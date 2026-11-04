Trump po volebnej porážke stráca moc v Kongrese, ale v rukách má naďalej silné zbrane. Čo môže urobiť? – FOTO
Demokrati ovládli obe komory amerického Kongresu a prezident Donald Trump sa na posledné dva roky svojho pôsobenia v Bielom dome ocitá v podstatne zložitejšej politickej situácii. Americký prezident
4.11.2026 (SITA.sk) - Demokrati ovládli obe komory amerického Kongresu a prezident Donald Trump sa na posledné dva roky svojho pôsobenia v Bielom dome ocitá v podstatne zložitejšej politickej situácii.
Americký prezident Donald Trump sa po výraznom víťazstve demokratov v utorkových voľbách ocitol v pozícii, ktorú americká politika označuje výrazom „lame duck“, teda prezident s oslabeným politickým vplyvom, ktorému sa blíži koniec funkčného obdobia. Demokrati získali kontrolu nad Snemovňou reprezentantov aj Senátom, čím výrazne obmedzili jeho možnosti presadzovať legislatívu.
Osemdesiatročný republikán však zostáva hlavou štátu s rozsiahlymi právomocami. „Vždy, keď sa Trump ocitol zahnaný do kúta, začal kričať ešte hlasnejšie a prešiel do protiútoku,“ povedal agentúre AFP Peter Loge, riaditeľ Školy médií a verejných záležitostí na Univerzite Georgea Washingtona.
Trump po voľbách demokratom zablahoželal a vyhlásil, že je pripravený s nimi spolupracovať. Spoluprácu s demokratmi pritom môže potrebovať aj preto, že časť republikánov pripisuje volebnú porážku vojne proti Iránu a môže sa od prezidenta začať odvracať. Zároveň však Trump opakovane pripomínal svoje právo vetovať zákony schválené Kongresom. Na sociálnych sieťach dokonca zverejnil fotografiu červenej šiltovky s jediným nápisom „VETO“.
Podľa medializovaných informácií jeho administratíva pripravila plán na presadzovanie prísnej imigračnej politiky prostredníctvom prezidentských výkonných nariadení. Prezident sa zároveň môže dostať do konfliktu s demokratmi pre vyšetrovania jeho administratívy, ktoré chcú po prevzatí kontroly nad Kongresom spustiť. Trump už naznačil, že je pripravený sa im brániť.
Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)
Najväčší priestor na samostatné rozhodovanie zostáva Trumpovi v zahraničnej politike. Mimoriadne citlivou otázkou je vojna proti Iránu, ktorú Spojené štáty začali vo februári. Prezident v utorok naznačil, že naďalej uprednostňuje dohodu o ukončení konfliktu, nevylúčil však ani obnovenie rozsiahlych vojenských operácií. „Inak tú prácu jednoducho dokončím,“ vyhlásil pre Fox News.
Ryan Hass z amerického výskumného inštitútu Brookings Institution sa však domnieva, že Trump nechce zanechať odkaz prezidenta spájaného predovšetkým s vedením vojen. „Nemyslím si, že chce zostať v pamäti ako vojnový štváč. Chce, aby jeho odkazom bolo, že zanechal Ameriku silnejšiu,“ povedal Hass pre AFP. Trump zároveň odmietol špekulácie, že by v súvislosti s pokračujúcim konfliktom odvolal ministra obrany Petea Hegsetha.
Dôležitou témou zostáva aj vojna na Ukrajine. Trump sa dlhodobo usiluje prezentovať ako sprostredkovateľ mierových dohôd a podľa AFP bude pravdepodobne pokračovať v tlaku na Kyjev, aby pristúpil na urovnanie konfliktu s Ruskom. Na budúci týždeň sú naplánované ďalšie trojstranné rokovania. Volebná porážka však môže podľa agentúry oslabiť jeho vyjednávaciu pozíciu voči čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi a ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Trojica by sa pritom mohla ešte tento mesiac stretnúť na summite v Číne.
Prezident môže časť pozornosti presunúť aj na projekty, ktorými chce zanechať viditeľnú stopu vo Washingtone. V záverečnom predvolebnom vystúpení hovoril podľa AFP viac o úpravách hlavného mesta než o konkrétnych politických opatreniach.
Spomínal rekonštrukciu vodnej plochy pri Lincolnovom pamätníku aj ďalšie plány na skrášlenie metropoly. Jeho najvýraznejším projektom je nová spoločenská sála v Bielom dome za približne 400 miliónov dolárov, ktorej dokončenie sa plánuje na koniec roka 2028, krátko pred jeho odchodom z úradu.
Výsledok volieb tak Trumpa pripravil o podporu republikánskej väčšiny v Kongrese, nie však o nástroje, ktorými môže výrazne ovplyvňovať domácu aj zahraničnú politiku. Či sa záverečné dva roky jeho prezidentovania ponesú v znamení spolupráce s demokratmi alebo tvrdých politických konfliktov, zostáva otvorené.
Zdroj: SITA.sk - Trump po volebnej porážke stráca moc v Kongrese, ale v rukách má naďalej silné zbrane. Čo môže urobiť? – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump sa po výraznom víťazstve demokratov v utorkových voľbách ocitol v pozícii, ktorú americká politika označuje výrazom „lame duck“, teda prezident s oslabeným politickým vplyvom, ktorému sa blíži koniec funkčného obdobia. Demokrati získali kontrolu nad Snemovňou reprezentantov aj Senátom, čím výrazne obmedzili jeho možnosti presadzovať legislatívu.
Osemdesiatročný republikán však zostáva hlavou štátu s rozsiahlymi právomocami. „Vždy, keď sa Trump ocitol zahnaný do kúta, začal kričať ešte hlasnejšie a prešiel do protiútoku,“ povedal agentúre AFP Peter Loge, riaditeľ Školy médií a verejných záležitostí na Univerzite Georgea Washingtona.
Trump demokratom zablahoželal
Trump po voľbách demokratom zablahoželal a vyhlásil, že je pripravený s nimi spolupracovať. Spoluprácu s demokratmi pritom môže potrebovať aj preto, že časť republikánov pripisuje volebnú porážku vojne proti Iránu a môže sa od prezidenta začať odvracať. Zároveň však Trump opakovane pripomínal svoje právo vetovať zákony schválené Kongresom. Na sociálnych sieťach dokonca zverejnil fotografiu červenej šiltovky s jediným nápisom „VETO“.
Podľa medializovaných informácií jeho administratíva pripravila plán na presadzovanie prísnej imigračnej politiky prostredníctvom prezidentských výkonných nariadení. Prezident sa zároveň môže dostať do konfliktu s demokratmi pre vyšetrovania jeho administratívy, ktoré chcú po prevzatí kontroly nad Kongresom spustiť. Trump už naznačil, že je pripravený sa im brániť.
Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)
Priestor rozhodovanie
Najväčší priestor na samostatné rozhodovanie zostáva Trumpovi v zahraničnej politike. Mimoriadne citlivou otázkou je vojna proti Iránu, ktorú Spojené štáty začali vo februári. Prezident v utorok naznačil, že naďalej uprednostňuje dohodu o ukončení konfliktu, nevylúčil však ani obnovenie rozsiahlych vojenských operácií. „Inak tú prácu jednoducho dokončím,“ vyhlásil pre Fox News.
Ryan Hass z amerického výskumného inštitútu Brookings Institution sa však domnieva, že Trump nechce zanechať odkaz prezidenta spájaného predovšetkým s vedením vojen. „Nemyslím si, že chce zostať v pamäti ako vojnový štváč. Chce, aby jeho odkazom bolo, že zanechal Ameriku silnejšiu,“ povedal Hass pre AFP. Trump zároveň odmietol špekulácie, že by v súvislosti s pokračujúcim konfliktom odvolal ministra obrany Petea Hegsetha.
Dôležitou témou zostáva aj vojna na Ukrajine. Trump sa dlhodobo usiluje prezentovať ako sprostredkovateľ mierových dohôd a podľa AFP bude pravdepodobne pokračovať v tlaku na Kyjev, aby pristúpil na urovnanie konfliktu s Ruskom. Na budúci týždeň sú naplánované ďalšie trojstranné rokovania. Volebná porážka však môže podľa agentúry oslabiť jeho vyjednávaciu pozíciu voči čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi a ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Trojica by sa pritom mohla ešte tento mesiac stretnúť na summite v Číne.
Neprišiel o nástroje, ktorými môže ovplyvňovať politiku
Prezident môže časť pozornosti presunúť aj na projekty, ktorými chce zanechať viditeľnú stopu vo Washingtone. V záverečnom predvolebnom vystúpení hovoril podľa AFP viac o úpravách hlavného mesta než o konkrétnych politických opatreniach.
Spomínal rekonštrukciu vodnej plochy pri Lincolnovom pamätníku aj ďalšie plány na skrášlenie metropoly. Jeho najvýraznejším projektom je nová spoločenská sála v Bielom dome za približne 400 miliónov dolárov, ktorej dokončenie sa plánuje na koniec roka 2028, krátko pred jeho odchodom z úradu.
Výsledok volieb tak Trumpa pripravil o podporu republikánskej väčšiny v Kongrese, nie však o nástroje, ktorými môže výrazne ovplyvňovať domácu aj zahraničnú politiku. Či sa záverečné dva roky jeho prezidentovania ponesú v znamení spolupráce s demokratmi alebo tvrdých politických konfliktov, zostáva otvorené.
Zdroj: SITA.sk - Trump po volebnej porážke stráca moc v Kongrese, ale v rukách má naďalej silné zbrane. Čo môže urobiť? – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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