Pellegrini privíta hlavy štátov V4 v Trenčíne: Na stole sú energie, konkurencieschopnosť aj Ukrajina
Výsledky rokovaní z Trenčianskeho hradu predstavia lídri na štvrtkovej tlačovej konferencii. V stredu 4. 11. sa Trenčín stane miestom najdôležitejších diskusií stredoeurópskej diplomacie.
4.11.2026 (SITA.sk) - Výsledky rokovaní z Trenčianskeho hradu predstavia lídri na štvrtkovej tlačovej konferencii.
V stredu 4. 11. sa Trenčín stane miestom najdôležitejších diskusií stredoeurópskej diplomacie. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini privíta hlavy štátov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) na dvojdňovom samite, ktorý je zameraný na posilnenie spolupráce medzi Slovenskom, Českou republikou, Poľskom a Maďarskom a posilnenie ich hlasu v budúcnosti Európy. Informovala o tom kancelária prezidenta SR.
Hlavnými témami rokovaní budú dostupnosť a cena energií, konkurencieschopnosť priemyslu a bezpečnosť regiónu. „Je nevyhnutné zabezpečiť cenovo dostupné a spoľahlivé dodávky energií, ktoré podporujú náš hospodársky rast a zachovanie pracovných miest,“ zdôraznil pred samitom Pellegrini.
Diskusia sa bude tiež zaoberať rozširovaním Európskej únie, ktoré slovenské predsedníctvo v rámci V4 považuje za kľúčový predpoklad stability a bezpečnosti v regióne. Pellegrini pripomenul, že podporu zjednocovania vyjadril aj pri svojich zahraničných cestách, najmä v krajinách západného Balkánu.
Významným bodom programu bude aj situácia na Ukrajine. Prezidenti sa zamerajú na ochranu civilného obyvateľstva a kritickej infraštruktúry, diplomatické úsilie o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru ako aj povojnovú obnovu tejto krajiny.
Samit V4 sa v stredu začne diskusiou o hospodárskej budúcnosti regiónu. Súčasťou bude predstavenie záverov a odporúčaní z rokovania guvernérov centrálnych bánk V4, ako aj generálneho tajomníka OECD Mathiasa Cormanna.
Večer obohatí kultúrny program koncert Lukáša Oravca a jeho V4 Quartet v trenčianskej synagóge, ktorý spája hudobníkov zo všetkých krajín Vyšehradskej skupiny. Prvý deň zakončí spoločná večera vedúcich delegácií a hostí.
Vo štvrtok 5. novembra sa na Trenčianskom hrade uskutoční plenárne rokovanie za účasti výkonnej riaditeľky Medzinárodného vyšehradského fondu Lindy Kapustovej Helbichovej. Po pracovnom obede dostanú prezidenti priestor na ďalšiu výmenu názorov na aktuálne medzinárodné témy. Výsledky samitu následne predstavia na spoločnej tlačovej konferencii.
V programe je okrem iného aj predstavenie projektu revitalizácie starého železničného mosta Fiesta, ktorý je príkladom konkrétneho prínosu európskej spolupráce pre regionálny rozvoj. Samit tak ukáže nielen politické ambície, ale aj praktické výsledky spolupráce medzi krajinami Vyšehradskej štvorky.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini privíta hlavy štátov V4 v Trenčíne: Na stole sú energie, konkurencieschopnosť aj Ukrajina © SITA Všetky práva vyhradené.
V stredu 4. 11. sa Trenčín stane miestom najdôležitejších diskusií stredoeurópskej diplomacie. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini privíta hlavy štátov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) na dvojdňovom samite, ktorý je zameraný na posilnenie spolupráce medzi Slovenskom, Českou republikou, Poľskom a Maďarskom a posilnenie ich hlasu v budúcnosti Európy. Informovala o tom kancelária prezidenta SR.
Hlavnými témami rokovaní budú dostupnosť a cena energií, konkurencieschopnosť priemyslu a bezpečnosť regiónu. „Je nevyhnutné zabezpečiť cenovo dostupné a spoľahlivé dodávky energií, ktoré podporujú náš hospodársky rast a zachovanie pracovných miest,“ zdôraznil pred samitom Pellegrini.
Kľúčový predpoklad stability
Diskusia sa bude tiež zaoberať rozširovaním Európskej únie, ktoré slovenské predsedníctvo v rámci V4 považuje za kľúčový predpoklad stability a bezpečnosti v regióne. Pellegrini pripomenul, že podporu zjednocovania vyjadril aj pri svojich zahraničných cestách, najmä v krajinách západného Balkánu.
Významným bodom programu bude aj situácia na Ukrajine. Prezidenti sa zamerajú na ochranu civilného obyvateľstva a kritickej infraštruktúry, diplomatické úsilie o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru ako aj povojnovú obnovu tejto krajiny.
Program samitu na stredu
Samit V4 sa v stredu začne diskusiou o hospodárskej budúcnosti regiónu. Súčasťou bude predstavenie záverov a odporúčaní z rokovania guvernérov centrálnych bánk V4, ako aj generálneho tajomníka OECD Mathiasa Cormanna.
Večer obohatí kultúrny program koncert Lukáša Oravca a jeho V4 Quartet v trenčianskej synagóge, ktorý spája hudobníkov zo všetkých krajín Vyšehradskej skupiny. Prvý deň zakončí spoločná večera vedúcich delegácií a hostí.
Program samitu na štvrtok
Vo štvrtok 5. novembra sa na Trenčianskom hrade uskutoční plenárne rokovanie za účasti výkonnej riaditeľky Medzinárodného vyšehradského fondu Lindy Kapustovej Helbichovej. Po pracovnom obede dostanú prezidenti priestor na ďalšiu výmenu názorov na aktuálne medzinárodné témy. Výsledky samitu následne predstavia na spoločnej tlačovej konferencii.
V programe je okrem iného aj predstavenie projektu revitalizácie starého železničného mosta Fiesta, ktorý je príkladom konkrétneho prínosu európskej spolupráce pre regionálny rozvoj. Samit tak ukáže nielen politické ambície, ale aj praktické výsledky spolupráce medzi krajinami Vyšehradskej štvorky.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini privíta hlavy štátov V4 v Trenčíne: Na stole sú energie, konkurencieschopnosť aj Ukrajina © SITA Všetky práva vyhradené.
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