Rusi vraj rokovali so Slovákmi o štarte hokejovej reprezentácie na turnaji v Rusku. Čo na to SZĽH?
Podľa slovenského zväzu sa nekonali žiadne rokovania s ruskou stranou. Ruským mediálnym priestorom sa v ostatných hodinách "prehnala" správa o tom, že Rusi rokovali so ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Podľa slovenského zväzu sa nekonali žiadne rokovania s ruskou stranou.
Ruským mediálnym priestorom sa v ostatných hodinách "prehnala" správa o tom, že Rusi rokovali so Slovákmi aj Maďarmi o tom, že by sa výbery týchto krajín mohli v blízkej budúcnosti predstaviť na Pohári Prvého kanála.
Viceprezident Ruskej hokejovej federácie (FHR) Roman Rotenberg reagoval na otázku, či na tomto decembrovom turnaji by nemohli štartovať aj iné tímy ako Kazachstan, Bielorusko a ruský tím do 25 rokov. Upozornil na to web sport.aktuality.sk.
"Všetkým tímom sme poslali pozvánky. Viedli sme rokovania so Slovenskom aj s Maďarskom. Na súde sme uspeli, takže Slovensko má plné právo prísť - teda, prinajmenšom na budúci rok. Báli sa prísť, chápete? Teraz, keď sme zvíťazili na Športovom arbitrážnom súde (CAS), môžu prísť bez akýchkoľvek obáv, nehrozia im žiadne následky. V tom spočíva význam nášho právneho víťazstva - je to pre nás obrovský krok vpred. Robíme všetko, čo je v našich silách. De iure sme zvíťazili, de facto však musíme pokračovať v práci, napredovať a dosahovať výsledky,“ uviedol Rotenberg.
Opak je však pravdou. "S Ruskom sme o účasti slovenskej reprezentácie na ich turnajoch nerokovali. Slovensko má už na rok 2027 dohodnuté prípravné zápasy s viacerými atraktívnymi súpermi, o ktorých budeme priebežne informovať,“ reagoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) pre spomenutý slovenský web.
Ten upozornil aj na to, že už v roku 2024 Rusi klamlivo informovali o možných prípravných zápasoch proti reprezentácii Slovenska. Aj vtedy SZĽH dementoval informácie z ruskej strany.
Zdroj: SITA.sk - Rusi vraj rokovali so Slovákmi o štarte hokejovej reprezentácie na turnaji v Rusku. Čo na to SZĽH? © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruským mediálnym priestorom sa v ostatných hodinách "prehnala" správa o tom, že Rusi rokovali so Slovákmi aj Maďarmi o tom, že by sa výbery týchto krajín mohli v blízkej budúcnosti predstaviť na Pohári Prvého kanála.
Viceprezident Ruskej hokejovej federácie (FHR) Roman Rotenberg reagoval na otázku, či na tomto decembrovom turnaji by nemohli štartovať aj iné tímy ako Kazachstan, Bielorusko a ruský tím do 25 rokov. Upozornil na to web sport.aktuality.sk.
"Všetkým tímom sme poslali pozvánky. Viedli sme rokovania so Slovenskom aj s Maďarskom. Na súde sme uspeli, takže Slovensko má plné právo prísť - teda, prinajmenšom na budúci rok. Báli sa prísť, chápete? Teraz, keď sme zvíťazili na Športovom arbitrážnom súde (CAS), môžu prísť bez akýchkoľvek obáv, nehrozia im žiadne následky. V tom spočíva význam nášho právneho víťazstva - je to pre nás obrovský krok vpred. Robíme všetko, čo je v našich silách. De iure sme zvíťazili, de facto však musíme pokračovať v práci, napredovať a dosahovať výsledky,“ uviedol Rotenberg.
Opak je však pravdou. "S Ruskom sme o účasti slovenskej reprezentácie na ich turnajoch nerokovali. Slovensko má už na rok 2027 dohodnuté prípravné zápasy s viacerými atraktívnymi súpermi, o ktorých budeme priebežne informovať,“ reagoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) pre spomenutý slovenský web.
Ten upozornil aj na to, že už v roku 2024 Rusi klamlivo informovali o možných prípravných zápasoch proti reprezentácii Slovenska. Aj vtedy SZĽH dementoval informácie z ruskej strany.
Zdroj: SITA.sk - Rusi vraj rokovali so Slovákmi o štarte hokejovej reprezentácie na turnaji v Rusku. Čo na to SZĽH? © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Po narušení lotyšského vzdušného priestoru neznámym dronom vzlietli stíhačky NATO
- Osobné útoky politikov polarizujú spoločnosť, volebná kampaň by mala byť o argumentoch a slušnej diskusii
- Slovensko doručilo do Pásma Gazy viac ako dve tony humanitárnej pomoci
- NKÚ odhalil vážne riziká v štátnom zbrojárskom holdingu DMD Group, kontrolórom chýbali viaceré doklady
- Hackeri napadli britké ministerstvo práce. Chceli si prilepšiť na dôchodok?