Desať rokov na vrchole: K-Classic od Kauflandu si opäť získala dôveru slovenských zákazníkov
Titul Najdôveryhodnejšia značka je potvrdením dôvery zákazníkov. Privátna značka K-Classic si ju získala už po desiaty raz a v prieskume Najdôveryhodnejšie značky uspela aj v roku 2026. ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Titul Najdôveryhodnejšia značka je potvrdením dôvery zákazníkov.
Privátna značka K-Classic si ju získala už po desiaty raz a v prieskume Najdôveryhodnejšie značky uspela aj v roku 2026. Kaufland má navyše ďalšie dva dôvody na radosť, ocenenie získali aj značky Lupilu a Parkside.
Dôvera sa nedá kúpiť, no dá sa získať dobrými skúsenosťami. A privátna značka K-Classic ich slovenským zákazníkom prináša už roky. V najnovšom ročníku prieskumu Najdôveryhodnejšie značky 2026 opäť zvíťazila v kategórii Privátne značky a svoje prvenstvo obhájila už desiaty raz. O výsledkoch prieskumu, ktorý na domácom trhu realizovala agentúra NIQ, rozhodla reprezentatívna vzorka 2 000 slovenských spotrebiteľov, pričom značky boli do jednotlivých kategórií zaradené automaticky na základe predajov.
Za úspechom privátnej značky K-Classic stojí pestrý sortiment, ktorý tvorí viac ako 1 700 výrobkov od potravín až po drogériu. Z ponuky najpredávanejšej privátnej značky reťazca si zákazníci najčastejšie vyberajú mlieko, maslo, syry, ryžu či olej. Sortiment K-Classic im umožňuje nakupovať kvalitné výrobky za výhodné ceny, čo ocenia najmä v čase, keď domácnosti pozorne sledujú svoje výdavky a snažia sa pri nákupoch ušetriť bez kompromisov v kvalite.
"V prieskume Najdôveryhodnejšie značky rozhodujú spotrebitelia a o to viac nás teší, že už desiatykrát v ňom potvrdila víťazstvo naša privátna značka K-Classic. Pri každodenných nákupoch zákazníci hľadajú kvalitu, na ktorú sa môžu spoľahnúť, ale zároveň si všímajú aj cenu. Vďaka našej najpredávanejšej privátnej značke môžu získať oboje, a keď si jej výrobky opakovane vkladajú do nákupných košíkov, je to pre nás potvrdením, že má aj ich dôveru," hovorí Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
K-Classic nie je jedinou značkou z ponuky Kauflandu, ktorá si vyslúžila uznanie spotrebiteľov. V prieskume bodovali aj dve privátne značky nepotravinového sortimentu. Lupilu, ktorá prináša veľký výber dojčenských a detských potrieb, a Parkside ponúkajúca náradie pre domácich majstrov, ktoré zákazníci nájdu aj na Kaufland online trhovisku.
Úspech privátnych značiek K-Classic, Lupilu aj Parkside tak dokazuje, že priazeň spotrebiteľov si získavajú značky naprieč rôznymi kategóriami. Či už ide o potraviny na každodenný nákup, potreby pre deti alebo vybavenie domácej dielne, v Kauflande čaká zákazníkov široký výber produktov, ktoré spájajú kvalitu, praktické využitie a výhodné ceny.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Desať rokov na vrchole: K-Classic od Kauflandu si opäť získala dôveru slovenských zákazníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Privátna značka K-Classic si ju získala už po desiaty raz a v prieskume Najdôveryhodnejšie značky uspela aj v roku 2026. Kaufland má navyše ďalšie dva dôvody na radosť, ocenenie získali aj značky Lupilu a Parkside.
Dôvera sa nedá kúpiť, no dá sa získať dobrými skúsenosťami. A privátna značka K-Classic ich slovenským zákazníkom prináša už roky. V najnovšom ročníku prieskumu Najdôveryhodnejšie značky 2026 opäť zvíťazila v kategórii Privátne značky a svoje prvenstvo obhájila už desiaty raz. O výsledkoch prieskumu, ktorý na domácom trhu realizovala agentúra NIQ, rozhodla reprezentatívna vzorka 2 000 slovenských spotrebiteľov, pričom značky boli do jednotlivých kategórií zaradené automaticky na základe predajov.
Za úspechom privátnej značky K-Classic stojí pestrý sortiment, ktorý tvorí viac ako 1 700 výrobkov od potravín až po drogériu. Z ponuky najpredávanejšej privátnej značky reťazca si zákazníci najčastejšie vyberajú mlieko, maslo, syry, ryžu či olej. Sortiment K-Classic im umožňuje nakupovať kvalitné výrobky za výhodné ceny, čo ocenia najmä v čase, keď domácnosti pozorne sledujú svoje výdavky a snažia sa pri nákupoch ušetriť bez kompromisov v kvalite.
"V prieskume Najdôveryhodnejšie značky rozhodujú spotrebitelia a o to viac nás teší, že už desiatykrát v ňom potvrdila víťazstvo naša privátna značka K-Classic. Pri každodenných nákupoch zákazníci hľadajú kvalitu, na ktorú sa môžu spoľahnúť, ale zároveň si všímajú aj cenu. Vďaka našej najpredávanejšej privátnej značke môžu získať oboje, a keď si jej výrobky opakovane vkladajú do nákupných košíkov, je to pre nás potvrdením, že má aj ich dôveru," hovorí Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Úspech aj mimo potravinových regálov
K-Classic nie je jedinou značkou z ponuky Kauflandu, ktorá si vyslúžila uznanie spotrebiteľov. V prieskume bodovali aj dve privátne značky nepotravinového sortimentu. Lupilu, ktorá prináša veľký výber dojčenských a detských potrieb, a Parkside ponúkajúca náradie pre domácich majstrov, ktoré zákazníci nájdu aj na Kaufland online trhovisku.
Úspech privátnych značiek K-Classic, Lupilu aj Parkside tak dokazuje, že priazeň spotrebiteľov si získavajú značky naprieč rôznymi kategóriami. Či už ide o potraviny na každodenný nákup, potreby pre deti alebo vybavenie domácej dielne, v Kauflande čaká zákazníkov široký výber produktov, ktoré spájajú kvalitu, praktické využitie a výhodné ceny.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Desať rokov na vrchole: K-Classic od Kauflandu si opäť získala dôveru slovenských zákazníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
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