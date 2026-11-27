Priateliť sa s Putinom je ako priateliť sa s Hitlerom počas druhej svetovej vojny, vyhlásil Zelenskyj
Narážal tým na amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ruského vodcu označil za svojho priateľa počas samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce. Priateliť sa teraz s
27.11.2026 (SITA.sk) - Narážal tým na amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ruského vodcu označil za svojho priateľa počas samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce.
Priateliť sa teraz s Vladimirom Putinom je rovnaké ako priateliť sa počas druhej svetovej vojny s Adolfom Hitlerom. Vyhlásil vo štvrtkovom rozhovore pre BBC ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Narážal tým na amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ruského vodcu označil za svojho priateľa počas samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Informuje o tom web Novinky.cz.
Zelenskyj v rozhovore najprv uviedol, že to, čo Trump hovorí alebo zverejňuje na sociálnych sieťach, je jeho vec. Ukrajinský prezident však považuje za „zvláštne“, že Trump nazýva Putina priateľom.
„Je to agresor... a vrah. Nemôže byť priateľom. Je to rovnaké, ako keby počas druhej svetovej vojny povedal o Hitlerovi, že je dobrým priateľom. Nie, nie je priateľom,“ vyhlásil ukrajinský líder.
Trump označil Putina za svojho priateľa pred ich bilaterálnym rokovaním na samite APEC, ktorý sa pred týždňom konal v čínskom Šen-čene. O niekoľko dní neskôr na svojej sociálnej sieti Truth Social zverejnil fotografiu, na ktorej si s Putinom podáva ruku a niečo mu šepká do ucha. K fotografii pridal popis „Môj priateľ“.
Trumpov vzťah so Zelenským je naopak dlhodobo nestabilný. K najvážnejšej roztržke medzi nimi došlo vo februári minulého roka, keď Trump spolu s členmi svojej vlády v Oválnej pracovni pred kamerami verejne karhal ukrajinského prezidenta za údajnú nevďačnosť.
V ostatných mesiacoch sa dostali do ďalšieho sporu po tom, ako sa Trump pred voľbami do Kongresu rozhodol pripisovať vysoké ceny pohonných hmôt ukrajinským útokom na ruské rafinérie. Vysoké ceny spôsobila predovšetkým jeho vojna proti Iránu.
Americká vláda následne uzavrela s Ruskom dohodu o dodávkach ruskej nafty na americký a svetový trh, ktoré mali znížiť ceny. Ani to však neodvrátilo drvivú porážku republikánov vo voľbách do Kongresu.
Zdroj: SITA.sk - Priateliť sa s Putinom je ako priateliť sa s Hitlerom počas druhej svetovej vojny, vyhlásil Zelenskyj © SITA Všetky práva vyhradené.
Priateliť sa teraz s Vladimirom Putinom je rovnaké ako priateliť sa počas druhej svetovej vojny s Adolfom Hitlerom. Vyhlásil vo štvrtkovom rozhovore pre BBC ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Narážal tým na amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ruského vodcu označil za svojho priateľa počas samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Informuje o tom web Novinky.cz.
Zelenskyj v rozhovore najprv uviedol, že to, čo Trump hovorí alebo zverejňuje na sociálnych sieťach, je jeho vec. Ukrajinský prezident však považuje za „zvláštne“, že Trump nazýva Putina priateľom.
„Je to agresor... a vrah. Nemôže byť priateľom. Je to rovnaké, ako keby počas druhej svetovej vojny povedal o Hitlerovi, že je dobrým priateľom. Nie, nie je priateľom,“ vyhlásil ukrajinský líder.
„Môj priateľ“
Trump označil Putina za svojho priateľa pred ich bilaterálnym rokovaním na samite APEC, ktorý sa pred týždňom konal v čínskom Šen-čene. O niekoľko dní neskôr na svojej sociálnej sieti Truth Social zverejnil fotografiu, na ktorej si s Putinom podáva ruku a niečo mu šepká do ucha. K fotografii pridal popis „Môj priateľ“.
Trumpov vzťah so Zelenským je naopak dlhodobo nestabilný. K najvážnejšej roztržke medzi nimi došlo vo februári minulého roka, keď Trump spolu s členmi svojej vlády v Oválnej pracovni pred kamerami verejne karhal ukrajinského prezidenta za údajnú nevďačnosť.
Ďalší spor
V ostatných mesiacoch sa dostali do ďalšieho sporu po tom, ako sa Trump pred voľbami do Kongresu rozhodol pripisovať vysoké ceny pohonných hmôt ukrajinským útokom na ruské rafinérie. Vysoké ceny spôsobila predovšetkým jeho vojna proti Iránu.
Americká vláda následne uzavrela s Ruskom dohodu o dodávkach ruskej nafty na americký a svetový trh, ktoré mali znížiť ceny. Ani to však neodvrátilo drvivú porážku republikánov vo voľbách do Kongresu.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Priateliť sa s Putinom je ako priateliť sa s Hitlerom počas druhej svetovej vojny, vyhlásil Zelenskyj © SITA Všetky práva vyhradené.
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