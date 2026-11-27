105. narodeniny Alexandra Dubčeka si pripomenuli aj jeho bývalí kolegovia, pripomínajú jeho odkaz – VIDEO, FOTO
"Dubčekova osobnosť by mohla byť prvkom, ktorý by vrátil slušný základ do politického diania" Pri pamätníku Alexandra Dubčeka pred
27.11.2026 (SITA.sk) - "Dubčekova osobnosť by mohla byť prvkom, ktorý by vrátil slušný základ do politického diania"
Pri pamätníku Alexandra Dubčeka pred Národnou radou (NR) SR sa v piatok predpoludním stretli pri príležitosti 105. výročia narodenia tohto významného slovenského politika jeho bývalí stranícki kolegovia, členovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení a Združenia miesta a obcí Slovenska (ZMOS). Počas pietnej spomienky položili kvety k pamätníku na námestí pred parlamentom, ktoré je po tomto významnom rodákovi z Uhrovca pomenované.
„Alexander Dubček bol najvýznamnejší slovenský politik, ktorého poznal celý svet. Poznal ho preto, že vynikal niečím, čo bolo do tej doby nepredstaviteľné. Snažil sa v politike uplatňovať ľudský rozmer a ľudskosť a bol úspešný. Jeho menom sa dnes vo svete pýšime, ale na Dubčekov hlavný odkaz a spôsob, akým robil politiku, sme pozabudli. Vidíme okolo seba konflikty, osobné ataky, nevraživosť. Jednoducho niečo, čo slovenskej spoločnosti nepomáha,“ povedal na spomienke jeho bývalý kolega a nástupca v Sociálnodemokratickej strane Slovenska (SDSS) Jaroslav Volf.
Bývalý poslanec NR SR zároveň vyzval súčasných slovenských politikov, aby sa pri 105. výročí narodenia Alexandra Dubčeka zamysleli nad jeho odkazom a skúsili si spomenúť na jeho krédo: "Verím v dobro človeka".
„Čakajú nás budúci rok parlamentné voľby a kampaň pred nimi. Bolo by potrebné, aby namiesto hľadania pomsty a boja na život a na smrť to bola súťaž programov, priorít a riešení problémov spoločnosti, ktorá ich má viac ako dosť. Bolo by dobré, aby spolu politici viac komunikovali najmä v otázkach a problémoch, ktoré svojimi dopadmi presahujú jedno, dve, či tri volebné obdobia. Verím, že práve Dubčekova osobnosť by mohla byť tým prvkom, ktorý by vrátil slušný základ do politického diania,“ dodal Volf.
O tom, že situácia v politike, čo sa týka správania, je kritická, hovoril aj podpredseda ZMOS, Žilinského samosprávneho kraja a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. „Politici, ktorí sú pri moci, by si mali vziať príklad z Alexandra Dubčeka, svetlej osobnosti našich moderných dejín. On nikdy nešliapal po ľuďoch, ale robil pre nich. Počúval ich, ale riadil sa vlastným úsudkom a vlastnou hlavou. Nikdy si pri dosahovaní svojich politických cieľov neskracoval a nezľahčoval cestu. Aj preto bol pri ich dosahovaní úspešný,“ dodal.
Alexander Dubček sa narodil 27. novembra 1921 v Uhrovci. Bol česko-slovenský komunistický politik a vrcholný predstaviteľ Pražskej jari. Od januára 1968 zastával funkciu prvého tajomníka ÚV KSČ, v ktorej začal presadzovať politiku „socializmu s ľudskou tvárou“. Tento reformný proces snažiaci sa o demokratizáciu komunistického režimu ukončila 21. augusta 1968 invázia vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR.
17. apríla 1969 Dubčeka vo funkcii prvého tajomníka ÚV KSČ nahradil Gustáv Husák, ktorý zaviedol tzv. normalizáciu. Po nežnej revolúcii sa Dubček opäť vrátil do politického života ako predseda Federálneho zhromaždenia ČSFR a predseda SDSS. Zomrel 7. novembra 1992 vo veku 70 rokov na následky dopravnej nehody služobného auta, ktorá sa stala 1. septembra 1992 na diaľnici pri Humpolci.
Zdroj: SITA.sk - 105. narodeniny Alexandra Dubčeka si pripomenuli aj jeho bývalí kolegovia, pripomínajú jeho odkaz – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri pamätníku Alexandra Dubčeka pred Národnou radou (NR) SR sa v piatok predpoludním stretli pri príležitosti 105. výročia narodenia tohto významného slovenského politika jeho bývalí stranícki kolegovia, členovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení a Združenia miesta a obcí Slovenska (ZMOS). Počas pietnej spomienky položili kvety k pamätníku na námestí pred parlamentom, ktoré je po tomto významnom rodákovi z Uhrovca pomenované.
„Alexander Dubček bol najvýznamnejší slovenský politik, ktorého poznal celý svet. Poznal ho preto, že vynikal niečím, čo bolo do tej doby nepredstaviteľné. Snažil sa v politike uplatňovať ľudský rozmer a ľudskosť a bol úspešný. Jeho menom sa dnes vo svete pýšime, ale na Dubčekov hlavný odkaz a spôsob, akým robil politiku, sme pozabudli. Vidíme okolo seba konflikty, osobné ataky, nevraživosť. Jednoducho niečo, čo slovenskej spoločnosti nepomáha,“ povedal na spomienke jeho bývalý kolega a nástupca v Sociálnodemokratickej strane Slovenska (SDSS) Jaroslav Volf.
Dubčekovo krédo
Bývalý poslanec NR SR zároveň vyzval súčasných slovenských politikov, aby sa pri 105. výročí narodenia Alexandra Dubčeka zamysleli nad jeho odkazom a skúsili si spomenúť na jeho krédo: "Verím v dobro človeka".
„Čakajú nás budúci rok parlamentné voľby a kampaň pred nimi. Bolo by potrebné, aby namiesto hľadania pomsty a boja na život a na smrť to bola súťaž programov, priorít a riešení problémov spoločnosti, ktorá ich má viac ako dosť. Bolo by dobré, aby spolu politici viac komunikovali najmä v otázkach a problémoch, ktoré svojimi dopadmi presahujú jedno, dve, či tri volebné obdobia. Verím, že práve Dubčekova osobnosť by mohla byť tým prvkom, ktorý by vrátil slušný základ do politického diania,“ dodal Volf.
Osobnosť moderných dejín
O tom, že situácia v politike, čo sa týka správania, je kritická, hovoril aj podpredseda ZMOS, Žilinského samosprávneho kraja a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. „Politici, ktorí sú pri moci, by si mali vziať príklad z Alexandra Dubčeka, svetlej osobnosti našich moderných dejín. On nikdy nešliapal po ľuďoch, ale robil pre nich. Počúval ich, ale riadil sa vlastným úsudkom a vlastnou hlavou. Nikdy si pri dosahovaní svojich politických cieľov neskracoval a nezľahčoval cestu. Aj preto bol pri ich dosahovaní úspešný,“ dodal.
Alexander Dubček sa narodil 27. novembra 1921 v Uhrovci. Bol česko-slovenský komunistický politik a vrcholný predstaviteľ Pražskej jari. Od januára 1968 zastával funkciu prvého tajomníka ÚV KSČ, v ktorej začal presadzovať politiku „socializmu s ľudskou tvárou“. Tento reformný proces snažiaci sa o demokratizáciu komunistického režimu ukončila 21. augusta 1968 invázia vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR.
17. apríla 1969 Dubčeka vo funkcii prvého tajomníka ÚV KSČ nahradil Gustáv Husák, ktorý zaviedol tzv. normalizáciu. Po nežnej revolúcii sa Dubček opäť vrátil do politického života ako predseda Federálneho zhromaždenia ČSFR a predseda SDSS. Zomrel 7. novembra 1992 vo veku 70 rokov na následky dopravnej nehody služobného auta, ktorá sa stala 1. septembra 1992 na diaľnici pri Humpolci.
Zdroj: SITA.sk - 105. narodeniny Alexandra Dubčeka si pripomenuli aj jeho bývalí kolegovia, pripomínajú jeho odkaz – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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