Rusko zaostáva v umelej inteligencii, Putin varuje pred prenikaním cudzích hodnôt
Kremeľ chce budovať vlastnú umelú inteligenciu, ruským firmám však chýbajú výkonné čipy, dostatok elektriny aj potrebná infraštruktúra. Ruský prezident
Ruský prezident Vladimir Putin chce, aby modely umelej inteligencie (AI) používané v Rusku rešpektovali kultúrne a hodnotové tradície krajiny.
Zahraničné technológie podľa neho môžu nenápadne ovplyvňovať zmýšľanie miliónov Rusov. Vyhlásil to na štvrtkovej konferencii o umelej inteligencii v Moskve, ktorú organizuje ruská banka Sberbank, informuje web The Moscow Times.
„Ak je model trénovaný na cudzích hodnotách, nenápadne ich podsúva miliónom používateľov a formuje ich vedomie a hodnotový systém,“ vyhlásil Putin.
Západné sankcie a chýbajúce čipy
Šéf Kremľa navrhol, aby sa do elektronických zariadení predávaných v Rusku predinštalovávali aj domáce aplikácie umelej inteligencie. Zároveň vyzval na vývoj vlastných jazykových modelov a aktualizáciu národnej stratégie rozvoja AI do roku 2036.
Ambiciózne plány Moskvy však narážajú na technologickú realitu. Západné sankcie komplikujú dovoz moderných čipov, Rusko nemá dostatočné kapacity na ich vlastnú výrobu a budovanie dátových centier brzdia vysoké náklady i obmedzené kapacity elektrických sietí.
Ruská AI a ukrajinské útoky
Rusko podľa medzinárodných hodnotení nepatrí ani medzi desať najvyspelejších krajín v oblasti umelej inteligencie. Jeho celková kapacita dátových centier dosahuje približne 1,8 gigawattu, zatiaľ čo v Spojených štátoch je to 50,4 gigawattu a v Číne 30,9 gigawattu.
Ďalšiu komplikáciu pre ruské technologické ambície predstavujú ukrajinské dronové útoky. Októbrové zásahy dátových centier spoločností Yandex a Sberbank postihli zariadenia predstavujúce približne 11 percent celkovej kapacity ruských dátových centier.
Zdroj: SITA.sk - Rusko zaostáva v umelej inteligencii, Putin varuje pred prenikaním cudzích hodnôt © SITA Všetky práva vyhradené.
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