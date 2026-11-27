Podozrivý vrah utekajúci z miesta činu na skútri sa zrazil so slonom. Polícia ho musela previezť do nemocnice
Svedkovia uviedli, že zviera vyviazlo z kolízie bez zranení a následne sa vrátilo späť do lesa. Polícia na Srí Lanke zadržala 49-ročného muža podozrivého z vraždy, ktorý pri úteku z miesta činu ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Svedkovia uviedli, že zviera vyviazlo z kolízie bez zranení a následne sa vrátilo späť do lesa.
Polícia na Srí Lanke zadržala 49-ročného muža podozrivého z vraždy, ktorý pri úteku z miesta činu na skútri narazil do divého slona. Policajti ho zadržali a previezli do nemocnice, kde sa lieči z bližšie nešpecifikovaných zranení.
Muž je podozrivý, že na smrť dobodal ženu v jej dome v severnej časti ostrova. Po čine sa pokúsil utiecť, jeho plán však zmarila nečakaná prekážka.
Podľa polície sa na ceste z džungle objavil slon, do ktorého muž na skútri narazil. Svedkovia uviedli, že zviera vyviazlo z kolízie bez zranení a následne sa vrátilo späť do lesa. Vyšetrovatelia na mieste zrážka zaistili aj zbraň, ktorou mala byť vražda spáchaná.
Strety ľudí so slonmi nie sú na Srí Lanke výnimočné. Podľa oficiálnych údajov si zrážky medzi ľuďmi a slonmi v krajine počas posledných piatich rokov každoročne vyžiadali približne 400 uhynutých slonov a 150 ľudských obetí.
Na Srí Lanke žije vo voľnej prírode asi 7 000 slonov, ktoré sa v krajine považujú za národný poklad a zákon im poskytuje osobitnú ochranu.
Zdroj: SITA.sk - Podozrivý vrah utekajúci z miesta činu na skútri sa zrazil so slonom. Polícia ho musela previezť do nemocnice © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia na Srí Lanke zadržala 49-ročného muža podozrivého z vraždy, ktorý pri úteku z miesta činu na skútri narazil do divého slona. Policajti ho zadržali a previezli do nemocnice, kde sa lieči z bližšie nešpecifikovaných zranení.
Muž je podozrivý, že na smrť dobodal ženu v jej dome v severnej časti ostrova. Po čine sa pokúsil utiecť, jeho plán však zmarila nečakaná prekážka.
Podľa polície sa na ceste z džungle objavil slon, do ktorého muž na skútri narazil. Svedkovia uviedli, že zviera vyviazlo z kolízie bez zranení a následne sa vrátilo späť do lesa. Vyšetrovatelia na mieste zrážka zaistili aj zbraň, ktorou mala byť vražda spáchaná.
Strety ľudí so slonmi nie sú na Srí Lanke výnimočné. Podľa oficiálnych údajov si zrážky medzi ľuďmi a slonmi v krajine počas posledných piatich rokov každoročne vyžiadali približne 400 uhynutých slonov a 150 ľudských obetí.
Na Srí Lanke žije vo voľnej prírode asi 7 000 slonov, ktoré sa v krajine považujú za národný poklad a zákon im poskytuje osobitnú ochranu.
Zdroj: SITA.sk - Podozrivý vrah utekajúci z miesta činu na skútri sa zrazil so slonom. Polícia ho musela previezť do nemocnice © SITA Všetky práva vyhradené.
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