Ľudské pozostatky po požiari v Kolačkove sú torzá nezvestných detí, potvrdila znalkyňa
Polícia po požiari evidovala tri nezvestné deti vo veku dva, šesť a 14 rokov. Na základe vykonaných súdnych pitiev ľudských pozostatkov po požiari v obci Kolačkov v okrese Stará Ľubovňa znalkyňa ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Polícia po požiari evidovala tri nezvestné deti vo veku dva, šesť a 14 rokov.
Na základe vykonaných súdnych pitiev ľudských pozostatkov po požiari v obci Kolačkov v okrese Stará Ľubovňa znalkyňa potvrdila, že ide o torzá ľudských tiel osôb vo veku približne 2, 6 a 14 rokov, čo vekovo zodpovedá trom nezvestným osobám.
Definitívne stotožnenie osôb je podľa vedúcej oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ Prešov Ingridy Pavlovskej predmetom ďalšieho znaleckého skúmania. Bližšie informácie polícia vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie zatiaľ neposkytne.
Požiar, ktorý vo štvrtok 26. novembra v skorých ranných hodinách vypukol v obci Kolačkov si vyžiadal rozsiahly zásah hasičov a zranilo sa pri ňom päť ľudí. Oheň zasiahol približne desať príbytkov. Polícia po požiari evidovala tri nezvestné deti vo veku dva, šesť a 14 rokov. Na mieste požiaru našli aj ľudské pozostatky, ich totožnosť nie je doteraz známa.
Požiar bol podľa informácií hasičov nahlásený krátko po jednej hodine v noci. Do zásahu sa postupne zapojilo 21 profesionálnych a 15 dobrovoľných hasičov. Použili spolu 13 kusov techniky vrátane evakuačného autobusu. V ranných hodinách na mieste pokračovali zásahové práce, a to aj pre rozsiahle zadymenie.
Hasičom sa požiar podarilo lokalizovať, práca na mieste však pokračovala aj po jeho zvládnutí. Okrem profesionálnych hasičov z viacerých staníc zasahovali aj dobrovoľní hasiči z Plavča, Novej Ľubovne a Podolínca. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa
Zdroj: SITA.sk - Ľudské pozostatky po požiari v Kolačkove sú torzá nezvestných detí, potvrdila znalkyňa © SITA Všetky práva vyhradené.
Na základe vykonaných súdnych pitiev ľudských pozostatkov po požiari v obci Kolačkov v okrese Stará Ľubovňa znalkyňa potvrdila, že ide o torzá ľudských tiel osôb vo veku približne 2, 6 a 14 rokov, čo vekovo zodpovedá trom nezvestným osobám.
Definitívne stotožnenie ešte nie je známe
Definitívne stotožnenie osôb je podľa vedúcej oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ Prešov Ingridy Pavlovskej predmetom ďalšieho znaleckého skúmania. Bližšie informácie polícia vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie zatiaľ neposkytne.
Požiar, ktorý vo štvrtok 26. novembra v skorých ranných hodinách vypukol v obci Kolačkov si vyžiadal rozsiahly zásah hasičov a zranilo sa pri ňom päť ľudí. Oheň zasiahol približne desať príbytkov. Polícia po požiari evidovala tri nezvestné deti vo veku dva, šesť a 14 rokov. Na mieste požiaru našli aj ľudské pozostatky, ich totožnosť nie je doteraz známa.
Zapojili sa aj dobrovoľní hasiči
Požiar bol podľa informácií hasičov nahlásený krátko po jednej hodine v noci. Do zásahu sa postupne zapojilo 21 profesionálnych a 15 dobrovoľných hasičov. Použili spolu 13 kusov techniky vrátane evakuačného autobusu. V ranných hodinách na mieste pokračovali zásahové práce, a to aj pre rozsiahle zadymenie.
Hasičom sa požiar podarilo lokalizovať, práca na mieste však pokračovala aj po jeho zvládnutí. Okrem profesionálnych hasičov z viacerých staníc zasahovali aj dobrovoľní hasiči z Plavča, Novej Ľubovne a Podolínca. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa
Zdroj: SITA.sk - Ľudské pozostatky po požiari v Kolačkove sú torzá nezvestných detí, potvrdila znalkyňa © SITA Všetky práva vyhradené.
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