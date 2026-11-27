Najinovatívnejšie projekty dostali Cenu ITAPA 2026, udeľovali sa aj dve nové kategórie
Ceny ITAPA tak opäť zdôraznili príspevok inovácií k digitalizácii a zlepšovaniu kvality života na Slovensku. Cena ITAPA 2026 odovzdala v piatok svoje ocenenia za ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Ceny ITAPA tak opäť zdôraznili príspevok inovácií k digitalizácii a zlepšovaniu kvality života na Slovensku.
Cena ITAPA 2026 odovzdala v piatok svoje ocenenia za najinovatívnejšie a modernizačné projekty na Slovensku. Tento rok porota hodnotila rekordných 50 projektov a prvýkrát udelila ceny v kategóriách kybernetická bezpečnosť a využitie moderných technológií v zdravotníctve.
Najlepším projektom digitalizácie sa stal ePrihlášky, elektronický systém pre prihlasovanie detí do škôl vytvorený ministerstvom školstva a spoločnosťou DITEC, a.s., ktorý už využilo 85 percent prihlásených a pomohol 181-tisícom deťom v 7 tisícoch škôl.
Druhé miesto získal G-Portal - samoobslužné geologické služby Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, umožňujúci efektívnu prácu s geologickými podkladmi. Tretie miesto patrí Centrálnemu údajovému repozitáru pre poľnohospodársky dohľad, ktorý prepája a modernizuje údaje a kontroly prostredníctvom spoločnej platformy.
Víťazom kategórie Najinovatívnejší projekt sa stal Hyperspektrálne Slovensko, projekt digitalizácie zberu územných dát pre Národné lesnícke centrum, ktorý zefektívňuje mapovanie viacerých dátových vrstiev jediným letom. Na druhom mieste skončil projekt Dejepis budúcnosti, ktorý prostredníctvom virtuálnej reality a doplnkových efektov približuje školákom minulosť. Tretie miesto získal systém QR platieb Finančnej správy, ktorý uľahčuje bezhotovostné platby.
V zdravotníctve zvíťazil projekt Kožné vyšetrenie online AIP Derm pre poisťovňu Dôvera, umožňujúci dermatologické konzultácie na diaľku s využitím umelej inteligencie. Na druhé miesto porota zaradila NG-SOS, systém zlepšujúci komunikáciu a prvú pomoc pri zásahoch linky 155. Tretie miesto obsadil skríning diabetickej retinopatie AI-DR Screening od Medispektrum, s.r.o., ktorý prináša vyšetrenie očného pozadia priamo na diabetologické kontroly.
Špeciálne ocenenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti získal projekt zabezpečenia prehľadu o IT sieťach a regulačných požiadavkách Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, realizovaný spoločnosťou ARICOMA Systems.
Mladým inovatívnym riešením roka sa stal projekt Watchdog zo Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade, ktorý rozpoznáva manipulatívnu komunikáciu a grooming online pomocou lokálnej AI. Druhé miesto patrí platforme GessayDuel motivujúcej žiakov k učeniu prostredníctvom vedomostných testov, tretie miesto projektu PiBookAI digitalizujúcemu obsah školských kníh.
Cena Rádia Slovensko, rozhodnutá hlasovaním poslucháčov, si odniesol projekt Dejepis budúcnosti, ktorý zároveň získal druhé miesto v kategórii Najinovatívnejší projekt. Ceny ITAPA tak opäť zdôraznili príspevok inovácií k digitalizácii a zlepšovaniu kvality života na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Najinovatívnejšie projekty dostali Cenu ITAPA 2026, udeľovali sa aj dve nové kategórie © SITA Všetky práva vyhradené.
Cena ITAPA 2026 odovzdala v piatok svoje ocenenia za najinovatívnejšie a modernizačné projekty na Slovensku. Tento rok porota hodnotila rekordných 50 projektov a prvýkrát udelila ceny v kategóriách kybernetická bezpečnosť a využitie moderných technológií v zdravotníctve.
Digitalizácia
Najlepším projektom digitalizácie sa stal ePrihlášky, elektronický systém pre prihlasovanie detí do škôl vytvorený ministerstvom školstva a spoločnosťou DITEC, a.s., ktorý už využilo 85 percent prihlásených a pomohol 181-tisícom deťom v 7 tisícoch škôl.
Druhé miesto získal G-Portal - samoobslužné geologické služby Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, umožňujúci efektívnu prácu s geologickými podkladmi. Tretie miesto patrí Centrálnemu údajovému repozitáru pre poľnohospodársky dohľad, ktorý prepája a modernizuje údaje a kontroly prostredníctvom spoločnej platformy.
Špeciálne ocenenie
Víťazom kategórie Najinovatívnejší projekt sa stal Hyperspektrálne Slovensko, projekt digitalizácie zberu územných dát pre Národné lesnícke centrum, ktorý zefektívňuje mapovanie viacerých dátových vrstiev jediným letom. Na druhom mieste skončil projekt Dejepis budúcnosti, ktorý prostredníctvom virtuálnej reality a doplnkových efektov približuje školákom minulosť. Tretie miesto získal systém QR platieb Finančnej správy, ktorý uľahčuje bezhotovostné platby.
V zdravotníctve zvíťazil projekt Kožné vyšetrenie online AIP Derm pre poisťovňu Dôvera, umožňujúci dermatologické konzultácie na diaľku s využitím umelej inteligencie. Na druhé miesto porota zaradila NG-SOS, systém zlepšujúci komunikáciu a prvú pomoc pri zásahoch linky 155. Tretie miesto obsadil skríning diabetickej retinopatie AI-DR Screening od Medispektrum, s.r.o., ktorý prináša vyšetrenie očného pozadia priamo na diabetologické kontroly.
Špeciálne ocenenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti získal projekt zabezpečenia prehľadu o IT sieťach a regulačných požiadavkách Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, realizovaný spoločnosťou ARICOMA Systems.
Cena Rádia Slovensko
Mladým inovatívnym riešením roka sa stal projekt Watchdog zo Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade, ktorý rozpoznáva manipulatívnu komunikáciu a grooming online pomocou lokálnej AI. Druhé miesto patrí platforme GessayDuel motivujúcej žiakov k učeniu prostredníctvom vedomostných testov, tretie miesto projektu PiBookAI digitalizujúcemu obsah školských kníh.
Cena Rádia Slovensko, rozhodnutá hlasovaním poslucháčov, si odniesol projekt Dejepis budúcnosti, ktorý zároveň získal druhé miesto v kategórii Najinovatívnejší projekt. Ceny ITAPA tak opäť zdôraznili príspevok inovácií k digitalizácii a zlepšovaniu kvality života na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Najinovatívnejšie projekty dostali Cenu ITAPA 2026, udeľovali sa aj dve nové kategórie © SITA Všetky práva vyhradené.
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