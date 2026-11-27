Vysokoškolskí študenti vyzývajú Pellegriniho, aby nepodpísal novelu o rušení možnosti voliť poštou zo zahraničia
Upozornili na možné následky tohto rozhodnutia pre slovenské študentstvo, mladých ľudí i všetkých občanov SR, ktorí žijú v zahraničí. Zástupcovia vysokoškolského študentstva a mladých ľudí ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Upozornili na možné následky tohto rozhodnutia pre slovenské študentstvo, mladých ľudí i všetkých občanov SR, ktorí žijú v zahraničí.
Zástupcovia vysokoškolského študentstva a mladých ľudí vyzývajú prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal novelu zákona o rušení možnosti voliť poštou zo zahraničia.
Na svojom webe o tom informuje Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ), ktorá sa na hlavu štátu obracia spolu s občianskou iniciatívou Chcem tu zostať. Upozornili na možné následky tohto rozhodnutia pre slovenské študentstvo, mladých ľudí i všetkých občanov SR, ktorí žijú v zahraničí.
Národná rada SR totiž pred niekoľkými dňami schválila novelu volebného zákona, ktorou sa ruší možnosť hlasovať vo voľbách poštou zo zahraničia. Po novom má byť možné len osobné hlasovanie napríklad na zastupiteľských úradoch SR. Zástupcovia oboch organizácií sú toho názoru, že predmetná zmena môže skomplikovať účasť na voľbách tisíckam občanom Slovenska, ktorí žijú, študujú a pracujú mimo jeho územia.
"To, že sa niekto zdržuje mimo Slovenska, neznamená, že nemá záujem podieľať sa na veciach verejných. Každý z nás cíti náklonnosť k svojej krajine a chce, aby prosperovala. Jedným z nástrojov, ako sa na jej budúcnosti podieľať, je aj využitie aktívneho volebného práva," vraví Patrik Prístupný zo ŠRVŠ.
Zástupcovia vysokoškolákov poukázali najmä na situáciu slovenského študentstva v zahraničí, pre ktoré osobná účasť na hlasovaní môže neraz znamenať nutnosť cestovať stovky kilometrov, vynaložiť nemálo financií a prispôsobiť cestovaniu svoje študijné povinnosti.
"Slovensku by malo záležať na tom, aby na verejnom dianí participovalo čo najviac ľudí. Týmto obmedzením sa však deje presný opak. Pre študentov, ktorých rozpočet je často obmedzený, môže táto zmena predstavovať takmer úplnú nemožnosť zúčastniť sa na voľbách," podotkol Prístupný.
Podľa iniciatívy Chcem tu zostať rozhodnutie parlamentu vysiela aj negatívny signál voči ľuďom, ktorých sa Slovensko dlhodobo usiluje motivovať k návratu zo zahraničia. Štát by podľa nej nemal vytvárať ďalšie prekážky medzi Slovenskom a slovenskými občanmi žijúcimi v zahraničí.
"Názov iniciatívy Chcem tu zostať vyjadruje snahu budovať Slovensko, v ktorom majú ľudia dôvod žiť a zostať – a keď odídu do sveta za skúsenosťami, aby sa mali kam a prečo vrátiť. Veríme, že Peter Pellegrini rozumie tomu, že iba vytváranie férových podmienok a príležitostí je pre ľudí motiváciou, aby svoj talent a skúsenosti jedného dňa priniesli opäť domov na Slovensko. Zároveň vnímame ako nutné pripomenúť mu, že v roku 2020 to bol práve on, kto povedal, že urobí všetko preto, aby voliť mohol naozaj každý, a to vrátane ľudí v zahraničí. Veríme teda, že si na svoje vlastné slová spomenie v súčasnej situácii a nebude o dostupných voľbách hovoriť len vtedy, keď sa mu to hodí do politickej agendy," dodal zakladateľ iniciatívy Erik Kliment.
Nepovažuje za správne rozdeľovať spoločnosť na tých, ktorí na Slovensku zostali, a tých, ktorí odišli. Poukázal, že mnohí Slováci v zahraničí udržiavajú so svojou rodnou krajinou úzke väzby, podporujú svoje rodiny či zvažujú návrat domov.
"Študentská rada vysokých škôl a iniciatíva Chcem tu zostať preto spoločne žiadajú prezidenta Petra Pellegriniho, aby využil svoju ústavnú právomoc a vrátil schválený zákon Národnej rade SR na opätovné prerokovanie,” uviedli organizácie. Zároveň zdôraznili, že zabezpečenie transparentnosti a tajnosti hlasovania je legitímnym cieľom, no sú toho názoru, že nesmie viesť k zhoršeniu praktickej dostupnosti volebného práva pre slovenských občanov.
"Všetkým Slovákom a Slovenkám žijúcim v zahraničí by som chcel odkázať jednu vec. Prosím, nezanevrite na Slovensko. My, ktorí žijeme na Slovensku, na vás nezabúdame. Stojíme pri vás a záleží nám na tom, aby ste aj naďalej mohli spolurozhodovať o budúcnosti našej spoločnej krajiny. Slovensko je rovnako naším domovom, ako je tým vaším. Neotáčame sa k vám chrbtom," uzavrel Erik Kliment.
Zdroj: SITA.sk - Vysokoškolskí študenti vyzývajú Pellegriniho, aby nepodpísal novelu o rušení možnosti voliť poštou zo zahraničia © SITA Všetky práva vyhradené.
Zástupcovia vysokoškolského študentstva a mladých ľudí vyzývajú prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal novelu zákona o rušení možnosti voliť poštou zo zahraničia.
Na svojom webe o tom informuje Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ), ktorá sa na hlavu štátu obracia spolu s občianskou iniciatívou Chcem tu zostať. Upozornili na možné následky tohto rozhodnutia pre slovenské študentstvo, mladých ľudí i všetkých občanov SR, ktorí žijú v zahraničí.
Náklonnosť ku krajine
Národná rada SR totiž pred niekoľkými dňami schválila novelu volebného zákona, ktorou sa ruší možnosť hlasovať vo voľbách poštou zo zahraničia. Po novom má byť možné len osobné hlasovanie napríklad na zastupiteľských úradoch SR. Zástupcovia oboch organizácií sú toho názoru, že predmetná zmena môže skomplikovať účasť na voľbách tisíckam občanom Slovenska, ktorí žijú, študujú a pracujú mimo jeho územia.
"To, že sa niekto zdržuje mimo Slovenska, neznamená, že nemá záujem podieľať sa na veciach verejných. Každý z nás cíti náklonnosť k svojej krajine a chce, aby prosperovala. Jedným z nástrojov, ako sa na jej budúcnosti podieľať, je aj využitie aktívneho volebného práva," vraví Patrik Prístupný zo ŠRVŠ.
Situácia slovenského študentstva v zahraničí
Zástupcovia vysokoškolákov poukázali najmä na situáciu slovenského študentstva v zahraničí, pre ktoré osobná účasť na hlasovaní môže neraz znamenať nutnosť cestovať stovky kilometrov, vynaložiť nemálo financií a prispôsobiť cestovaniu svoje študijné povinnosti.
"Slovensku by malo záležať na tom, aby na verejnom dianí participovalo čo najviac ľudí. Týmto obmedzením sa však deje presný opak. Pre študentov, ktorých rozpočet je často obmedzený, môže táto zmena predstavovať takmer úplnú nemožnosť zúčastniť sa na voľbách," podotkol Prístupný.
Negatívny signál
Podľa iniciatívy Chcem tu zostať rozhodnutie parlamentu vysiela aj negatívny signál voči ľuďom, ktorých sa Slovensko dlhodobo usiluje motivovať k návratu zo zahraničia. Štát by podľa nej nemal vytvárať ďalšie prekážky medzi Slovenskom a slovenskými občanmi žijúcimi v zahraničí.
"Názov iniciatívy Chcem tu zostať vyjadruje snahu budovať Slovensko, v ktorom majú ľudia dôvod žiť a zostať – a keď odídu do sveta za skúsenosťami, aby sa mali kam a prečo vrátiť. Veríme, že Peter Pellegrini rozumie tomu, že iba vytváranie férových podmienok a príležitostí je pre ľudí motiváciou, aby svoj talent a skúsenosti jedného dňa priniesli opäť domov na Slovensko. Zároveň vnímame ako nutné pripomenúť mu, že v roku 2020 to bol práve on, kto povedal, že urobí všetko preto, aby voliť mohol naozaj každý, a to vrátane ľudí v zahraničí. Veríme teda, že si na svoje vlastné slová spomenie v súčasnej situácii a nebude o dostupných voľbách hovoriť len vtedy, keď sa mu to hodí do politickej agendy," dodal zakladateľ iniciatívy Erik Kliment.
Nepovažuje za správne rozdeľovať spoločnosť na tých, ktorí na Slovensku zostali, a tých, ktorí odišli. Poukázal, že mnohí Slováci v zahraničí udržiavajú so svojou rodnou krajinou úzke väzby, podporujú svoje rodiny či zvažujú návrat domov.
Odkaz Slovákom žijúcim v zahraničí
"Študentská rada vysokých škôl a iniciatíva Chcem tu zostať preto spoločne žiadajú prezidenta Petra Pellegriniho, aby využil svoju ústavnú právomoc a vrátil schválený zákon Národnej rade SR na opätovné prerokovanie,” uviedli organizácie. Zároveň zdôraznili, že zabezpečenie transparentnosti a tajnosti hlasovania je legitímnym cieľom, no sú toho názoru, že nesmie viesť k zhoršeniu praktickej dostupnosti volebného práva pre slovenských občanov.
"Všetkým Slovákom a Slovenkám žijúcim v zahraničí by som chcel odkázať jednu vec. Prosím, nezanevrite na Slovensko. My, ktorí žijeme na Slovensku, na vás nezabúdame. Stojíme pri vás a záleží nám na tom, aby ste aj naďalej mohli spolurozhodovať o budúcnosti našej spoločnej krajiny. Slovensko je rovnako naším domovom, ako je tým vaším. Neotáčame sa k vám chrbtom," uzavrel Erik Kliment.
Zdroj: SITA.sk - Vysokoškolskí študenti vyzývajú Pellegriniho, aby nepodpísal novelu o rušení možnosti voliť poštou zo zahraničia © SITA Všetky práva vyhradené.
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