Prešovská charita získala významnú pomoc. Na nový útulok dostane 150-tisíc eur – FOTO
Charita plánuje začať s výstavbou v prvom štvrťroku 2027. Nadácia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre podporu rodiny poskytne
27.11.2026 (SITA.sk) - Charita plánuje začať s výstavbou v prvom štvrťroku 2027.
Nadácia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre podporu rodiny poskytne Gréckokatolíckej charite Prešov 150-tisíc eur na výstavbu nového útulku pre ľudí bez domova v lokalite Pod Táborom. Zástupcovia oboch strán v piatok v priestoroch charity podpísali zmluvu o poskytnutí dotácie. Peniaze sú účelovo viazané na náklady spojené s výstavbou zariadenia.
Príspevok má charite pomôcť zabezpečiť povinnú osempercentnú spoluúčasť na projekte, ktorá predstavuje 356 800 eur. Sumou 119-tisíc eur má prispieť aj mesto Prešov. Celkové náklady na výstavbu dosahujú približne 4,46 milióna eur. Projekt sa má financovať najmä z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu prostredníctvom Programu Slovensko. „Keď sa Gréckokatolícka charita Prešov obrátila na kraj so žiadosťou o pomoc pri zabezpečení povinného spolufinancovania svojho projektu, správna rada našej nadácie neváhala a túto podporu odsúhlasila,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Podľa vedúceho odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK a správcu nadácie Viktora Gumana, ľudí bez domova pribúda a kapacity súčasného zariadenia už nepostačujú. „Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané práve na výstavbu. Môžu sa použiť na akékoľvek náklady, ktoré s ňou súvisia,“ uviedol Guman s tým, že súčasný objekt je už podľa neho na hranici životnosti.
Nový bezbariérový útulok nahradí súčasný Dom svätého Jána Milostivého. Poskytne ubytovanie pre 80 ľudí v 21 izbách, z ktorých 19 bude štvorposteľových a dve dvojposteľové. Štvorposteľové izby budú mať približne 20 štvorcových metrov, kým v súčasnom zariadení majú okolo 12 štvorcových metrov. Súčasťou dvojpodlažnej budovy bude kuchyňa s kapacitou približne 300 jedál denne, jedáleň, práčovňa, kaplnka a priestory na individuálnu aj skupinovú sociálnu rehabilitáciu.
K dispozícii bude aj zázemie pre zamestnancov a bezbariérový prístup. „Finančné prostriedky od nadácie sú pre nás zásadným príspevkom na krytie spoluúčasti na výstavbu nového útulku,“ uviedol pri podpise darovacej zmluvy riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov Peter Valíček.
Zariadenie má podľa neho okrem ubytovania vytvoriť lepšie podmienky na sociálnu prácu s klientmi a podporiť ich návrat k samostatnému životu. Charita spustila v súvislosti s výstavbou nového útulku aj zbierku Kľúče k domovu. Cieľom kampane je získať na výstavbu prostriedky vo výške 120-tisíc eur. Aktuálne majú podľa Valíčka vyzbieraných 27-tisíc eur.
Charita v súčasnosti poskytuje v lokalite Pod Táborom služby približne 150 ľuďom denne, v krízových obdobiach ich počet môže dosiahnuť aj 200. Súčasný útulok má 86 miest, z toho osem v samostatných modulárnych objektoch. Po presťahovaní klientov do novej budovy chce charita pôvodné priestory využiť na ďalšie sociálne a zdravotné služby. Uvažuje napríklad o zázemí pre ľudí prepustených z nemocníc, ambulanciách praktického lekára, psychiatra či stomatológa, ako aj o priestoroch na rozvoj pracovných zručností klientov.
Charita plánuje začať s výstavbou v prvom štvrťroku 2027. Samotné práce by mali trvať najviac 24 mesiacov. Podľa Valíčka má charita čerstvo schválené financovanie projektu z ministerstva práce a pripravuje podklady na podpis zmluvy. Po jej uzavretí bude nasledovať kontrola dokumentácie z verejného obstarávania Úradom pre verejné obstarávanie. Výstavba sa bude môcť začať po ukončení potrebných kontrol. Predpoklad je v prvom štvrťroku budúceho roka.
Zdroj: SITA.sk - Prešovská charita získala významnú pomoc. Na nový útulok dostane 150-tisíc eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nadácia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre podporu rodiny poskytne Gréckokatolíckej charite Prešov 150-tisíc eur na výstavbu nového útulku pre ľudí bez domova v lokalite Pod Táborom. Zástupcovia oboch strán v piatok v priestoroch charity podpísali zmluvu o poskytnutí dotácie. Peniaze sú účelovo viazané na náklady spojené s výstavbou zariadenia.
Náklady na výstavbu
Príspevok má charite pomôcť zabezpečiť povinnú osempercentnú spoluúčasť na projekte, ktorá predstavuje 356 800 eur. Sumou 119-tisíc eur má prispieť aj mesto Prešov. Celkové náklady na výstavbu dosahujú približne 4,46 milióna eur. Projekt sa má financovať najmä z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu prostredníctvom Programu Slovensko. „Keď sa Gréckokatolícka charita Prešov obrátila na kraj so žiadosťou o pomoc pri zabezpečení povinného spolufinancovania svojho projektu, správna rada našej nadácie neváhala a túto podporu odsúhlasila,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Podľa vedúceho odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK a správcu nadácie Viktora Gumana, ľudí bez domova pribúda a kapacity súčasného zariadenia už nepostačujú. „Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané práve na výstavbu. Môžu sa použiť na akékoľvek náklady, ktoré s ňou súvisia,“ uviedol Guman s tým, že súčasný objekt je už podľa neho na hranici životnosti.
Bezbariérový útulok
Nový bezbariérový útulok nahradí súčasný Dom svätého Jána Milostivého. Poskytne ubytovanie pre 80 ľudí v 21 izbách, z ktorých 19 bude štvorposteľových a dve dvojposteľové. Štvorposteľové izby budú mať približne 20 štvorcových metrov, kým v súčasnom zariadení majú okolo 12 štvorcových metrov. Súčasťou dvojpodlažnej budovy bude kuchyňa s kapacitou približne 300 jedál denne, jedáleň, práčovňa, kaplnka a priestory na individuálnu aj skupinovú sociálnu rehabilitáciu.
K dispozícii bude aj zázemie pre zamestnancov a bezbariérový prístup. „Finančné prostriedky od nadácie sú pre nás zásadným príspevkom na krytie spoluúčasti na výstavbu nového útulku,“ uviedol pri podpise darovacej zmluvy riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov Peter Valíček.
Zariadenie má podľa neho okrem ubytovania vytvoriť lepšie podmienky na sociálnu prácu s klientmi a podporiť ich návrat k samostatnému životu. Charita spustila v súvislosti s výstavbou nového útulku aj zbierku Kľúče k domovu. Cieľom kampane je získať na výstavbu prostriedky vo výške 120-tisíc eur. Aktuálne majú podľa Valíčka vyzbieraných 27-tisíc eur.
Začiatok výstavby
Charita v súčasnosti poskytuje v lokalite Pod Táborom služby približne 150 ľuďom denne, v krízových obdobiach ich počet môže dosiahnuť aj 200. Súčasný útulok má 86 miest, z toho osem v samostatných modulárnych objektoch. Po presťahovaní klientov do novej budovy chce charita pôvodné priestory využiť na ďalšie sociálne a zdravotné služby. Uvažuje napríklad o zázemí pre ľudí prepustených z nemocníc, ambulanciách praktického lekára, psychiatra či stomatológa, ako aj o priestoroch na rozvoj pracovných zručností klientov.
Charita plánuje začať s výstavbou v prvom štvrťroku 2027. Samotné práce by mali trvať najviac 24 mesiacov. Podľa Valíčka má charita čerstvo schválené financovanie projektu z ministerstva práce a pripravuje podklady na podpis zmluvy. Po jej uzavretí bude nasledovať kontrola dokumentácie z verejného obstarávania Úradom pre verejné obstarávanie. Výstavba sa bude môcť začať po ukončení potrebných kontrol. Predpoklad je v prvom štvrťroku budúceho roka.
Zdroj: SITA.sk - Prešovská charita získala významnú pomoc. Na nový útulok dostane 150-tisíc eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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