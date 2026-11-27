Študenti predstavili svojho prezidentského kandidáta, je ním profesor chémie z Belehradskej univerzity a člen akadémie vied
65-ročný Radomir Saičić patril medzi prvých univerzitných pedagógov, ktorí sa pridali k protestnému hnutiu vedenému študentmi. Srbské študentské hnutie, ktoré po masových
27.11.2026 (SITA.sk) - 65-ročný Radomir Saičić patril medzi prvých univerzitných pedagógov, ktorí sa pridali k protestnému hnutiu vedenému študentmi.
Srbské študentské hnutie, ktoré po masových protikorupčných protivládnych protestoch zvíťazilo v októbrových parlamentných voľbách, predstavilo svojho kandidáta na prezidenta. V decembrových voľbách sa bude uchádzať o úrad 65-ročný profesor chémie Radomir Saičić z Belehradskej univerzity.
Saičić patrí medzi prvých univerzitných pedagógov, ktorí sa pridali k protestnému hnutiu vedenému študentmi. Je tiež členom Srbskej akadémie vied a umení a kandidoval aj za takzvanú Študentskú listinu, ktorá vo voľbách získala 140 zo 250 kresiel v parlamente.
„Teraz máme príležitosť premeniť slobodu, za ktorú sme bojovali, na trvalú zmenu,“ povedal Saičić pri predstavení svojej kandidatúry.
Prezidentské voľby sa uskutočnia 27. decembra, tri mesiace potom, ako dlhoročný líder Aleksandar Vučić predčasne ukončil svoje druhé funkčné obdobie prezidenta, aby kandidoval na post premiéra. Vo voľbách však utrpel výraznú porážku.
Saičić sľubuje návrat dôvery v štátne inštitúcie. „Parlament, vláda aj súdy si musia opäť získať dôveru ľudí. To isté platí aj pre inštitúciu prezidenta,“ vyhlásil. Dodal, že sa zasadí za „suverénne Srbsko, v ktorom sa bude rešpektovať ústava a každý občan bude môcť žiť dôstojne“.
Prezidentský úrad má v Srbsku prevažne reprezentatívny charakter, hlava štátu však nominuje premiéra a je vrchným veliteľom ozbrojených síl.
Súčasná politická zmena v Srbsku je vyvrcholením takmer dvoch rokov protestov vyvolaných zrútením prístreška na železničnej stanici v Novom Sade v roku 2024, pri ktorom zahynulo 16 ľudí. Tragédia, ktorú mnohí pripisovali korupcii pri rekonštrukcii stanice, viedla k najmasovejším demonštráciám od pádu režimu Slobodana Miloševića v roku 2000.
Zdroj: SITA.sk - Študenti predstavili svojho prezidentského kandidáta, je ním profesor chémie z Belehradskej univerzity a člen akadémie vied © SITA Všetky práva vyhradené.
Srbské študentské hnutie, ktoré po masových protikorupčných protivládnych protestoch zvíťazilo v októbrových parlamentných voľbách, predstavilo svojho kandidáta na prezidenta. V decembrových voľbách sa bude uchádzať o úrad 65-ročný profesor chémie Radomir Saičić z Belehradskej univerzity.
Šanca na trvalú zmenu
Saičić patrí medzi prvých univerzitných pedagógov, ktorí sa pridali k protestnému hnutiu vedenému študentmi. Je tiež členom Srbskej akadémie vied a umení a kandidoval aj za takzvanú Študentskú listinu, ktorá vo voľbách získala 140 zo 250 kresiel v parlamente.
„Teraz máme príležitosť premeniť slobodu, za ktorú sme bojovali, na trvalú zmenu,“ povedal Saičić pri predstavení svojej kandidatúry.
Prezidentské voľby sa uskutočnia 27. decembra, tri mesiace potom, ako dlhoročný líder Aleksandar Vučić predčasne ukončil svoje druhé funkčné obdobie prezidenta, aby kandidoval na post premiéra. Vo voľbách však utrpel výraznú porážku.
Návrat dôvery k štátu
Saičić sľubuje návrat dôvery v štátne inštitúcie. „Parlament, vláda aj súdy si musia opäť získať dôveru ľudí. To isté platí aj pre inštitúciu prezidenta,“ vyhlásil. Dodal, že sa zasadí za „suverénne Srbsko, v ktorom sa bude rešpektovať ústava a každý občan bude môcť žiť dôstojne“.
Prezidentský úrad má v Srbsku prevažne reprezentatívny charakter, hlava štátu však nominuje premiéra a je vrchným veliteľom ozbrojených síl.
Súčasná politická zmena v Srbsku je vyvrcholením takmer dvoch rokov protestov vyvolaných zrútením prístreška na železničnej stanici v Novom Sade v roku 2024, pri ktorom zahynulo 16 ľudí. Tragédia, ktorú mnohí pripisovali korupcii pri rekonštrukcii stanice, viedla k najmasovejším demonštráciám od pádu režimu Slobodana Miloševića v roku 2000.
Zdroj: SITA.sk - Študenti predstavili svojho prezidentského kandidáta, je ním profesor chémie z Belehradskej univerzity a člen akadémie vied © SITA Všetky práva vyhradené.
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