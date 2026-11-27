Slovenský výrobca ponúkol nižšiu cenu. KDH žiada vysvetlenie, prečo ministerstvo vnútra kupuje zbrane pre políciu z Talianska
KDH považuje za neprijateľné, aby vláda domácim podnikateľom zvyšovala dane a pri štátnych zákazkách im nezabezpečila ani férové podmienky.
27.11.2026 (SITA.sk) - KDH považuje za neprijateľné, aby vláda domácim podnikateľom zvyšovala dane a pri štátnych zákazkách im nezabezpečila ani férové podmienky.
KDH spochybňuje nákup zbraní ministerstvom vnútra pre slovenskú políciu od talianskeho výrobcu. Slovenský výrobca pritom podľa vlastných slov ponúkol cenu nižšiu o viac ako 5 miliónov eur. KDH považuje za neprijateľné, aby vláda domácim podnikateľom zvyšovala dane a pri štátnych zákazkách im nezabezpečila ani férové podmienky.
Hnutie preto žiada od ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka vysvetlenie. KDH tvrdí, že podľa slovenského výrobcu sa ministerstvo jeho lacnejšou ponukou nezaoberalo. Talianskemu dodávateľovi naopak umožnilo zmeniť príslušenstvo a upraviť cenu, upozornil podpredseda KDH Viliam Karas.
"Na Slovensku máme výrobcu, ktorý tu platí dane aj odvody a ponúkol nižšiu cenu. Taliansky dodávateľ dostal možnosť upraviť ponuku. So slovenským výrobcom ministerstvo podľa jeho slov ani nekomunikovalo. Prečo dostala druhú šancu talianska firma a slovenskej sa nikto nič neopýtal?" uviedol Karas.
Zároveň podotkol, že vláda slovenským podnikateľom zvyšuje dane aj odvody. Keď však ide o štátnu zákazku, nezabezpečí im ani férové podmienky. Podľa Karasa je nákup o to citlivejší, že sa šetrí všade a osobitne v slovenských domácnostiach.
KDH žiada, aby minister vnútra verejne a transparentne vysvetlil, prečo zvolil takýto spôsob obstarávania a prečo nakupoval v Taliansku, a nie od domáceho výrobcu. Rovnako musí podľa kresťanských demokratov povedať, či mali všetci dodávatelia skutočne rovnaké podmienky. Tieto informácie si podľa hnutia zaslúžia najmä policajti a zamestnanci rezortu vnútra.
Vláda v stredu 25. novembra schválila nákup 5 400 moderných dlhých zbraní a príslušenstva pre Policajný zbor, čo prispeje k doplneniu jeho výzbroje a zároveň umožní postupne nahradiť staršie používané zbrane. Ministerstvo vnútra zabezpečí obstaranie zbraní prostredníctvom medzivládnej spolupráce s Talianskou republikou.
Ako informoval hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann, konkrétne pôjde o 3 300 útočných pušiek Beretta NARP a 2 100 samopalov Beretta PMX spolu s optickými zameriavačmi, svietidlami, zásobníkmi, prepravnými obalmi a výcvikovými prostriedkami. Súčasťou ponuky sú aj školenia pre policajných príslušníkov.
Ministerstvo zároveň optimalizovalo ponuku a znížilo cenu o viac ako 4,4 milióna eur bez DPH, čím sa celková cena stiahla z približne 21,21 milióna eur na 16,77 milióna eur bez DPH, teda o približne 21 percent. K zníženiu došlo najmä vďaka výmene časti optického a svetelného príslušenstva za ekonomicky výhodnejšie varianty spĺňajúce technické požiadavky Policajného zboru.
Financovanie nákupu bude zabezpečené v roku 2027 z vopred schválených limitov ministerstva vnútra bez potreby ich navýšenia. Potreba nových zbraní vznikla na základe požiadaviek policajných útvarov, keďže v súčasnosti chýba viac ako 2 500 samopalov a polícia stále používa zastarané útočné pušky vz. 58. Nová výzbroj podľa rezortu vnútra prispeje k lepšej pripravenosti pri ochrane verejného poriadku a riešení závažných bezpečnostných situácií.
Zdroj: SITA.sk - Slovenský výrobca ponúkol nižšiu cenu. KDH žiada vysvetlenie, prečo ministerstvo vnútra kupuje zbrane pre políciu z Talianska © SITA Všetky práva vyhradené.
KDH spochybňuje nákup zbraní ministerstvom vnútra pre slovenskú políciu od talianskeho výrobcu. Slovenský výrobca pritom podľa vlastných slov ponúkol cenu nižšiu o viac ako 5 miliónov eur. KDH považuje za neprijateľné, aby vláda domácim podnikateľom zvyšovala dane a pri štátnych zákazkách im nezabezpečila ani férové podmienky.
Hnutie preto žiada od ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka vysvetlenie. KDH tvrdí, že podľa slovenského výrobcu sa ministerstvo jeho lacnejšou ponukou nezaoberalo. Talianskemu dodávateľovi naopak umožnilo zmeniť príslušenstvo a upraviť cenu, upozornil podpredseda KDH Viliam Karas.
"Na Slovensku máme výrobcu, ktorý tu platí dane aj odvody a ponúkol nižšiu cenu. Taliansky dodávateľ dostal možnosť upraviť ponuku. So slovenským výrobcom ministerstvo podľa jeho slov ani nekomunikovalo. Prečo dostala druhú šancu talianska firma a slovenskej sa nikto nič neopýtal?" uviedol Karas.
Zároveň podotkol, že vláda slovenským podnikateľom zvyšuje dane aj odvody. Keď však ide o štátnu zákazku, nezabezpečí im ani férové podmienky. Podľa Karasa je nákup o to citlivejší, že sa šetrí všade a osobitne v slovenských domácnostiach.
KDH žiada, aby minister vnútra verejne a transparentne vysvetlil, prečo zvolil takýto spôsob obstarávania a prečo nakupoval v Taliansku, a nie od domáceho výrobcu. Rovnako musí podľa kresťanských demokratov povedať, či mali všetci dodávatelia skutočne rovnaké podmienky. Tieto informácie si podľa hnutia zaslúžia najmä policajti a zamestnanci rezortu vnútra.
Vláda v stredu 25. novembra schválila nákup 5 400 moderných dlhých zbraní a príslušenstva pre Policajný zbor, čo prispeje k doplneniu jeho výzbroje a zároveň umožní postupne nahradiť staršie používané zbrane. Ministerstvo vnútra zabezpečí obstaranie zbraní prostredníctvom medzivládnej spolupráce s Talianskou republikou.
Ako informoval hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann, konkrétne pôjde o 3 300 útočných pušiek Beretta NARP a 2 100 samopalov Beretta PMX spolu s optickými zameriavačmi, svietidlami, zásobníkmi, prepravnými obalmi a výcvikovými prostriedkami. Súčasťou ponuky sú aj školenia pre policajných príslušníkov.
Ministerstvo zároveň optimalizovalo ponuku a znížilo cenu o viac ako 4,4 milióna eur bez DPH, čím sa celková cena stiahla z približne 21,21 milióna eur na 16,77 milióna eur bez DPH, teda o približne 21 percent. K zníženiu došlo najmä vďaka výmene časti optického a svetelného príslušenstva za ekonomicky výhodnejšie varianty spĺňajúce technické požiadavky Policajného zboru.
Financovanie nákupu bude zabezpečené v roku 2027 z vopred schválených limitov ministerstva vnútra bez potreby ich navýšenia. Potreba nových zbraní vznikla na základe požiadaviek policajných útvarov, keďže v súčasnosti chýba viac ako 2 500 samopalov a polícia stále používa zastarané útočné pušky vz. 58. Nová výzbroj podľa rezortu vnútra prispeje k lepšej pripravenosti pri ochrane verejného poriadku a riešení závažných bezpečnostných situácií.
Zdroj: SITA.sk - Slovenský výrobca ponúkol nižšiu cenu. KDH žiada vysvetlenie, prečo ministerstvo vnútra kupuje zbrane pre políciu z Talianska © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Ľudské pozostatky po požiari v Kolačkove sú torzá nezvestných detí, potvrdila znalkyňa
- Už o týždeň sa v Bratislave začnú ME žien, na Slovenky čakajú náročné súperky – VIDEO
- Prešovská charita získala významnú pomoc. Na nový útulok dostane 150-tisíc eur – FOTO
- Študenti predstavili svojho prezidentského kandidáta, je ním profesor chémie z Belehradskej univerzity a člen akadémie vied
- Ministerstvo vnútra nesúhlasí s informovaním o optimalizácii administratívnych priestorov v Bratislave