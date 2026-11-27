Poľsko pokročilo vo vyšetrovaní katastrofy pri Smolensku, pri ktorej zahynul aj prezident Kaczyňski
Medzinárodný tím odborníkov po rokoch skúmania tragédie poukázal na pochybenia posádky lietadla aj ruských letových dispečerov. Leteckú katastrofu pri ruskom
27.11.2026 (SITA.sk) - Medzinárodný tím odborníkov po rokoch skúmania tragédie poukázal na pochybenia posádky lietadla aj ruských letových dispečerov.
Odborníci identifikovali štyri rozhodujúce faktory: nestabilné priblíženie na pristátie, nesprávne vyhodnotenie skutočnej výšky lietadla, pokračovanie v klesaní pod minimálnu povolenú výšku a neskoré rozhodnutie o prerušení pristávacieho manévru a opakovaní okruhu.
„Lietadlo nemalo klesnúť pod výšku 120 metrov, ak posádka nevidela vzletovú a pristávaciu dráhu,“ vysvetlil hovorca prokuratúry Przemyslaw Nowak. V oblasti letiska pritom panovala hustá hmla a viditeľnosť dosahovala iba 200 až 400 metrov.
K tragédii podľa expertov prispeli aj nesprávne pokyny ruských letových dispečerov, nedostatky vo výcviku posádky a nevyhovujúce vybavenie letiska.
„Výsledky všetkých týchto skúmaní viedli k rovnakým záverom, ktoré vylučujú výbuch ako príčinu katastrofy,“ zdôraznil Nowak.
Odborníci nezistili ani technickú poruchu, ktorá by mohla nešťastie zapríčiniť. Na vypracovaní posudku sa podieľalo 22 expertov zo šiestich krajín. Tím vznikol v roku 2019 a svoju doplňujúcu expertízu dokončil v máji tohto roka.
Pri havárii vládneho špeciál Tupolev Tu-154M 10. apríla 2010 zahynulo všetkých 96 ľudí na palube vrátane prezidenta a jeho manželky. Poľské trestné vyšetrovanie katastrofy naďalej pokračuje.
Zdroj: SITA.sk - Poľsko pokročilo vo vyšetrovaní katastrofy pri Smolensku, pri ktorej zahynul aj prezident Kaczyňski © SITA Všetky práva vyhradené.
Leteckú katastrofu pri ruskom Smolensku, pri ktorej v roku 2010 zahynul aj vtedajší poľský prezident Lech Kaczyňski, spôsobila séria pochybení počas približovania lietadla na pristátie, nie výbuch.
Vyplýva to zo záverov medzinárodného tímu expertov, ktoré v piatok predstavila poľská prokuratúra, informuje denník Rzeczpospolita.
Štyri faktory
Odborníci identifikovali štyri rozhodujúce faktory: nestabilné priblíženie na pristátie, nesprávne vyhodnotenie skutočnej výšky lietadla, pokračovanie v klesaní pod minimálnu povolenú výšku a neskoré rozhodnutie o prerušení pristávacieho manévru a opakovaní okruhu.
„Lietadlo nemalo klesnúť pod výšku 120 metrov, ak posádka nevidela vzletovú a pristávaciu dráhu,“ vysvetlil hovorca prokuratúry Przemyslaw Nowak. V oblasti letiska pritom panovala hustá hmla a viditeľnosť dosahovala iba 200 až 400 metrov.
Aj ruskí dispečeri
K tragédii podľa expertov prispeli aj nesprávne pokyny ruských letových dispečerov, nedostatky vo výcviku posádky a nevyhovujúce vybavenie letiska.
„Výsledky všetkých týchto skúmaní viedli k rovnakým záverom, ktoré vylučujú výbuch ako príčinu katastrofy,“ zdôraznil Nowak.
Takmer sto mŕtvych
Odborníci nezistili ani technickú poruchu, ktorá by mohla nešťastie zapríčiniť. Na vypracovaní posudku sa podieľalo 22 expertov zo šiestich krajín. Tím vznikol v roku 2019 a svoju doplňujúcu expertízu dokončil v máji tohto roka.
Pri havárii vládneho špeciál Tupolev Tu-154M 10. apríla 2010 zahynulo všetkých 96 ľudí na palube vrátane prezidenta a jeho manželky. Poľské trestné vyšetrovanie katastrofy naďalej pokračuje.
Zdroj: SITA.sk - Poľsko pokročilo vo vyšetrovaní katastrofy pri Smolensku, pri ktorej zahynul aj prezident Kaczyňski © SITA Všetky práva vyhradené.
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