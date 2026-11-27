Policajti dozrú na pokojný priebeh vianočných trhov aj iných sviatočných podujatí
Vianočné trhy na námestiach a kultúrne podujatia patria podľa policajtov medzi takzvané mäkké ciele, teda miesta, na ktorých sa sústreďuje väčšie množstvo ľudí. Už od dnešného dňa sa naprieč ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Vianočné trhy na námestiach a kultúrne podujatia patria podľa policajtov medzi takzvané mäkké ciele, teda miesta, na ktorých sa sústreďuje väčšie množstvo ľudí.
Už od dnešného dňa sa naprieč celým Slovenskom začínajú vianočné trhy, ktoré každoročne prilákajú množstvo návštevníkov. Policajný zbor preto prijíma bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť život, zdravie a majetok občanov a zabezpečiť pokojný priebeh podujatí. Ako polícia v tejto súvislosti pripomenula, obdobie adventu, vianočných sviatkov a osláv príchodu nového roka je spojené so zvýšeným pohybom ľudí na námestiach, verejných priestranstvách a ďalších frekventovaných miestach.
„V súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou, ako aj nedávnymi udalosťami v zahraničí, venuje polícia zvýšenú pozornosť ochrane verejných podujatí a miest s vysokou koncentráciou osôb. Bezpečnostnú situáciu priebežne vyhodnocuje a podľa potreby prijíma štandardné aj mimoriadne opatrenia zamerané na predchádzanie možným hrozbám. Dôležitá je najmä prevencia, pripravenosť policajtov a ich schopnosť bezodkladne reagovať na udalosti, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť návštevníkov,“ zdôraznili policajti s tým, že počas vianočných trhov a ďalších hromadných podujatí bude posilnený výkon služby policajných hliadok, a to najmä vo forme peších a motorizovaných hliadok.
„Policajtov bude možné stretnúť priamo v priestoroch trhov, na námestiach, v priľahlých uliciach a na ďalších miestach s vyšším pohybom ľudí. Dohliadať budú na verejný poriadok, predchádzať protiprávnemu konaniu a v prípade potreby okamžite zasiahnu. Zvýšenú pozornosť budú venovať aj bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v okolí konania podujatí,“ uviedla polícia.
Policajný zbor zároveň zdôraznil, že na sviatočné obdobie sa pripravuje vopred. Dôraz kladie na odbornú pripravenosť príslušníkov, koordináciu hliadok a nácvik postupov pri mimoriadnych udalostiach. „Neoddeliteľnou súčasťou príprav je aj spolupráca s organizátormi podujatí, samosprávami, mestskými políciami a ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému. Súčasťou bezpečnostných opatrení je tiež priebežné monitorovanie situácie a operatívne vyhodnocovanie prípadných bezpečnostných rizík,“ vysvetlila polícia.
Vianočné trhy na námestiach a kultúrne podujatia patria podľa policajtov medzi takzvané mäkké ciele, teda miesta, na ktorých sa sústreďuje väčšie množstvo ľudí. Ich ochrana si preto vyžaduje zvýšenú pozornosť a spoluprácu viacerých zložiek.
„Na zabezpečenie verejných priestranstiev môžu byť využité mobilné zábrany, oplotenia a ďalšie technické prvky, ktoré majú zabrániť neoprávnenému vjazdu vozidiel do priestorov s vysokou koncentráciou osôb, oddeliť pešie zóny od cestnej premávky a podľa potreby usmerňovať pohyb návštevníkov. Okrem uniformovaných policajtov budú na bezpečnosť dohliadať aj príslušníci ďalších policajných zložiek, napríklad služobnej kynológie a hipológie, ako aj policajti v civilnom odeve. Pri zabezpečení verejného poriadku budú zároveň využité aj rôzne technické prostriedky. Konkrétna forma a rozsah nasadenia jednotlivých zložiek sa budú odvíjať od charakteru podujatia a aktuálneho vyhodnotenia bezpečnostnej situácie. Z bezpečnostných dôvodov nebude Policajný zbor konkrétne prijaté opatrenia bližšie špecifikovať,“ uviedla polícia.
Policajti sa zamerajú aj na ochranu majetku návštevníkov, predchádzanie krádežiam a dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku. V závislosti od vývoja situácie môžu byť prijaté aj dočasné dopravné obmedzenia alebo zmeny v organizácii dopravy. „Bezpečnostné opatrenia budú pokračovať aj po skončení vianočných trhov. Policajný zbor je pripravený zabezpečovať verejný poriadok a bezpečnosť počas vianočných sviatkov, ako aj silvestrovských osláv, keď sa opäť očakáva zvýšený pohyb ľudí na verejných priestranstvách,“ doplnili policajti.
Polícia zároveň vyzýva návštevníkov vianočných trhov a ostatných podujatí, aby boli všímaví voči svojmu okoliu, dávali si pozor na osobné veci a venovali pozornosť podozrivým osobám alebo predmetom. Akékoľvek podozrivé okolnosti je potrebné bezodkladne oznámiť policajtom priamo na mieste alebo kontaktovať políciu na telefónnom čísle 158. „Cieľom prijatých opatrení je, aby si obyvatelia aj návštevníci mohli vianočné obdobie, sviatočné chvíle a oslavy príchodu nového roka užiť v pokoji a bezpečí. Policajti budú aj počas týchto dní prítomní v uliciach a pripravení pomôcť vždy, keď to bude potrebné,“ dodal Policajný zbor.
Zdroj: SITA.sk - Policajti dozrú na pokojný priebeh vianočných trhov aj iných sviatočných podujatí © SITA Všetky práva vyhradené.
Už od dnešného dňa sa naprieč celým Slovenskom začínajú vianočné trhy, ktoré každoročne prilákajú množstvo návštevníkov. Policajný zbor preto prijíma bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť život, zdravie a majetok občanov a zabezpečiť pokojný priebeh podujatí. Ako polícia v tejto súvislosti pripomenula, obdobie adventu, vianočných sviatkov a osláv príchodu nového roka je spojené so zvýšeným pohybom ľudí na námestiach, verejných priestranstvách a ďalších frekventovaných miestach.
„V súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou, ako aj nedávnymi udalosťami v zahraničí, venuje polícia zvýšenú pozornosť ochrane verejných podujatí a miest s vysokou koncentráciou osôb. Bezpečnostnú situáciu priebežne vyhodnocuje a podľa potreby prijíma štandardné aj mimoriadne opatrenia zamerané na predchádzanie možným hrozbám. Dôležitá je najmä prevencia, pripravenosť policajtov a ich schopnosť bezodkladne reagovať na udalosti, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť návštevníkov,“ zdôraznili policajti s tým, že počas vianočných trhov a ďalších hromadných podujatí bude posilnený výkon služby policajných hliadok, a to najmä vo forme peších a motorizovaných hliadok.
Policajti budú hliadkovať aj v civile
„Policajtov bude možné stretnúť priamo v priestoroch trhov, na námestiach, v priľahlých uliciach a na ďalších miestach s vyšším pohybom ľudí. Dohliadať budú na verejný poriadok, predchádzať protiprávnemu konaniu a v prípade potreby okamžite zasiahnu. Zvýšenú pozornosť budú venovať aj bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v okolí konania podujatí,“ uviedla polícia.
Policajný zbor zároveň zdôraznil, že na sviatočné obdobie sa pripravuje vopred. Dôraz kladie na odbornú pripravenosť príslušníkov, koordináciu hliadok a nácvik postupov pri mimoriadnych udalostiach. „Neoddeliteľnou súčasťou príprav je aj spolupráca s organizátormi podujatí, samosprávami, mestskými políciami a ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému. Súčasťou bezpečnostných opatrení je tiež priebežné monitorovanie situácie a operatívne vyhodnocovanie prípadných bezpečnostných rizík,“ vysvetlila polícia.
Vianočné trhy na námestiach a kultúrne podujatia patria podľa policajtov medzi takzvané mäkké ciele, teda miesta, na ktorých sa sústreďuje väčšie množstvo ľudí. Ich ochrana si preto vyžaduje zvýšenú pozornosť a spoluprácu viacerých zložiek.
„Na zabezpečenie verejných priestranstiev môžu byť využité mobilné zábrany, oplotenia a ďalšie technické prvky, ktoré majú zabrániť neoprávnenému vjazdu vozidiel do priestorov s vysokou koncentráciou osôb, oddeliť pešie zóny od cestnej premávky a podľa potreby usmerňovať pohyb návštevníkov. Okrem uniformovaných policajtov budú na bezpečnosť dohliadať aj príslušníci ďalších policajných zložiek, napríklad služobnej kynológie a hipológie, ako aj policajti v civilnom odeve. Pri zabezpečení verejného poriadku budú zároveň využité aj rôzne technické prostriedky. Konkrétna forma a rozsah nasadenia jednotlivých zložiek sa budú odvíjať od charakteru podujatia a aktuálneho vyhodnotenia bezpečnostnej situácie. Z bezpečnostných dôvodov nebude Policajný zbor konkrétne prijaté opatrenia bližšie špecifikovať,“ uviedla polícia.
Zamerajú sa aj na predchádzanie krádežiam
Policajti sa zamerajú aj na ochranu majetku návštevníkov, predchádzanie krádežiam a dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku. V závislosti od vývoja situácie môžu byť prijaté aj dočasné dopravné obmedzenia alebo zmeny v organizácii dopravy. „Bezpečnostné opatrenia budú pokračovať aj po skončení vianočných trhov. Policajný zbor je pripravený zabezpečovať verejný poriadok a bezpečnosť počas vianočných sviatkov, ako aj silvestrovských osláv, keď sa opäť očakáva zvýšený pohyb ľudí na verejných priestranstvách,“ doplnili policajti.
Polícia zároveň vyzýva návštevníkov vianočných trhov a ostatných podujatí, aby boli všímaví voči svojmu okoliu, dávali si pozor na osobné veci a venovali pozornosť podozrivým osobám alebo predmetom. Akékoľvek podozrivé okolnosti je potrebné bezodkladne oznámiť policajtom priamo na mieste alebo kontaktovať políciu na telefónnom čísle 158. „Cieľom prijatých opatrení je, aby si obyvatelia aj návštevníci mohli vianočné obdobie, sviatočné chvíle a oslavy príchodu nového roka užiť v pokoji a bezpečí. Policajti budú aj počas týchto dní prítomní v uliciach a pripravení pomôcť vždy, keď to bude potrebné,“ dodal Policajný zbor.
Zdroj: SITA.sk - Policajti dozrú na pokojný priebeh vianočných trhov aj iných sviatočných podujatí © SITA Všetky práva vyhradené.
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