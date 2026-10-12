|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 12.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Maximilián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. októbra 2026
Má nejakú spojitosť s podvodmi Manchestru City? Britský premiér sľúbil, že zverejní podrobnosti
Klub sa odvolal proti verdiktu, ktorý ho uznal vinným vo všetkých bodoch obvinenia týkajúcich sa závažného porušenia finančných pravidiel Premier League. Britský premiér Andy Burnham prisľúbil, ...
Zdieľať
12.10.2026 (SITA.sk) - Klub sa odvolal proti verdiktu, ktorý ho uznal vinným vo všetkých bodoch obvinenia týkajúcich sa závažného porušenia finančných pravidiel Premier League.
Britský premiér Andy Burnham prisľúbil, že zverejní podrobnosti o svojich minulých kontaktoch s klubom Manchester City po tom, čo bol tento klub uznaný vinným z porušenia finančných pravidiel v rokoch 2009 až 2018.
Politik, ktorý od roku 2017 zastával funkciu starostu oblasti Greater Manchester, čelil kritike za to, že spočiatku vyjadril podporu majiteľom klubu zo SAE a vyhlásil, že by bol "veľmi znepokojený", ak by sa rozhodli tím predať.
Celok vlastní spoločnosť Abu Dhabi United Group, ktorú ovláda šejk Mansúr bin Zájid Ál Nahján, člen kráľovskej rodiny Spojených arabských emirátov.
Úrad britského premiéra musel následne korigovať svoj postoj a zdôrazniť, že nikto nestojí "nad pravidlami".
Opozícia však medzitým žiadala objasnenie Burnhamovho vzťahu s klubom, ktorý vďaka partnerstvám s miestnymi samosprávami priniesol do Manchestru značné investície.
V podcaste Burnham uviedol, že "úplne jasne zverejní všetko, čo v rámci spolupráce s nimi podnikol počas svojho predchádzajúceho pôsobenia vo funkcii starostu Greater Manchester".
Poznamenal, že absolvoval len "jedno významné stretnutie", a to v roku 2021. Avizoval, že "futbalové záležitosti sú odlišné od investičných otázok". "Ľudia sa budú snažiť tieto dve veci spájať, no podľa mňa by to nemali robiť," vyhlásil.
Desaťnásobný anglický majster, ktorý akékoľvek pochybenie odmieta, čelí neistej budúcnosti po tom, čo bol uznaný vinným z viac ako 100 porušení pravidiel.
Zistilo sa, že tento tím podporovaný kapitálom z Abú Zabí v rokoch 2009 až 2018 uzatváral "fiktívne" dohody s cieľom umelo zvýšiť príjmy a znížiť náklady o viac než 900 miliónov libier (asi 1 064 902 500 eur).
Úrad britského premiéra už skôr uviedol, že "prebiehajúcemu nezávislému procesu vyšetrovania klubu treba umožniť dospieť k záveru a tento výsledok rešpektovať".
Manchester City sa odvolal proti verdiktu, ktorý klub uznal vinným vo všetkých bodoch obvinenia týkajúcich sa závažného porušenia finančných pravidiel Premier League.
Zdroj: SITA.sk - Má nejakú spojitosť s podvodmi Manchestru City? Britský premiér sľúbil, že zverejní podrobnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Britský premiér Andy Burnham prisľúbil, že zverejní podrobnosti o svojich minulých kontaktoch s klubom Manchester City po tom, čo bol tento klub uznaný vinným z porušenia finančných pravidiel v rokoch 2009 až 2018.
Politik, ktorý od roku 2017 zastával funkciu starostu oblasti Greater Manchester, čelil kritike za to, že spočiatku vyjadril podporu majiteľom klubu zo SAE a vyhlásil, že by bol "veľmi znepokojený", ak by sa rozhodli tím predať.
Celok vlastní spoločnosť Abu Dhabi United Group, ktorú ovláda šejk Mansúr bin Zájid Ál Nahján, člen kráľovskej rodiny Spojených arabských emirátov.
Značné investície
Úrad britského premiéra musel následne korigovať svoj postoj a zdôrazniť, že nikto nestojí "nad pravidlami".
Opozícia však medzitým žiadala objasnenie Burnhamovho vzťahu s klubom, ktorý vďaka partnerstvám s miestnymi samosprávami priniesol do Manchestru značné investície.
V podcaste Burnham uviedol, že "úplne jasne zverejní všetko, čo v rámci spolupráce s nimi podnikol počas svojho predchádzajúceho pôsobenia vo funkcii starostu Greater Manchester".
Fiktívne dohody
Poznamenal, že absolvoval len "jedno významné stretnutie", a to v roku 2021. Avizoval, že "futbalové záležitosti sú odlišné od investičných otázok". "Ľudia sa budú snažiť tieto dve veci spájať, no podľa mňa by to nemali robiť," vyhlásil.
Desaťnásobný anglický majster, ktorý akékoľvek pochybenie odmieta, čelí neistej budúcnosti po tom, čo bol uznaný vinným z viac ako 100 porušení pravidiel.
Zistilo sa, že tento tím podporovaný kapitálom z Abú Zabí v rokoch 2009 až 2018 uzatváral "fiktívne" dohody s cieľom umelo zvýšiť príjmy a znížiť náklady o viac než 900 miliónov libier (asi 1 064 902 500 eur).
Úrad britského premiéra už skôr uviedol, že "prebiehajúcemu nezávislému procesu vyšetrovania klubu treba umožniť dospieť k záveru a tento výsledok rešpektovať".
Manchester City sa odvolal proti verdiktu, ktorý klub uznal vinným vo všetkých bodoch obvinenia týkajúcich sa závažného porušenia finančných pravidiel Premier League.
Zdroj: SITA.sk - Má nejakú spojitosť s podvodmi Manchestru City? Britský premiér sľúbil, že zverejní podrobnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Veľká pocta pre Paríž. Hlavné mesto Francúzska bude hostiť významné e-športové podujatie
Veľká pocta pre Paríž. Hlavné mesto Francúzska bude hostiť významné e-športové podujatie
<< predchádzajúci článok
Ouro reprezentoval Togo a po návrate strelil gól Michalovciam. Ďalšia výzva je Žilina, tvrdí – VIDEO
Ouro reprezentoval Togo a po návrate strelil gól Michalovciam. Ďalšia výzva je Žilina, tvrdí – VIDEO