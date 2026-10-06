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06. októbra 2026
Maďari v Trnave vyvesili kontroverzný transparent, ktorý spochybnil slovenskú suverenitu. Vypískali sa obe hymny – VIDEO
Slovenská polícia sa tento súboj mimoriadne pripravila a uzatvorila neďalekú ulicu a organizátori označili stretnutie za rizikové. Súboj B-divízie Ligy národov medzi Ukrajinou a Maďarskom sa odohral na ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Slovenská polícia sa tento súboj mimoriadne pripravila a uzatvorila neďalekú ulicu a organizátori označili stretnutie za rizikové.
Súboj B-divízie Ligy národov medzi Ukrajinou a Maďarskom sa odohral na Štadióne Antona Malatinského v Trnave, kde slovenskí východní susedia majú prechodný domov v tejto súťaži.
Zmerali si tam sily aj so Severným Írskom a oba duely sa skončili prehrou "domácich". S ostrovným súperom padli 0:3 a proti južným susedom Slovenska 1:2.
Už ich úvodné meranie síl v Maďarsku, ktoré lepšie zvládla Ukrajina pomerom 1:0, prinieslo vypískanie hymny súpera, čo sa zopakovalo aj v odvete, no už na oboch fanúšikovských stranách.
Na zápase bol prítomný aj bývalý maďarský premiér Viktor Orbán, čo tomuto už aj tak politicky sprevádzanému duelu pridalo povestnú čerešničku na torte.
Slovenská polícia sa tento súboj mimoriadne pripravila a uzatvorila neďalekú ulicu a organizátori označili stretnutie za rizikové.
Maďarskí priaznivci vytiahli vo svojom sektore transparent, ktorý pobúril celé Slovensko. Bol tam text, ktorý znel: "Felvidék, Made in Hungaria". V preklade prvé slovo znamená "Horná zem", čím sa mieni severná časť Uhorska, teda Slovensko.
Týmto pomenovaním sa stále rozumie a zosmiešňuje existencia krajiny pod Tatrami - nejde pritom o samostatnú krajinu, rýpe sa do štátnej suverenity.
Maďarská ambasáda pred zápasom upozornila svojich fanúšikov, aby na štadión nepriniesli politické, provokatívne a intolerantné transparenty, čo priaznivci zjavne odignorovali.
Európska futbalová únia (UEFA) by podľa svojich stanov mala tento incident riešiť a prípadné tresty a ďalšie penále by mala oznámiť v priebehu nasledujúcich dní či týždňov.
Na tribúnach sa po celé trvanie zápasu niesli fanúšikovské súboje, ktoré nie vždy mali súvis s futbalom. Maďari napokon triumfovali v Trnave 2:1, keď víťazný gól strelil v 85. minúte obranca Mark Csinger.
Vzájomný súboj tak opäť raz ukázal, že nejde len o šport, ale aj o rivalitu, ktorá často spomína na historické udalosti a politické témy.
V skupine 2 B-divízie Ligy národov vedie Severné Írsko s ôsmimi bodmi, o jeden bod menej má Maďarsko, tretia Ukrajina má štyri body a iba dva posledné Gruzínsko.
Zdroj: SITA.sk - Maďari v Trnave vyvesili kontroverzný transparent, ktorý spochybnil slovenskú suverenitu. Vypískali sa obe hymny – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Súboj B-divízie Ligy národov medzi Ukrajinou a Maďarskom sa odohral na Štadióne Antona Malatinského v Trnave, kde slovenskí východní susedia majú prechodný domov v tejto súťaži.
Zmerali si tam sily aj so Severným Írskom a oba duely sa skončili prehrou "domácich". S ostrovným súperom padli 0:3 a proti južným susedom Slovenska 1:2.
Už ich úvodné meranie síl v Maďarsku, ktoré lepšie zvládla Ukrajina pomerom 1:0, prinieslo vypískanie hymny súpera, čo sa zopakovalo aj v odvete, no už na oboch fanúšikovských stranách.
Rizikový zápas
Na zápase bol prítomný aj bývalý maďarský premiér Viktor Orbán, čo tomuto už aj tak politicky sprevádzanému duelu pridalo povestnú čerešničku na torte.
Slovenská polícia sa tento súboj mimoriadne pripravila a uzatvorila neďalekú ulicu a organizátori označili stretnutie za rizikové.
Maďarskí priaznivci vytiahli vo svojom sektore transparent, ktorý pobúril celé Slovensko. Bol tam text, ktorý znel: "Felvidék, Made in Hungaria". V preklade prvé slovo znamená "Horná zem", čím sa mieni severná časť Uhorska, teda Slovensko.
05.10.2026, Ukraine???????? - Hungary????????, match played in Trnava. Hungarian fans performance at the start of the match, click here for more: https://t.co/hMbDF0E0CY
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— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 5, 2026
Vyrieši to UEFA?
Týmto pomenovaním sa stále rozumie a zosmiešňuje existencia krajiny pod Tatrami - nejde pritom o samostatnú krajinu, rýpe sa do štátnej suverenity.
Maďarská ambasáda pred zápasom upozornila svojich fanúšikov, aby na štadión nepriniesli politické, provokatívne a intolerantné transparenty, čo priaznivci zjavne odignorovali.
Európska futbalová únia (UEFA) by podľa svojich stanov mala tento incident riešiť a prípadné tresty a ďalšie penále by mala oznámiť v priebehu nasledujúcich dní či týždňov.
Veľká rivalita
Na tribúnach sa po celé trvanie zápasu niesli fanúšikovské súboje, ktoré nie vždy mali súvis s futbalom. Maďari napokon triumfovali v Trnave 2:1, keď víťazný gól strelil v 85. minúte obranca Mark Csinger.
Vzájomný súboj tak opäť raz ukázal, že nejde len o šport, ale aj o rivalitu, ktorá často spomína na historické udalosti a politické témy.
V skupine 2 B-divízie Ligy národov vedie Severné Írsko s ôsmimi bodmi, o jeden bod menej má Maďarsko, tretia Ukrajina má štyri body a iba dva posledné Gruzínsko.
Zdroj: SITA.sk - Maďari v Trnave vyvesili kontroverzný transparent, ktorý spochybnil slovenskú suverenitu. Vypískali sa obe hymny – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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