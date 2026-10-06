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 24hod.sk    Šport

06. októbra 2026

Prezident FIFA čelí sťažnosti zo strany Nórskej futbalovej federácie


Tagy: Americký prezident Nórska futbalová asociácia

Nóri podali sťažnosti na FIFA kvôli možnému zneužitiu moci a konfliktu záujmov Gianniho Infanta. Prezident Medzinárodnej futbalovej ...



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euro_2025_norway_trailblazer_soccer_68760 676x451 6.10.2026 (SITA.sk) - Nóri podali sťažnosti na FIFA kvôli možnému zneužitiu moci a konfliktu záujmov Gianniho Infanta.


Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino čelí obvineniam z možného zneužitia moci a konfliktu záujmov po tom, čo Nórska futbalová federácia (NFF) podala formálnu sťažnosť na dva výbory FIFA. Tieto sťažnosti sa týkajú troch otázok: plán Infanta na otvorenie majstrovstiev sveta pre súkromných investorov, zrušenie suspendácie amerického hráča Folarina Baloguna na MS 2026 po zásahu Donalda Trumpa a udelenie tzv. Mierovej ceny prezidentovi USA.

Prvá sťažnosť požaduje, aby Etický výbor preskúmal konanie Infantina a ďalších osôb ohľadom možného porušenia Etického kódexu FIFA. Druhá sťažnosť smeruje na Výbor pre správu, audit a súlad FIFA (GACC) s otázkou, či správne fungovali finančný dohľad, vnútorné kontroly a rozhodovacie procesy.

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Lise Klavenessová, prezidentka NFF a dlhodobá kritička Infantina, poukázala na spoločný menovateľ týchto prípadov – politický vplyv Donalda Trumpa. Trumpov švagor Jared Kushner a jeho brat Josh mali viesť hlavného investora v neúspešnom pláne FIFA Forward Enterprise (FFE), ktorý mal umožniť súkromným investorom získať podiely na spoločnosti pod iniciatívou FFE. Po veľkej kritike Infantino plán rýchlo stiahol.

Klavenessová tiež kritizovala nedostatok transparentnosti v súvislosti s týmto prípadom. Suspendácia Baloguna po červenej karte v šestnásťfinálovom zápase proti Bosne a Hercegovinou bola zrušená po zásahu FIFA inšpirovanom telefonátom od Trumpa. Udelenie spomenutej ceny Trumpovi, ktorú mu Infantino odovzdal v decembri, vyvolalo posmech.

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Nórska federácia žiada preskúmať, či sa nejedná o zneužitie moci, porušenie politickej neutrality alebo nedodržanie pravidiel správy. Klavenessová vyzvala na odstúpenie Infantina a jeho vzdanie sa kandidatúry na štvrté funkčné obdobie, no ona sama nebude v marci 2027 kandidovať na post prezidentky FIFA. Infantino už prezentoval svoju kandidatúru.

Za zatiaľ najpravdepodobnejšieho súpera Infantina sa považuje kanadský prezident konfederácie zóny CONCACAF Victor Montagliani, podporujú ho Európska futbalová únia (UEFA) aj Ázijská futbalová konfederácia (AFC). Futbalové orgány v Afrike a Južnej Amerike vyjadrili podporu Infantinovi.

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UEFA podala žiadosť na súd na Floride o prístup k dokumentom prešetrujúcim Infantinov plán na FFE a prehodnocuje možnosť trestného stíhania vo Švajčiarsku, kde sídlia aj UEFA a FIFA. FIFA naopak UEFA obvinila z „dezinformačnej kampane“ a politického ovplyvňovania volieb.


Zdroj: SITA.sk - Prezident FIFA čelí sťažnosti zo strany Nórskej futbalovej federácie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Nórska futbalová asociácia
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