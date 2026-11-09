Majerský varuje pred Ficovou hrou. V jeho vyjadreniach spochybňujúcich referendum vidí nebezpečenstvo pre Slovensko – VIDEO
Majerský zdôraznil, že premiér Fico zvolil taktiku odvádzania pozornosť verejnosti od vládnych problémov, ako sú rastúce dane, zadlžovanie štátu a neefektívne riadenie verejných financií.
9.11.2026 (SITA.sk) - Majerský zdôraznil, že premiér Fico zvolil taktiku odvádzania pozornosť verejnosti od vládnych problémov, ako sú rastúce dane, zadlžovanie štátu a neefektívne riadenie verejných financií.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) kritizuje premiéra Roberta Fica za vyjadrenia spochybňujúce referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie z roku 2003. Podľa KDH ide o neopodstatnené tvrdenia, ktoré majú zakryť stratu vládnej väčšiny a testovať tému odchodu Slovenska z EÚ, tzv. Slovexit.
„Robert Fico namiesto riešenia problémov Slovenska pokračuje vo vytváraní umelých konfliktov a šírení nepodložených tvrdení o údajne zmanipulovanom referende o vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2003,“ vyjadril sa predseda KDH Milan Majerský.
Majerský zdôraznil, že premiér Fico zvolil taktiku odvádzania pozornosť verejnosti od vládnych problémov, ako sú rastúce dane, zadlžovanie štátu a neefektívne riadenie verejných financií. „Po troch kolách konsolidácie stále nemá pod kontrolou verejné financie. Toto sú skutočné problémy, ktoré má premiér riešiť. Namiesto toho sa správa ako konšpirátor, ktorý si vymýšľa nepriateľov a otvára dávno uzavreté témy,“ dodal Majerský.
Ako pripomenulo KDH, Ficove tvrdenia o sfalšovanom referende v roku 2003 spochybňujú aj slová bývalého predsedu Štatistického úradu SR Petra Macha, ktorý v roku 2003 zastával aj funkciu podpredsedu Ústrednej komisie pre referendum. Mach pripomenul, že v komisii bol aj zástupca Smeru, a celý proces bol transparentný a oficiálne podpísaný bez akýchkoľvek výhrad.
„Predsedom komisie bol Július Fodor zo Strany maďarskej koalície a 1. podpredsedom Juraj Horváth zo Smeru. Výsledky referenda sa spracúvali na základe zápisníc okrskových komisií schvaľovaných zástupcami politických strán,“ uviedol Mach a zdôraznil, že systém správnosti spracovania výsledkov bol opakovane testovaný. Mach zároveň poprel Ficovu argumentáciu o nízkej priebežnej účasti počas hlasovania, pretože zákon zakazoval poskytovať akékoľvek informácie skôr, než bol proces oficiálne ukončený a výsledky potvrdené.
KDH zopakovalo svoj postoj, že s akýmikoľvek pokusmi o vystúpenie Slovenska z Európskej únie zásadne nesúhlasí. „Slovensko patrí do Európy a za týmto rozhodnutím si stojíme. Namiesto vytvárania problémov, ktoré neexistujú, by sa mal Robert Fico zamerať na riešenie tých, ktoré jeho vláda spôsobuje,“ uzavrel Milan Majerský.
Robert Fico sa vo svojom nedeľnom nočnom statuse na sociálnej sieti venoval aj téme referenda o vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2003. Opätovne ho spochybnil, rovnako ako počas piatkovej (6. novembra) diskusie pri príležitosti otvorenia Akadémie sociálnej demokracie. Fico vtedy povedal, že keby referendum nebolo sfalšované, tak by nebolo úspešné.
„Prekvapuje ma, že niekto spochybňuje manipulácie pri priebehu referenda o vstupe do EÚ v máji 2003. A najmä ma prekvapuje, že to robia politici, ktorí neboli v tomto období aktívni. Boli porušené všetky zákony o zákaze viesť kampaň počas moratória. V prvý deň referenda v piatok bola účasť tak extrémne nízka, že všetky strany pokračovali vo volebnej kampani, hoci to zákon výslovne zakazoval,” uviedol v statuse na sociálnej sieti.
Ako dodal, v sobotu dopoludnia bolo zrejmé, že účasť na referende nepresiahne 50 percent. „Deklarovaná účasť na referende cez 52 percent je čistý výmysel, ak sa pozrieme na vývoj účasti voličov počas prvého a druhého dňa tohto referenda. Vyhradzujem si právo vyslovovať vlastné názory na udalosti, ktorých som bol priamym účastníkom,” uzavrel Fico.
Zdroj: SITA.sk - Majerský varuje pred Ficovou hrou. V jeho vyjadreniach spochybňujúcich referendum vidí nebezpečenstvo pre Slovensko – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) kritizuje premiéra Roberta Fica za vyjadrenia spochybňujúce referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie z roku 2003. Podľa KDH ide o neopodstatnené tvrdenia, ktoré majú zakryť stratu vládnej väčšiny a testovať tému odchodu Slovenska z EÚ, tzv. Slovexit.
„Robert Fico namiesto riešenia problémov Slovenska pokračuje vo vytváraní umelých konfliktov a šírení nepodložených tvrdení o údajne zmanipulovanom referende o vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2003,“ vyjadril sa predseda KDH Milan Majerský.
Bývalý šéf štatistického úradu odmieta Ficove tvrdenia
Majerský zdôraznil, že premiér Fico zvolil taktiku odvádzania pozornosť verejnosti od vládnych problémov, ako sú rastúce dane, zadlžovanie štátu a neefektívne riadenie verejných financií. „Po troch kolách konsolidácie stále nemá pod kontrolou verejné financie. Toto sú skutočné problémy, ktoré má premiér riešiť. Namiesto toho sa správa ako konšpirátor, ktorý si vymýšľa nepriateľov a otvára dávno uzavreté témy,“ dodal Majerský.
Ako pripomenulo KDH, Ficove tvrdenia o sfalšovanom referende v roku 2003 spochybňujú aj slová bývalého predsedu Štatistického úradu SR Petra Macha, ktorý v roku 2003 zastával aj funkciu podpredsedu Ústrednej komisie pre referendum. Mach pripomenul, že v komisii bol aj zástupca Smeru, a celý proces bol transparentný a oficiálne podpísaný bez akýchkoľvek výhrad.
„Predsedom komisie bol Július Fodor zo Strany maďarskej koalície a 1. podpredsedom Juraj Horváth zo Smeru. Výsledky referenda sa spracúvali na základe zápisníc okrskových komisií schvaľovaných zástupcami politických strán,“ uviedol Mach a zdôraznil, že systém správnosti spracovania výsledkov bol opakovane testovaný. Mach zároveň poprel Ficovu argumentáciu o nízkej priebežnej účasti počas hlasovania, pretože zákon zakazoval poskytovať akékoľvek informácie skôr, než bol proces oficiálne ukončený a výsledky potvrdené.
KDH odmieta prípadný odchod Slovenska z EÚ
KDH zopakovalo svoj postoj, že s akýmikoľvek pokusmi o vystúpenie Slovenska z Európskej únie zásadne nesúhlasí. „Slovensko patrí do Európy a za týmto rozhodnutím si stojíme. Namiesto vytvárania problémov, ktoré neexistujú, by sa mal Robert Fico zamerať na riešenie tých, ktoré jeho vláda spôsobuje,“ uzavrel Milan Majerský.
Robert Fico sa vo svojom nedeľnom nočnom statuse na sociálnej sieti venoval aj téme referenda o vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2003. Opätovne ho spochybnil, rovnako ako počas piatkovej (6. novembra) diskusie pri príležitosti otvorenia Akadémie sociálnej demokracie. Fico vtedy povedal, že keby referendum nebolo sfalšované, tak by nebolo úspešné.
„Prekvapuje ma, že niekto spochybňuje manipulácie pri priebehu referenda o vstupe do EÚ v máji 2003. A najmä ma prekvapuje, že to robia politici, ktorí neboli v tomto období aktívni. Boli porušené všetky zákony o zákaze viesť kampaň počas moratória. V prvý deň referenda v piatok bola účasť tak extrémne nízka, že všetky strany pokračovali vo volebnej kampani, hoci to zákon výslovne zakazoval,” uviedol v statuse na sociálnej sieti.
Ako dodal, v sobotu dopoludnia bolo zrejmé, že účasť na referende nepresiahne 50 percent. „Deklarovaná účasť na referende cez 52 percent je čistý výmysel, ak sa pozrieme na vývoj účasti voličov počas prvého a druhého dňa tohto referenda. Vyhradzujem si právo vyslovovať vlastné názory na udalosti, ktorých som bol priamym účastníkom,” uzavrel Fico.
Zdroj: SITA.sk - Majerský varuje pred Ficovou hrou. V jeho vyjadreniach spochybňujúcich referendum vidí nebezpečenstvo pre Slovensko – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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