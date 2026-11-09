Šimon Nemec sa bodmi v predĺžení vyrovnal Švehlovi a Meszárošovi – VIDEO
Najviac bodov zo slovenských obrancov v predĺžení zápasov NHL má Zdeno Chára (15). Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec stále čaká na prvý gól v drese tímu ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Najviac bodov zo slovenských obrancov v predĺžení zápasov NHL má Zdeno Chára (15).
Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec stále čaká na prvý gól v drese tímu Calgary Flames, ale to neznamená, že neboduje.
Na nedeľňajšom domácom triumfe nad Philadelphiou 4:3 po predĺžení sa podieľal asistenciou pri víťaznom góle Matta Coronata. Bola už jeho siedma v osemnástom zápase aktuálnej sezóny.
Nemec sa tak trochu stáva špecialistom na body pri rozhodujúcich góloch v predlžení. Pre 22-ročného rodáka z Liptovského Mikuláša je to už piaty bod v predĺžení počas kariéry v NHL. V historickom poradí slovenských obrancov sa tým vyrovnal Róbertovi Švehlovi a Andrejovi Meszárošovi na štvrtom mieste.
"Pred touto trojicou sú už iba Zdeno Chára s 15 bodmi, Ľubomír Višňovský s dvanástimi a Andrej Sekera s deviatimi bodmi v predĺžení," upozornil web slovaknhl.sk.
Nemcov najpamätnejší zápas v predĺžení v NHL sa spája so súbojom New Jersey na ľade Chicaga z novembra 2025.
Mladý obranca vtedy ešte v drese "diablov" z New Jersey strelil dva góly v riadnom hracom čase a za stavu 3:3 doviedol duel do predĺženia. V ňom potom korunoval svoj výnimočný výkon víťazným gólom na 4:3 po skvelej prihrávke od brankára Jacoba Markströma.
Zdroj: SITA.sk - Šimon Nemec sa bodmi v predĺžení vyrovnal Švehlovi a Meszárošovi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec stále čaká na prvý gól v drese tímu Calgary Flames, ale to neznamená, že neboduje.
Na nedeľňajšom domácom triumfe nad Philadelphiou 4:3 po predĺžení sa podieľal asistenciou pri víťaznom góle Matta Coronata. Bola už jeho siedma v osemnástom zápase aktuálnej sezóny.
Nemec sa tak trochu stáva špecialistom na body pri rozhodujúcich góloch v predlžení. Pre 22-ročného rodáka z Liptovského Mikuláša je to už piaty bod v predĺžení počas kariéry v NHL. V historickom poradí slovenských obrancov sa tým vyrovnal Róbertovi Švehlovi a Andrejovi Meszárošovi na štvrtom mieste.
"Pred touto trojicou sú už iba Zdeno Chára s 15 bodmi, Ľubomír Višňovský s dvanástimi a Andrej Sekera s deviatimi bodmi v predĺžení," upozornil web slovaknhl.sk.
Nemcov najpamätnejší zápas v predĺžení v NHL sa spája so súbojom New Jersey na ľade Chicaga z novembra 2025.
Mladý obranca vtedy ešte v drese "diablov" z New Jersey strelil dva góly v riadnom hracom čase a za stavu 3:3 doviedol duel do predĺženia. V ňom potom korunoval svoj výnimočný výkon víťazným gólom na 4:3 po skvelej prihrávke od brankára Jacoba Markströma.
Zdroj: SITA.sk - Šimon Nemec sa bodmi v predĺžení vyrovnal Švehlovi a Meszárošovi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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