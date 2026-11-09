Polícia zadržala brata bývalého maďarského premiéra v prípade obchodovania s ľuďmi
Podrobnejšie informácie o podozreniach a vykonaných vyšetrovacích úkonoch poskytne neskôr počas dňa. Maďarská polícia v pondelok zadržala brata
9.11.2026 (SITA.sk) - Podrobnejšie informácie o podozreniach a vykonaných vyšetrovacích úkonoch poskytne neskôr počas dňa.
Maďarská polícia v pondelok zadržala brata bývalého premiéra Viktora Orbána. Informoval o tom premiér Péter Magyar s odvolaním sa na medializované správy.
„Podľa správ v médiách bol brat Viktora Orbána, Áron Orbán, zadržaný pre podozrenie z obchodovania s ľuďmi,“ napísal Magyar na sociálnej sieti Facebook.
Pôvodnú informáciu zverejnil spravodajský portál Kontroll, ktorý vlastní premiérov brat. Maďarská polícia následne potvrdila, že v Budapešti a v dvoch mestách Peštianskej župy zadržala viacero osôb v rámci operácie spojenej s dvoma prebiehajúcimi trestnými konaniami.
„V súčasnosti prebiehajú domové prehliadky u osôb, voči ktorým je vedené vyšetrovanie,“ uviedla polícia vo vyhlásení. Dodala, že podrobnejšie informácie o podozreniach a vykonaných vyšetrovacích úkonoch poskytne neskôr počas dňa.
Podľa maďarskej agentúry MTI vyšetrovanie súvisí s prípadom agentúr dočasného zamestnávania, v ktorom prokurátori podozrievajú obvinených aj z obchodovania s vplyvom a ďalších trestných činov.
Podľa prokuratúry mali za odmenu sľubovať bezproblémové vybavenie povolení na pobyt pre zahraničných pracovníkov s odvolaním sa na svoje kontakty s vplyvnými predstaviteľmi štátu. Súd rozhodol o väzobnom stíhaní dvoch podozrivých pre riziko úteku, marenia vyšetrovania a manipuláciu s dôkazmi.
K zatknutiu došlo niekoľko mesiacov po aprílových parlamentných voľbách, v ktorých konzervatívec Péter Magyar podporujúci užšiu spoluprácu s Európskou úniou ukončil 16 rokov trvajúce obdobie vlády Viktora Orbána. Po nástupe do funkcie prisľúbil preveriť podozrenia z korupcie a zneužívania právomocí počas pôsobenia predchádzajúcej vlády.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala brata bývalého maďarského premiéra v prípade obchodovania s ľuďmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarská polícia v pondelok zadržala brata bývalého premiéra Viktora Orbána. Informoval o tom premiér Péter Magyar s odvolaním sa na medializované správy.
„Podľa správ v médiách bol brat Viktora Orbána, Áron Orbán, zadržaný pre podozrenie z obchodovania s ľuďmi,“ napísal Magyar na sociálnej sieti Facebook.
Dve konania
Pôvodnú informáciu zverejnil spravodajský portál Kontroll, ktorý vlastní premiérov brat. Maďarská polícia následne potvrdila, že v Budapešti a v dvoch mestách Peštianskej župy zadržala viacero osôb v rámci operácie spojenej s dvoma prebiehajúcimi trestnými konaniami.
„V súčasnosti prebiehajú domové prehliadky u osôb, voči ktorým je vedené vyšetrovanie,“ uviedla polícia vo vyhlásení. Dodala, že podrobnejšie informácie o podozreniach a vykonaných vyšetrovacích úkonoch poskytne neskôr počas dňa.
Obchodovanie s vplyvom
Podľa maďarskej agentúry MTI vyšetrovanie súvisí s prípadom agentúr dočasného zamestnávania, v ktorom prokurátori podozrievajú obvinených aj z obchodovania s vplyvom a ďalších trestných činov.
Podľa prokuratúry mali za odmenu sľubovať bezproblémové vybavenie povolení na pobyt pre zahraničných pracovníkov s odvolaním sa na svoje kontakty s vplyvnými predstaviteľmi štátu. Súd rozhodol o väzobnom stíhaní dvoch podozrivých pre riziko úteku, marenia vyšetrovania a manipuláciu s dôkazmi.
K zatknutiu došlo niekoľko mesiacov po aprílových parlamentných voľbách, v ktorých konzervatívec Péter Magyar podporujúci užšiu spoluprácu s Európskou úniou ukončil 16 rokov trvajúce obdobie vlády Viktora Orbána. Po nástupe do funkcie prisľúbil preveriť podozrenia z korupcie a zneužívania právomocí počas pôsobenia predchádzajúcej vlády.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala brata bývalého maďarského premiéra v prípade obchodovania s ľuďmi © SITA Všetky práva vyhradené.
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