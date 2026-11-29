Robinsonová pokazila Shiffrinovej víťazný návrat do Killingtonu, super-G mužov zrušili pre nepriaznivé počasie
Pódium doplnila ďalšia Američanka Paula Moltzanová, víťazka októbrového obrovského slalomu v rakúskom Söldene. Novozélandská lyžiarka Alice Robinsonová ...
29.11.2026 (SITA.sk) - Pódium doplnila ďalšia Američanka Paula Moltzanová, víťazka októbrového obrovského slalomu v rakúskom Söldene.
Novozélandská lyžiarka Alice Robinsonová triumfovala v sobotňajšom obrovskom slalome Svetového pohára 2026/2027 v americkom Killingtone. O jedenásť stotín sekundy zdolala domácu Mikaelu Shiffrinovú, ktorá sa na tamojšiu zjazdovku vrátila prvýkrát od vážneho pádu v roku 2024.
Pódium doplnila ďalšia Američanka Paula Moltzanová, víťazka októbrového obrovského slalomu v rakúskom Söldene. Slovenka Petra Vlhová nebola súčasťou pretekov, keďže dočasne prerušila účinkovanie vo Svetovom pohári a sústredí sa na tréning.
Robinsonová po prvom kole zaostávala za vedúcou Shiffrinovou o 39 stotín sekundy, v druhom však zvládla náročné podmienky a zvíťazila v súčte časov 2:03,02 min. Pripísala si siedmy triumf v obrovskom slalome a celkovo ôsme víťazstvo vo Svetovom pohári. „Vedela som, že lyžujem veľmi solídne, a v dnešných podmienkach som sa cítila, akoby som bola späť na Novom Zélande. Tieto podmienky hrali v môj prospech, takže som veľmi šťastná,“ povedala Robinsonová pre FIS TV v súvislosti s hmlou, nárazovým vetrom a mrholením.
Tridsaťjedenročná Shiffrinová naďalej čaká na víťazstvo v obrovskom slalome už takmer tri roky. Návrat do Killingtonu mal pre ňu aj osobitný emocionálny význam. Pred dvoma rokmi tam pri páde utrpela vážne poranenie brucha a následne sa vyrovnávala aj s posttraumatickou stresovou poruchou. Hoci v minulej sezóne opäť dominovala v slalome, keď vyhrala deväť z desiatich pretekov Svetového pohára a získala olympijské zlato v Miláne a Cortine d'Ampezzo, naďalej bojovala s psychickými následkami pádu.
V aktuálnom ročníku sa americká hviezda rozhodla viac sústrediť na obrovský slalom a super-G. V nedeľu ju v Killingtone čaká premiérový štart v slalome v tejto sezóne.
Nepriaznivé poveternostné podmienky zasiahli aj do programu mužského Svetového pohára v americkom Copper Mountain. Organizátori pre husté sneženie a silnejúci vietor zrušili sobotňajší super-G, ktorý mal byť prvými pretekmi v rýchlostných disciplínach v aktuálnej sezóne. Pôvodne posunuli štart o hodinu, aby mohli pokračovať v úprave zasneženej trate, podmienky sa však naďalej zhoršovali.
V nedeľu by sa mal v Copper Mountain uskutočniť obrovský slalom mužov. Na úspešný vstup do sezóny sa v ňom pokúsi nadviazať Brazílčan Lucas Pinheiro Braathen, ktorý v Söldene triumfoval v obrovskom slalome aj slalome.
Zdroj: SITA.sk - Robinsonová pokazila Shiffrinovej víťazný návrat do Killingtonu, super-G mužov zrušili pre nepriaznivé počasie © SITA Všetky práva vyhradené.
Novozélandská lyžiarka Alice Robinsonová triumfovala v sobotňajšom obrovskom slalome Svetového pohára 2026/2027 v americkom Killingtone. O jedenásť stotín sekundy zdolala domácu Mikaelu Shiffrinovú, ktorá sa na tamojšiu zjazdovku vrátila prvýkrát od vážneho pádu v roku 2024.
Robinsonová otočila preteky v druhom kole
Pódium doplnila ďalšia Američanka Paula Moltzanová, víťazka októbrového obrovského slalomu v rakúskom Söldene. Slovenka Petra Vlhová nebola súčasťou pretekov, keďže dočasne prerušila účinkovanie vo Svetovom pohári a sústredí sa na tréning.
Robinsonová po prvom kole zaostávala za vedúcou Shiffrinovou o 39 stotín sekundy, v druhom však zvládla náročné podmienky a zvíťazila v súčte časov 2:03,02 min. Pripísala si siedmy triumf v obrovskom slalome a celkovo ôsme víťazstvo vo Svetovom pohári. „Vedela som, že lyžujem veľmi solídne, a v dnešných podmienkach som sa cítila, akoby som bola späť na Novom Zélande. Tieto podmienky hrali v môj prospech, takže som veľmi šťastná,“ povedala Robinsonová pre FIS TV v súvislosti s hmlou, nárazovým vetrom a mrholením.
Shiffrinová sa vrátila na zjazdovku
Tridsaťjedenročná Shiffrinová naďalej čaká na víťazstvo v obrovskom slalome už takmer tri roky. Návrat do Killingtonu mal pre ňu aj osobitný emocionálny význam. Pred dvoma rokmi tam pri páde utrpela vážne poranenie brucha a následne sa vyrovnávala aj s posttraumatickou stresovou poruchou. Hoci v minulej sezóne opäť dominovala v slalome, keď vyhrala deväť z desiatich pretekov Svetového pohára a získala olympijské zlato v Miláne a Cortine d'Ampezzo, naďalej bojovala s psychickými následkami pádu.
V aktuálnom ročníku sa americká hviezda rozhodla viac sústrediť na obrovský slalom a super-G. V nedeľu ju v Killingtone čaká premiérový štart v slalome v tejto sezóne.
Pre nepriaznivé počasie zrušili mužský super-G
Nepriaznivé poveternostné podmienky zasiahli aj do programu mužského Svetového pohára v americkom Copper Mountain. Organizátori pre husté sneženie a silnejúci vietor zrušili sobotňajší super-G, ktorý mal byť prvými pretekmi v rýchlostných disciplínach v aktuálnej sezóne. Pôvodne posunuli štart o hodinu, aby mohli pokračovať v úprave zasneženej trate, podmienky sa však naďalej zhoršovali.
V nedeľu by sa mal v Copper Mountain uskutočniť obrovský slalom mužov. Na úspešný vstup do sezóny sa v ňom pokúsi nadviazať Brazílčan Lucas Pinheiro Braathen, ktorý v Söldene triumfoval v obrovskom slalome aj slalome.
Zdroj: SITA.sk - Robinsonová pokazila Shiffrinovej víťazný návrat do Killingtonu, super-G mužov zrušili pre nepriaznivé počasie © SITA Všetky práva vyhradené.
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