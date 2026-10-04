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04. októbra 2026

Matka 13-ročného žiaka zo Staškova je vo väzbe, mala sa vyhrážať deťom aj riaditeľke


Tagy: TV JOJ Útok nožom na základnej škole v Staškove

Jedného zo žiakov mala aj fyzicky napadnúť. Incidentu mala predchádzať otázka, kde sa nachádza jej syn Daniel. Matka 13-ročného žiaka podozrivého z útoku na základnej škole v Staškove je vo ...



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828943460_1858981875275654_2867575699746859323_n 676x416 4.10.2026 (SITA.sk) - Jedného zo žiakov mala aj fyzicky napadnúť. Incidentu mala predchádzať otázka, kde sa nachádza jej syn Daniel.


Matka 13-ročného žiaka podozrivého z útoku na základnej škole v Staškove je vo vyšetrovacej väzbe. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci jej vzniesol obvinenie z prečinu násilia proti skupine obyvateľov v súbehu s prečinom výtržníctva. Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na jej väzobné stíhanie, ktorému sudca vyhovel. Informovala o tom TV Joj, polícia informáciu potvrdila.

Matka sa mala vyhrážať spolužiakom syna a riaditeľke




Podľa informácií TV Joj sa 30-ročná žena mala vyhrážať, že nožom zaútočí na spolužiakov svojho syna a riaditeľku základnej školy. Jedného zo žiakov mala aj fyzicky napadnúť. Incidentu mala predchádzať otázka, kde sa nachádza jej syn Daniel.

„Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Čadci vzniesol 30-ročnej žene obvinenie z prečinu násilia proti skupine obyvateľov v súbehu s prečinom výtržníctva. Zároveň spracoval podnet na jej väzobné stíhanie, ktorý sudca akceptoval,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Žiline Daniela Kocková. Dodala, že vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie polícia bližšie informácie neposkytne.

Pri útoku zomrela učiteľka aj 12-ročná žiačka


K útoku na základnej škole v Staškove došlo v utorok 29. septembra, keď len 13-ročný žiak priamo v škole zaútočil nožom na deti aj učiteľov. Na mieste zomrela 61-ročná učiteľka. Ďalšiu, 44-ročnú pedagogičku s bodným poranením hrudníka hospitalizovali a je mimo ohrozenia života. O život v martinskej nemocnici bojovala aj 12-ročná žiačka Nela, ktorá však vážnym zraneniam 1. októbra podľahla.

 

Fotogaléria k článku: Útok nožom na základnej škole v Staškove (fotografie)

Polícia v súvislosti s prípadom pokračuje vo vyšetrovaní, vypočula viacerých svedkov a preveruje aj motív útoku. Do konania boli podľa doterajších informácií pribratí znalci z viacerých odborov. Päť dní pred útokom polícia prijala trestné oznámenie zo školy v súvislosti s predchádzajúcim incidentom. Postup policajtov po jeho prijatí preveruje Úrad inšpekčnej služby.




Zdroj: SITA.sk - Matka 13-ročného žiaka zo Staškova je vo väzbe, mala sa vyhrážať deťom aj riaditeľke © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: TV JOJ Útok nožom na základnej škole v Staškove
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