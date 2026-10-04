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04. októbra 2026
Matka 13-ročného žiaka zo Staškova je vo väzbe, mala sa vyhrážať deťom aj riaditeľke
Jedného zo žiakov mala aj fyzicky napadnúť. Incidentu mala predchádzať otázka, kde sa nachádza jej syn Daniel. Matka 13-ročného žiaka podozrivého z útoku na základnej škole v Staškove je vo ...
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4.10.2026 (SITA.sk) - Jedného zo žiakov mala aj fyzicky napadnúť. Incidentu mala predchádzať otázka, kde sa nachádza jej syn Daniel.
Matka 13-ročného žiaka podozrivého z útoku na základnej škole v Staškove je vo vyšetrovacej väzbe. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci jej vzniesol obvinenie z prečinu násilia proti skupine obyvateľov v súbehu s prečinom výtržníctva. Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na jej väzobné stíhanie, ktorému sudca vyhovel. Informovala o tom TV Joj, polícia informáciu potvrdila.
Podľa informácií TV Joj sa 30-ročná žena mala vyhrážať, že nožom zaútočí na spolužiakov svojho syna a riaditeľku základnej školy. Jedného zo žiakov mala aj fyzicky napadnúť. Incidentu mala predchádzať otázka, kde sa nachádza jej syn Daniel.
„Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Čadci vzniesol 30-ročnej žene obvinenie z prečinu násilia proti skupine obyvateľov v súbehu s prečinom výtržníctva. Zároveň spracoval podnet na jej väzobné stíhanie, ktorý sudca akceptoval,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Žiline Daniela Kocková. Dodala, že vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie polícia bližšie informácie neposkytne.
K útoku na základnej škole v Staškove došlo v utorok 29. septembra, keď len 13-ročný žiak priamo v škole zaútočil nožom na deti aj učiteľov. Na mieste zomrela 61-ročná učiteľka. Ďalšiu, 44-ročnú pedagogičku s bodným poranením hrudníka hospitalizovali a je mimo ohrozenia života. O život v martinskej nemocnici bojovala aj 12-ročná žiačka Nela, ktorá však vážnym zraneniam 1. októbra podľahla.
Fotogaléria k článku: Útok nožom na základnej škole v Staškove (fotografie)
Polícia v súvislosti s prípadom pokračuje vo vyšetrovaní, vypočula viacerých svedkov a preveruje aj motív útoku. Do konania boli podľa doterajších informácií pribratí znalci z viacerých odborov. Päť dní pred útokom polícia prijala trestné oznámenie zo školy v súvislosti s predchádzajúcim incidentom. Postup policajtov po jeho prijatí preveruje Úrad inšpekčnej služby.
Zdroj: SITA.sk - Matka 13-ročného žiaka zo Staškova je vo väzbe, mala sa vyhrážať deťom aj riaditeľke © SITA Všetky práva vyhradené.
Matka 13-ročného žiaka podozrivého z útoku na základnej škole v Staškove je vo vyšetrovacej väzbe. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci jej vzniesol obvinenie z prečinu násilia proti skupine obyvateľov v súbehu s prečinom výtržníctva. Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na jej väzobné stíhanie, ktorému sudca vyhovel. Informovala o tom TV Joj, polícia informáciu potvrdila.
Matka sa mala vyhrážať spolužiakom syna a riaditeľke
Podľa informácií TV Joj sa 30-ročná žena mala vyhrážať, že nožom zaútočí na spolužiakov svojho syna a riaditeľku základnej školy. Jedného zo žiakov mala aj fyzicky napadnúť. Incidentu mala predchádzať otázka, kde sa nachádza jej syn Daniel.
„Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Čadci vzniesol 30-ročnej žene obvinenie z prečinu násilia proti skupine obyvateľov v súbehu s prečinom výtržníctva. Zároveň spracoval podnet na jej väzobné stíhanie, ktorý sudca akceptoval,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Žiline Daniela Kocková. Dodala, že vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie polícia bližšie informácie neposkytne.
Pri útoku zomrela učiteľka aj 12-ročná žiačka
K útoku na základnej škole v Staškove došlo v utorok 29. septembra, keď len 13-ročný žiak priamo v škole zaútočil nožom na deti aj učiteľov. Na mieste zomrela 61-ročná učiteľka. Ďalšiu, 44-ročnú pedagogičku s bodným poranením hrudníka hospitalizovali a je mimo ohrozenia života. O život v martinskej nemocnici bojovala aj 12-ročná žiačka Nela, ktorá však vážnym zraneniam 1. októbra podľahla.
Fotogaléria k článku: Útok nožom na základnej škole v Staškove (fotografie)
Polícia v súvislosti s prípadom pokračuje vo vyšetrovaní, vypočula viacerých svedkov a preveruje aj motív útoku. Do konania boli podľa doterajších informácií pribratí znalci z viacerých odborov. Päť dní pred útokom polícia prijala trestné oznámenie zo školy v súvislosti s predchádzajúcim incidentom. Postup policajtov po jeho prijatí preveruje Úrad inšpekčnej služby.
Zdroj: SITA.sk - Matka 13-ročného žiaka zo Staškova je vo väzbe, mala sa vyhrážať deťom aj riaditeľke © SITA Všetky práva vyhradené.
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