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05. októbra 2026
V malých obciach je viac voličov, no menej kandidátov. Dáta ukázali rozdiely pred komunálnymi voľbami
V roku 2022 tak mala na starostu jediného kandidáta každá tretia obec, pričom účasť klesala s veľkosťou obce. Vo voľbách 24. októbra si starostu, primátora a zastupiteľstvo zvolí ...
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5.10.2026 (SITA.sk) - V roku 2022 tak mala na starostu jediného kandidáta každá tretia obec, pričom účasť klesala s veľkosťou obce.
Vo voľbách 24. októbra si starostu, primátora a zastupiteľstvo zvolí 2 887 obcí a miest a 39 častí Bratislavy a Košíc. Toto číslo však zahŕňa aj tri vojenské obvody, v ktorých sa nevolí. Portál Štatistiky.sk prepočítal výsledky posledných komunálnych volieb v roku 2022 a ukázalo sa, že čím je obec menšia, tým častejšie nemajú voliči z koho vyberať, no tým viac z nich prišlo k volebným urnám.
V posledných voľbách malo iba jedného kandidáta na starostu 938 z 2 918 obcí a mestských častí, čo je 32,1 percenta. V roku 2022 tak mala na starostu jediného kandidáta každá tretia obec, pričom účasť klesala s veľkosťou obce.
Dáta Štatistického úradu SR ďalej ukazujú, že celková účasť vo voľbách bola v roku 2022 46,19 percenta. Kým účasť v obciach do 250 obyvateľov bola na úrovni 62,2 percenta, v mestách s 10 001 až 50 000 obyvateľmi to bolo len 36,9 percenta. Ak ide o miesta na mestských zastupiteľstvách, ktorých bolo 20 523, o tie sa uchádzalo 42 079 kandidátov, teda 2,05 kandidáta na jedno miesto. Portál priblížil, že sa nepodarilo obsadiť 61 poslaneckých miest.
Starostu nezvolilo 15 obcí a zastupiteľstvo sa nezvolilo v 31 samosprávach. V týchto obciach sa voľby opakovali neskôr. V posledných voľbách si obce a mestá zvolili 2 904 starostov a primátorov, z čoho 26,5 percenta (770) bolo žien. V prípade poslancov bol podiel žien 27,1 percenta. Portál zároveň spresnil, že ako nezávislým kandidátom sa podarilo vyhrať 1 349 starostom, a teda 46,45 percentám.
Portál Štatistiky.sk sa pozrel aj na to, s akým rozpočtom budú hospodáriť noví starostovia. Platí pritom, že na bežný chod minie malá obec na jedného obyvateľa menej ako mesto. „Medián bežných výdavkov v roku 2025 bol v obciach do 250 obyvateľov 474 eur na obyvateľa, v mestách nad 50-tisíc obyvateľov 1 364 eur. Pri investíciách je poradie iné: najviac na obyvateľa preinvestovali obce s 3 001 až 10 000 obyvateľmi, medián 173 eur,“ spresnil portál.
Súčasne sa pozrel aj na to, koľko budú noví starostovia zarábať. Ich plat určuje zákon, a to podľa počtu obyvateľov obce či mesta a priemernej mzdy. „V roku 2026 je minimum 2 673 eur mesačne v obci do 500 obyvateľov a 6 448 eur v meste nad 100-tisíc obyvateľov,“ priblížil portál.
Zdroj: SITA.sk - V malých obciach je viac voličov, no menej kandidátov. Dáta ukázali rozdiely pred komunálnymi voľbami © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo voľbách 24. októbra si starostu, primátora a zastupiteľstvo zvolí 2 887 obcí a miest a 39 častí Bratislavy a Košíc. Toto číslo však zahŕňa aj tri vojenské obvody, v ktorých sa nevolí. Portál Štatistiky.sk prepočítal výsledky posledných komunálnych volieb v roku 2022 a ukázalo sa, že čím je obec menšia, tým častejšie nemajú voliči z koho vyberať, no tým viac z nich prišlo k volebným urnám.
Účať vo voľbách
V posledných voľbách malo iba jedného kandidáta na starostu 938 z 2 918 obcí a mestských častí, čo je 32,1 percenta. V roku 2022 tak mala na starostu jediného kandidáta každá tretia obec, pričom účasť klesala s veľkosťou obce.
Dáta Štatistického úradu SR ďalej ukazujú, že celková účasť vo voľbách bola v roku 2022 46,19 percenta. Kým účasť v obciach do 250 obyvateľov bola na úrovni 62,2 percenta, v mestách s 10 001 až 50 000 obyvateľmi to bolo len 36,9 percenta. Ak ide o miesta na mestských zastupiteľstvách, ktorých bolo 20 523, o tie sa uchádzalo 42 079 kandidátov, teda 2,05 kandidáta na jedno miesto. Portál priblížil, že sa nepodarilo obsadiť 61 poslaneckých miest.
Starostu nezvolilo 15 obcí a zastupiteľstvo sa nezvolilo v 31 samosprávach. V týchto obciach sa voľby opakovali neskôr. V posledných voľbách si obce a mestá zvolili 2 904 starostov a primátorov, z čoho 26,5 percenta (770) bolo žien. V prípade poslancov bol podiel žien 27,1 percenta. Portál zároveň spresnil, že ako nezávislým kandidátom sa podarilo vyhrať 1 349 starostom, a teda 46,45 percentám.
Hospodárenie a platy
Portál Štatistiky.sk sa pozrel aj na to, s akým rozpočtom budú hospodáriť noví starostovia. Platí pritom, že na bežný chod minie malá obec na jedného obyvateľa menej ako mesto. „Medián bežných výdavkov v roku 2025 bol v obciach do 250 obyvateľov 474 eur na obyvateľa, v mestách nad 50-tisíc obyvateľov 1 364 eur. Pri investíciách je poradie iné: najviac na obyvateľa preinvestovali obce s 3 001 až 10 000 obyvateľmi, medián 173 eur,“ spresnil portál.
Súčasne sa pozrel aj na to, koľko budú noví starostovia zarábať. Ich plat určuje zákon, a to podľa počtu obyvateľov obce či mesta a priemernej mzdy. „V roku 2026 je minimum 2 673 eur mesačne v obci do 500 obyvateľov a 6 448 eur v meste nad 100-tisíc obyvateľov,“ priblížil portál.
Zdroj: SITA.sk - V malých obciach je viac voličov, no menej kandidátov. Dáta ukázali rozdiely pred komunálnymi voľbami © SITA Všetky práva vyhradené.
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