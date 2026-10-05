Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 5.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viera
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

05. októbra 2026

V malých obciach je viac voličov, no menej kandidátov. Dáta ukázali rozdiely pred komunálnymi voľbami


Tagy: Komunálne voľby Primátori Starostovia Voliči Župné voľby

V roku 2022 tak mala na starostu jediného kandidáta každá tretia obec, pričom účasť klesala s veľkosťou obce. Vo voľbách 24. októbra si starostu, primátora a zastupiteľstvo zvolí ...



Zdieľať
gettyimages 621376766 scaled 1 676x451 5.10.2026 (SITA.sk) - V roku 2022 tak mala na starostu jediného kandidáta každá tretia obec, pričom účasť klesala s veľkosťou obce.


Vo voľbách 24. októbra si starostu, primátora a zastupiteľstvo zvolí 2 887 obcí a miest a 39 častí Bratislavy a Košíc. Toto číslo však zahŕňa aj tri vojenské obvody, v ktorých sa nevolí. Portál Štatistiky.sk prepočítal výsledky posledných komunálnych volieb v roku 2022 a ukázalo sa, že čím je obec menšia, tým častejšie nemajú voliči z koho vyberať, no tým viac z nich prišlo k volebným urnám.

Účať vo voľbách


V posledných voľbách malo iba jedného kandidáta na starostu 938 z 2 918 obcí a mestských častí, čo je 32,1 percenta. V roku 2022 tak mala na starostu jediného kandidáta každá tretia obec, pričom účasť klesala s veľkosťou obce.

Dáta Štatistického úradu SR ďalej ukazujú, že celková účasť vo voľbách bola v roku 2022 46,19 percenta. Kým účasť v obciach do 250 obyvateľov bola na úrovni 62,2 percenta, v mestách s 10 001 až 50 000 obyvateľmi to bolo len 36,9 percenta. Ak ide o miesta na mestských zastupiteľstvách, ktorých bolo 20 523, o tie sa uchádzalo 42 079 kandidátov, teda 2,05 kandidáta na jedno miesto. Portál priblížil, že sa nepodarilo obsadiť 61 poslaneckých miest.

Starostu nezvolilo 15 obcí a zastupiteľstvo sa nezvolilo v 31 samosprávach. V týchto obciach sa voľby opakovali neskôr. V posledných voľbách si obce a mestá zvolili 2 904 starostov a primátorov, z čoho 26,5 percenta (770) bolo žien. V prípade poslancov bol podiel žien 27,1 percenta. Portál zároveň spresnil, že ako nezávislým kandidátom sa podarilo vyhrať 1 349 starostom, a teda 46,45 percentám.

Hospodárenie a platy


Portál Štatistiky.sk sa pozrel aj na to, s akým rozpočtom budú hospodáriť noví starostovia. Platí pritom, že na bežný chod minie malá obec na jedného obyvateľa menej ako mesto. „Medián bežných výdavkov v roku 2025 bol v obciach do 250 obyvateľov 474 eur na obyvateľa, v mestách nad 50-tisíc obyvateľov 1 364 eur. Pri investíciách je poradie iné: najviac na obyvateľa preinvestovali obce s 3 001 až 10 000 obyvateľmi, medián 173 eur,“ spresnil portál.

Súčasne sa pozrel aj na to, koľko budú noví starostovia zarábať. Ich plat určuje zákon, a to podľa počtu obyvateľov obce či mesta a priemernej mzdy. „V roku 2026 je minimum 2 673 eur mesačne v obci do 500 obyvateľov a 6 448 eur v meste nad 100-tisíc obyvateľov,“ priblížil portál.


Zdroj: SITA.sk - V malých obciach je viac voličov, no menej kandidátov. Dáta ukázali rozdiely pred komunálnymi voľbami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby Primátori Starostovia Voliči Župné voľby
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
„Zostávame.“ Mathernová odmietla ruské hrozby, z Kyjeva neodchádza ani jedna ambasáda EÚ
<< predchádzajúci článok
Španielsky premiér vyhlásil predčasné voľby na koniec novembra

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 