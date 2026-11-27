Mestá, ktoré miznú pod vodou. Čo čaká obyvateľov Benátok či Jakarty?
Stúpajúce more mení život pri pobreží viacerých miest. V Benátkach dvíhajú z morského dna bariéry, aby príliv nezaplavil historické centrum. V Jakarte sa pod niektorými štvrťami prepadá zem ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Stúpajúce more mení život pri pobreží viacerých miest.
V Benátkach dvíhajú z morského dna bariéry, aby príliv nezaplavil historické centrum. V Jakarte sa pod niektorými štvrťami prepadá zem aj preto, že ľudia čerpajú vodu zo studní. A na pobreží americkej Virgínie stačí vyšší príliv, a voda sa dostane na cesty. Stúpajúce more mení život pri pobreží viacerých miest. Ako sa obyvateľom týchto miest bude žiť v budúcnosti a hrozí, že sa budú musieť odsťahovať?
Keď oceány pohlcujú teplo, voda zväčšuje svoj objem. Ďalšiu vodu do nich pridáva topenie pevninských ľadovcov a ľadových štítov. Pre obyvateľov pobrežia je však rozhodujúce, ako vysoko siaha hladina voči ich ulici či prahu domu. Ak sa zem pod mestom zároveň prepadá, rozdiel medzi hladinou a pevninou sa zmenšuje z oboch strán. A čím vyššie more siaha v bežný deň, tým menej stačí na to, aby pri vysokom prílive zaplavilo najnižšie položené ulice.
Večer 12. novembra 2019 zaznamenali Benátky hladinu 187 centimetrov nad miestnou meracou nulou. Bola to druhá najvyššia hodnota od začiatku meraní v roku 1872. V ten večer sa stretol vysoký príliv so silným vetrom, ktorý hnal vodu Jadranom smerom k lagúne. K mimoriadnej hladine prispel aj prechod malej tlakovej níže.
O necelý rok neskôr, 3. októbra 2020, prvý raz nasadili pri vysokom prílive systém MOSE. Tvorí ho 78 pohyblivých brán v troch vstupoch do lagúny. Za bežných podmienok ležia na dne, aby tadiaľ mohla prúdiť voda a prechádzať lode. Keď hrozí vysoký príliv, brány sa zdvihnú a dočasne oddelia lagúnu od Jadranu. S vyššou hladinou mora však môže byť potrebné zatvárať ich častejšie. Pre Benátky to znamená zložitejšie rozhodovanie o tom, kedy obmedziť lodnú dopravu na úkor hroziaceho nebezpečenstva.
V niektorých častiach Jakarty sa domácnosti a podniky spoliehajú na studne, pretože nemajú spoľahlivý prístup k vode z mestského vodovodu. Podzemná voda sa nachádza v drobných medzerách medzi zrnami piesku a v ďalších vrstvách pod povrchom. Tlak vody v týchto medzerách pomáha niesť váhu vrstiev nad nimi. Keď sa dlhodobo odčerpáva viac vody, než sa prirodzene dopĺňa, tlak klesá. Niektoré vrstvy sa pod váhou nadložia stlačia a pôda nad nimi pomaly sadá.
Podľa odhadu indonézskej výskumnej agentúry BRIN, o ktorom v januári 2026 informoval denník The Jakarta Post, klesá povrch mesta v priemere približne o 3,5 centimetra ročne. V jednotlivých štvrtiach sa tempo líši.
Pre pobrežné štvrte je to raz taký problém. Od mora im hrozia záplavy pri vysokom prílive a pri prudkých lejakoch sa do nízko položených ulíc dostáva dažďová voda. Rozšírenie vodovodnej siete by mohlo znížiť závislosť od studní a spomaliť klesanie pôdy spôsobené nadmerným čerpaním. Ak sa viac domácností a podnikov pripojí na vodovod a obmedzí čerpanie zo studní, zmierni sa jedna z príčin, pre ktoré sa ulice postupne ocitajú nižšie voči hladine mora.
V americkom Norfolku vo Virgínii ukazuje meracia stanica Sewells Point dlhodobý rast hladiny voči pevnine približne o 4,8 milimetra ročne. Za rok je to síce menej než pol centimetra, no pri mimoriadne vysokom prílive môže voda zaplaviť nízko položené cesty aj za slnečného dňa.
V Norfolku sa totiž dejú dve veci naraz - oceán stúpa a pevnina pomaly klesá. Zem tam stále sadá po ústupe ľadovca z poslednej doby ľadovej a čiastočne k javu prispieva aj čerpanie podzemnej vody. Keď je ulica bližšie k hladine mora, môže ju zaplaviť aj príliv, pri ktorom kedysi zostala suchá. Preto ľudia niekedy musia cestou do práce či školy voliť rôzne obchádzky.
Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) odhaduje, že pri veľmi nízkych emisiách do roku 2100 globálna priemerná hladina mora pravdepodobne stúpne o 28 až 55 centimetrov oproti priemeru z rokov 1995 až 2014. Pri veľmi vysokých emisiách je pravdepodobný nárast 63 až 101 centimetrov.
Na rotterdamskom námestí Benthemplein sa za sucha hrá basketbal. Pri prudkom daždi sa však športovci musia z plochy čím skôr vytratiť, pretože ihrisko sa zmení na nádrž na zadržiavanie vody. V husto zastavanom meste sa totiž voda zo striech a asfaltových ulíc nemá kde vsiaknuť.
Rýchlo steká do kanalizácie, ktorá pri prudkom daždi nestíha odviesť všetku vodu naraz a tá sa potom hromadí na uliciach. Keď voda odtečie, na plochu sa vrátia športovci. Takéto námestia riešia dažďovú vodu, s ktorou sa pobrežné mestá musia vyrovnať popri vysokých prílivoch mora.
Zdroj: SITA.sk - Mestá, ktoré miznú pod vodou. Čo čaká obyvateľov Benátok či Jakarty? © SITA Všetky práva vyhradené.
V Benátkach dvíhajú z morského dna bariéry, aby príliv nezaplavil historické centrum. V Jakarte sa pod niektorými štvrťami prepadá zem aj preto, že ľudia čerpajú vodu zo studní. A na pobreží americkej Virgínie stačí vyšší príliv, a voda sa dostane na cesty. Stúpajúce more mení život pri pobreží viacerých miest. Ako sa obyvateľom týchto miest bude žiť v budúcnosti a hrozí, že sa budú musieť odsťahovať?
Keď oceány pohlcujú teplo, voda zväčšuje svoj objem. Ďalšiu vodu do nich pridáva topenie pevninských ľadovcov a ľadových štítov. Pre obyvateľov pobrežia je však rozhodujúce, ako vysoko siaha hladina voči ich ulici či prahu domu. Ak sa zem pod mestom zároveň prepadá, rozdiel medzi hladinou a pevninou sa zmenšuje z oboch strán. A čím vyššie more siaha v bežný deň, tým menej stačí na to, aby pri vysokom prílive zaplavilo najnižšie položené ulice.
V Benátkach dvíhajú hrádzu z morského dna
Večer 12. novembra 2019 zaznamenali Benátky hladinu 187 centimetrov nad miestnou meracou nulou. Bola to druhá najvyššia hodnota od začiatku meraní v roku 1872. V ten večer sa stretol vysoký príliv so silným vetrom, ktorý hnal vodu Jadranom smerom k lagúne. K mimoriadnej hladine prispel aj prechod malej tlakovej níže.
O necelý rok neskôr, 3. októbra 2020, prvý raz nasadili pri vysokom prílive systém MOSE. Tvorí ho 78 pohyblivých brán v troch vstupoch do lagúny. Za bežných podmienok ležia na dne, aby tadiaľ mohla prúdiť voda a prechádzať lode. Keď hrozí vysoký príliv, brány sa zdvihnú a dočasne oddelia lagúnu od Jadranu. S vyššou hladinou mora však môže byť potrebné zatvárať ich častejšie. Pre Benátky to znamená zložitejšie rozhodovanie o tom, kedy obmedziť lodnú dopravu na úkor hroziaceho nebezpečenstva.
V Jakarte sa problém začína pod zemou
V niektorých častiach Jakarty sa domácnosti a podniky spoliehajú na studne, pretože nemajú spoľahlivý prístup k vode z mestského vodovodu. Podzemná voda sa nachádza v drobných medzerách medzi zrnami piesku a v ďalších vrstvách pod povrchom. Tlak vody v týchto medzerách pomáha niesť váhu vrstiev nad nimi. Keď sa dlhodobo odčerpáva viac vody, než sa prirodzene dopĺňa, tlak klesá. Niektoré vrstvy sa pod váhou nadložia stlačia a pôda nad nimi pomaly sadá.
Podľa odhadu indonézskej výskumnej agentúry BRIN, o ktorom v januári 2026 informoval denník The Jakarta Post, klesá povrch mesta v priemere približne o 3,5 centimetra ročne. V jednotlivých štvrtiach sa tempo líši.
Pre pobrežné štvrte je to raz taký problém. Od mora im hrozia záplavy pri vysokom prílive a pri prudkých lejakoch sa do nízko položených ulíc dostáva dažďová voda. Rozšírenie vodovodnej siete by mohlo znížiť závislosť od studní a spomaliť klesanie pôdy spôsobené nadmerným čerpaním. Ak sa viac domácností a podnikov pripojí na vodovod a obmedzí čerpanie zo studní, zmierni sa jedna z príčin, pre ktoré sa ulice postupne ocitajú nižšie voči hladine mora.
O ceste do práce v Nordfolku rozhoduje príliv
V americkom Norfolku vo Virgínii ukazuje meracia stanica Sewells Point dlhodobý rast hladiny voči pevnine približne o 4,8 milimetra ročne. Za rok je to síce menej než pol centimetra, no pri mimoriadne vysokom prílive môže voda zaplaviť nízko položené cesty aj za slnečného dňa.
V Norfolku sa totiž dejú dve veci naraz - oceán stúpa a pevnina pomaly klesá. Zem tam stále sadá po ústupe ľadovca z poslednej doby ľadovej a čiastočne k javu prispieva aj čerpanie podzemnej vody. Keď je ulica bližšie k hladine mora, môže ju zaplaviť aj príliv, pri ktorom kedysi zostala suchá. Preto ľudia niekedy musia cestou do práce či školy voliť rôzne obchádzky.
Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) odhaduje, že pri veľmi nízkych emisiách do roku 2100 globálna priemerná hladina mora pravdepodobne stúpne o 28 až 55 centimetrov oproti priemeru z rokov 1995 až 2014. Pri veľmi vysokých emisiách je pravdepodobný nárast 63 až 101 centimetrov.
Ihrisko v Rotterdame sa po lejaku zmení na nádrž
Na rotterdamskom námestí Benthemplein sa za sucha hrá basketbal. Pri prudkom daždi sa však športovci musia z plochy čím skôr vytratiť, pretože ihrisko sa zmení na nádrž na zadržiavanie vody. V husto zastavanom meste sa totiž voda zo striech a asfaltových ulíc nemá kde vsiaknuť.
Rýchlo steká do kanalizácie, ktorá pri prudkom daždi nestíha odviesť všetku vodu naraz a tá sa potom hromadí na uliciach. Keď voda odtečie, na plochu sa vrátia športovci. Takéto námestia riešia dažďovú vodu, s ktorou sa pobrežné mestá musia vyrovnať popri vysokých prílivoch mora.
Zdroj: SITA.sk - Mestá, ktoré miznú pod vodou. Čo čaká obyvateľov Benátok či Jakarty? © SITA Všetky práva vyhradené.
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