Mohutné búrky ochromili v USA sviatočné cestovanie, takmer milión domácností je bez elektriny
Prívalové dažde, víchrice a záplavy komplikujú dopravu naprieč Spojenými štátmi práve v čase, keď cestujú desiatky miliónov Američanov. Mohutné búrky sprevádzané
27.11.2026 (SITA.sk) - Prívalové dažde, víchrice a záplavy komplikujú dopravu naprieč Spojenými štátmi práve v čase, keď cestujú desiatky miliónov Američanov.
Vo štvrtok zrušili 460 letov a ďalších 2 508 malo meškanie. Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) už predtým varoval pred možnými meškaniami „počas celého týždňa“. V súvislosti so sviatkom malo pritom cestovať až 81,5 milióna Američanov.
Na východe krajiny dosahoval vietor rýchlosť približne 113 kilometrov za hodinu. Guvernérka New Jersey Mikie Sherrillová a guvernérka štátu New York Kathy Hochulová vyhlásili v postihnutých oblastiach núdzový stav. Tradičný sviatočný sprievod spoločnosti Macy's v New Yorku odložili na sobotu.
Vo štvrtok večer bolo bez elektriny viac ako 980-tisíc domácností, najmä v Pensylvánii, Virgínii, Marylande a New Jersey.
Takmer dva milióny odberateľov vody v Marylande úrady vyzvali, aby ju používali iba na nevyhnutné účely pre „prerušované dodávky elektriny“.
Washington zažil najdaždivejší Deň vďakyvzdania v histórii meraní, pričom voda zaplavila aj vzletové a pristávacie dráhy Národného letiska Ronalda Reagana.
Extrémne vysoký príliv ohrozuje aj západné pobrežie USA. V Kalifornii môže hladina oceánu miestami presiahnuť 2,4 metra. Železničná spoločnosť Amtrak zrušila niekoľko spojov pozdĺž pobrežia pre „podmytie tratí v dôsledku vysokého prílivu“.
Komplikácie pretrvávali aj na letisku v Miami, kde v stredu večer nákladné lietadlo spoločnosti FedEx vyšlo pri pristávaní z pristávacej dráhy. Incident sa zaobišiel bez zranení.
Zdroj: SITA.sk - Mohutné búrky ochromili v USA sviatočné cestovanie, takmer milión domácností je bez elektriny © SITA Všetky práva vyhradené.
Mohutné búrky sprevádzané prívalovými dažďami, ničivým vetrom a pobrežnými záplavami narušili oslavy Dňa vďakyvzdania v Spojených štátoch, informuje BBC.
Takmer milión domácností bez elektriny
Na východe krajiny dosahoval vietor rýchlosť približne 113 kilometrov za hodinu. Guvernérka New Jersey Mikie Sherrillová a guvernérka štátu New York Kathy Hochulová vyhlásili v postihnutých oblastiach núdzový stav. Tradičný sviatočný sprievod spoločnosti Macy's v New Yorku odložili na sobotu.
Vo štvrtok večer bolo bez elektriny viac ako 980-tisíc domácností, najmä v Pensylvánii, Virgínii, Marylande a New Jersey.
Takmer dva milióny odberateľov vody v Marylande úrady vyzvali, aby ju používali iba na nevyhnutné účely pre „prerušované dodávky elektriny“.
Deň vďakyvzdania a kalamita na západe
Washington zažil najdaždivejší Deň vďakyvzdania v histórii meraní, pričom voda zaplavila aj vzletové a pristávacie dráhy Národného letiska Ronalda Reagana.
Extrémne vysoký príliv ohrozuje aj západné pobrežie USA. V Kalifornii môže hladina oceánu miestami presiahnuť 2,4 metra. Železničná spoločnosť Amtrak zrušila niekoľko spojov pozdĺž pobrežia pre „podmytie tratí v dôsledku vysokého prílivu“.
Komplikácie pretrvávali aj na letisku v Miami, kde v stredu večer nákladné lietadlo spoločnosti FedEx vyšlo pri pristávaní z pristávacej dráhy. Incident sa zaobišiel bez zranení.
Zdroj: SITA.sk - Mohutné búrky ochromili v USA sviatočné cestovanie, takmer milión domácností je bez elektriny © SITA Všetky práva vyhradené.
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