Požiar rodinného domu v Kuchyni zničil strechu aj podkrovie. Škoda dosahuje 100-tisíc eur – FOTO
Požiar bol ohlásený v piatok 27. novembra krátko po 19:00. V obci Kuchyňa (okres Malacky) horel rodinný dom, škodu predbežne vyčíslili na 100-tisíc eur. Na ...
28.11.2026 (SITA.sk) - Požiar bol ohlásený v piatok 27. novembra krátko po 19:00.
V obci Kuchyňa (okres Malacky) horel rodinný dom, škodu predbežne vyčíslili na 100-tisíc eur. Na sociálnej sieti o tom informuje Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Ako uviedol, požiar bol ohlásený v piatok 27. novembra krátko po 19:00. Išlo o požiar strechy rodinného domu.
„Po príchode na miesto hasiči zistili, že požiar zasiahol strešnú konštrukciu a podkrovie domu. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch oheň zlikvidovali viacerými hasebnými prúdmi za súčasného rozoberania strešnej konštrukcie. Zároveň vyhľadávali skryté ohniská a pomocou termokamery kontrolovali zasiahnuté priestory,” uviedol HaZZ.
Doplnil, že hasiči po lokalizácii požiaru naďalej dohľadávali a dohášali menšie ohniská. Pri požiari zasahovali príslušníci z Malaciek a Bratislavy a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Kuchyňa, Pernek a Sološnica. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Požiar rodinného domu v Kuchyni zničil strechu aj podkrovie. Škoda dosahuje 100-tisíc eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V obci Kuchyňa (okres Malacky) horel rodinný dom, škodu predbežne vyčíslili na 100-tisíc eur. Na sociálnej sieti o tom informuje Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Ako uviedol, požiar bol ohlásený v piatok 27. novembra krátko po 19:00. Išlo o požiar strechy rodinného domu.
„Po príchode na miesto hasiči zistili, že požiar zasiahol strešnú konštrukciu a podkrovie domu. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch oheň zlikvidovali viacerými hasebnými prúdmi za súčasného rozoberania strešnej konštrukcie. Zároveň vyhľadávali skryté ohniská a pomocou termokamery kontrolovali zasiahnuté priestory,” uviedol HaZZ.
Doplnil, že hasiči po lokalizácii požiaru naďalej dohľadávali a dohášali menšie ohniská. Pri požiari zasahovali príslušníci z Malaciek a Bratislavy a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Kuchyňa, Pernek a Sološnica. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Požiar rodinného domu v Kuchyni zničil strechu aj podkrovie. Škoda dosahuje 100-tisíc eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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