Uhrík odmietol politické spojenectvo s Tarabom. Spoločná kandidátka je podľa neho takmer vylúčená
Taraba bol pred časom odvolaný z postu ministra životného prostredia. Stranu exministra životného prostredia Tomáša Tarabu by v prípade jej neúspechu
28.11.2026 (SITA.sk) - Taraba bol pred časom odvolaný z postu ministra životného prostredia.
Stranu exministra životného prostredia Tomáša Tarabu by v prípade jej neúspechu hnutie Republika nezachraňovalo. V relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy to uviedol predseda Republiky Milan Uhrík. „My máme s pánom Tarabom vlastné skúsenosti,” povedal, pripomínajúc, že kedysi spoločne kandidovali. Podľa jeho slov je s Tarabom ťažká tímová spolupráca.
Uhrík v relácii povedal, že sú pripravení s Tarabom konštruktívne rokovať či spolupracovať na nejakých prospešných návrhoch, avšak nevidí vôbec reálne, že by s ním išli do nejakých veľkých politických spojenectiev alebo nebodaj spoločnej kandidátky. „Na 99 percent nie,” odpovedal na moderátorovu otázku, či sa Taraba objaví na kandidátke Republiky ako jednotlivec.
Taraba bol pred časom odvolaný z postu ministra životného prostredia. Za jeho odvolanie spolu s opozíciou hlasovala aj Slovenská národná strana, ktorej nominantom bol, a ktorá dlhší čas volala po jeho odchode z ministerstva. Taraba sa následne vrátil do parlamentu, kde pôsobí ako nezaradený poslanec. Spolupracuje s ním bývalý poslanec Hlasu Peter Slyško, pridal sa aj poslanec Roman Malatinec. V súčasnosti exminister zakladá vlastnú politickú stranu.
Zdroj: SITA.sk - Uhrík odmietol politické spojenectvo s Tarabom. Spoločná kandidátka je podľa neho takmer vylúčená © SITA Všetky práva vyhradené.
Stranu exministra životného prostredia Tomáša Tarabu by v prípade jej neúspechu hnutie Republika nezachraňovalo. V relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy to uviedol predseda Republiky Milan Uhrík. „My máme s pánom Tarabom vlastné skúsenosti,” povedal, pripomínajúc, že kedysi spoločne kandidovali. Podľa jeho slov je s Tarabom ťažká tímová spolupráca.
Uhrík v relácii povedal, že sú pripravení s Tarabom konštruktívne rokovať či spolupracovať na nejakých prospešných návrhoch, avšak nevidí vôbec reálne, že by s ním išli do nejakých veľkých politických spojenectiev alebo nebodaj spoločnej kandidátky. „Na 99 percent nie,” odpovedal na moderátorovu otázku, či sa Taraba objaví na kandidátke Republiky ako jednotlivec.
Taraba bol pred časom odvolaný z postu ministra životného prostredia. Za jeho odvolanie spolu s opozíciou hlasovala aj Slovenská národná strana, ktorej nominantom bol, a ktorá dlhší čas volala po jeho odchode z ministerstva. Taraba sa následne vrátil do parlamentu, kde pôsobí ako nezaradený poslanec. Spolupracuje s ním bývalý poslanec Hlasu Peter Slyško, pridal sa aj poslanec Roman Malatinec. V súčasnosti exminister zakladá vlastnú politickú stranu.
Zdroj: SITA.sk - Uhrík odmietol politické spojenectvo s Tarabom. Spoločná kandidátka je podľa neho takmer vylúčená © SITA Všetky práva vyhradené.
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