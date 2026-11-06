Mikrofóny zachytili to, čo nemali. Pegulová o Andrejevovej: Je primadona. Niekto ju musí skrotiť – VIDEO
Mikrofóny boli určené len na zachytenie zvukov výmen a nie rozhovorov na kurte. Ženská tenisová asociácia (WTA) uviedla, že preberá "plnú zodpovednosť" za to, že hráčkam nepovedala, že na ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Mikrofóny boli určené len na zachytenie zvukov výmen a nie rozhovorov na kurte.
Ženská tenisová asociácia (WTA) uviedla, že preberá "plnú zodpovednosť" za to, že hráčkam nepovedala, že na tréningových kurtoch sú zapnuté mikrofóny.
Narážala na to, čo boli naživo vysielané súkromné komentáre Jessicy Pegulovej o trénerke Conchite Martinezovej a protihráčke z tréningu Mirre Andrejevovej.
Stalo sa tak tesne pred turnajom WTA Finals, ktorý sa uskutoční v kalifornskom Indian Wells. Trvať bude od nedele 8. do 15. novembra.
V súkromnom rozhovore so svojím trénerom Markom Knowlesom svetová päťka Pegulová označila Andreevovú za "divu".
Američanku tiež hovorila, že šampiónka French Open "potrebuje byť pokorná" a jej trénerka Martinezová ju v tomto správaní povzbudzuje.
Zástupca agentky Pegulovej povedal, že si "úplne neuvedomovala", že rozhovor by mohol byť počuť cez prítomné mikrofóny pri kurte, "nieto ešte naživo vysielaný pre verejnosť".
"Jess je odvtedy v priamom kontakte so zúčastnenými, čo považovala za dôležité robiť osobne, a nie prostredníctvom médií," dodal.
WTA medzitým odstránila záznamy zo stredajších (4.11.) tréningov v Indian Wells, ale zábery už boli zdieľané na sociálnych sieťach. Predpokladá sa, že mikrofóny boli určené len na zachytenie zvukov výmen a nie rozhovorov na kurte a v budúcich videách nebude žiadny zvuk.
"WTA preberá plnú zodpovednosť za to, že neinformovala našich hráčov a ich tímy, že mikrofóny, ktoré boli umiestnené na mieste, aby fanúšikovia mohli sledovať priamy prenos tréningov, boli na kurtoch aktívne. Úprimne sa za to ospravedlňujeme," uvádza sa vo vyhlásení.
Pegulová, ktorá je členkou hráčskej rady WTA, tiež pochválila Andrejevovú a povedala, že svetová trojka je "úžasná" a "inteligentná".
Američanke sa nepáčili neustále sťažnosti od Rusky a jej kormidelníčky napriek tomu, že zvíťazili v každom tréningovom geme.
"Conchita bola ku mne vždy veľmi milá, ale trochu som k nej stratila úctu, pretože toto dievča – myslím, že je inak fajn – je skrátka primadona. Niekto ju musí trochu skrotiť. Niekto ju musí usmerniť, postaviť sa jej. Conchita do nej rýpe a ešte podporuje jej správanie," povedala v inkriminovanom momente.
Následne spolu s Knowlesom chválili Andrejevovej hru, pohyb, podanie či predvídavosť. Porovnali ju s Coco Gauffovou.
Pegulová a Andrejevová sú na turnaji WTA Finals v rôznych skupinách, no mohli by na seba naraziť v semifinále alebo vo finále.
Súperkami Američanky v skupine budú Gauffová, Jelena Rybakinová a Linda Nosková, zatiaľ čo si Ruska zmerá sily s Arinou Sobolenkou, Karolínou Muchovou a Jelinou Svitolinovou. Náhradničkami sú Marta Kosťuková a Diana Šnajderová.
Pegulová patrila medzi hráčky, ktoré v januári na Australian Open vyjadrili nespokojnosť s prítomnosťou kamier v zákulisí. Označila to za "zásah do súkromia", ktorý treba "obmedziť". "Máte jednoducho pocit, že ste neustále pod drobnohľadom," uviedla vtedy.
Zdroj: SITA.sk - Mikrofóny zachytili to, čo nemali. Pegulová o Andrejevovej: Je primadona. Niekto ju musí skrotiť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ženská tenisová asociácia (WTA) uviedla, že preberá "plnú zodpovednosť" za to, že hráčkam nepovedala, že na tréningových kurtoch sú zapnuté mikrofóny.
Narážala na to, čo boli naživo vysielané súkromné komentáre Jessicy Pegulovej o trénerke Conchite Martinezovej a protihráčke z tréningu Mirre Andrejevovej.
Stalo sa tak tesne pred turnajom WTA Finals, ktorý sa uskutoční v kalifornskom Indian Wells. Trvať bude od nedele 8. do 15. novembra.
Nevedela, že to pôjde naživo
V súkromnom rozhovore so svojím trénerom Markom Knowlesom svetová päťka Pegulová označila Andreevovú za "divu".
Američanku tiež hovorila, že šampiónka French Open "potrebuje byť pokorná" a jej trénerka Martinezová ju v tomto správaní povzbudzuje.
Zástupca agentky Pegulovej povedal, že si "úplne neuvedomovala", že rozhovor by mohol byť počuť cez prítomné mikrofóny pri kurte, "nieto ešte naživo vysielaný pre verejnosť".
"Jess je odvtedy v priamom kontakte so zúčastnenými, čo považovala za dôležité robiť osobne, a nie prostredníctvom médií," dodal.
“She’s a diva. She needs to be humbled.”
Jessica Pegula gets caught on a hot mic talking shit about Mirra Andreeva. 👀🔥 https://t.co/NKzNxsKjEQ
— Wags 🐳 (@wagsischasing) November 4, 2026
WTA sa ospravedlnila
WTA medzitým odstránila záznamy zo stredajších (4.11.) tréningov v Indian Wells, ale zábery už boli zdieľané na sociálnych sieťach. Predpokladá sa, že mikrofóny boli určené len na zachytenie zvukov výmen a nie rozhovorov na kurte a v budúcich videách nebude žiadny zvuk.
"WTA preberá plnú zodpovednosť za to, že neinformovala našich hráčov a ich tímy, že mikrofóny, ktoré boli umiestnené na mieste, aby fanúšikovia mohli sledovať priamy prenos tréningov, boli na kurtoch aktívne. Úprimne sa za to ospravedlňujeme," uvádza sa vo vyhlásení.
Pegulová, ktorá je členkou hráčskej rady WTA, tiež pochválila Andrejevovú a povedala, že svetová trojka je "úžasná" a "inteligentná".
Potrebuje usmerniť
Američanke sa nepáčili neustále sťažnosti od Rusky a jej kormidelníčky napriek tomu, že zvíťazili v každom tréningovom geme.
"Conchita bola ku mne vždy veľmi milá, ale trochu som k nej stratila úctu, pretože toto dievča – myslím, že je inak fajn – je skrátka primadona. Niekto ju musí trochu skrotiť. Niekto ju musí usmerniť, postaviť sa jej. Conchita do nej rýpe a ešte podporuje jej správanie," povedala v inkriminovanom momente.
Následne spolu s Knowlesom chválili Andrejevovej hru, pohyb, podanie či predvídavosť. Porovnali ju s Coco Gauffovou.
Podobné sťažnosti
Pegulová a Andrejevová sú na turnaji WTA Finals v rôznych skupinách, no mohli by na seba naraziť v semifinále alebo vo finále.
Súperkami Američanky v skupine budú Gauffová, Jelena Rybakinová a Linda Nosková, zatiaľ čo si Ruska zmerá sily s Arinou Sobolenkou, Karolínou Muchovou a Jelinou Svitolinovou. Náhradničkami sú Marta Kosťuková a Diana Šnajderová.
Pegulová patrila medzi hráčky, ktoré v januári na Australian Open vyjadrili nespokojnosť s prítomnosťou kamier v zákulisí. Označila to za "zásah do súkromia", ktorý treba "obmedziť". "Máte jednoducho pocit, že ste neustále pod drobnohľadom," uviedla vtedy.
Zdroj: SITA.sk - Mikrofóny zachytili to, čo nemali. Pegulová o Andrejevovej: Je primadona. Niekto ju musí skrotiť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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