Poradca premiéra Lindtner si stojí za vyjadreniami o prokurátoroch. Žilinka by sa mal skôr ospravedlniť, než útočiť
Žilinka zdôraznil, že nikdy nebude súhlasiť s grobianskym a agresívnym urážaním prokurátorov spôsobom, ktorý postráda elementárnu slušnosť. Poradca predsedu ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Žilinka zdôraznil, že nikdy nebude súhlasiť s grobianskym a agresívnym urážaním prokurátorov spôsobom, ktorý postráda elementárnu slušnosť.
Poradca predsedu vlády David Lindtner si stojí za svojimi vyjadreniami o prokurátoroch. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi odkazuje, že má právo na slobodu prejavu.
„Ako občan Slovenskej republiky poškodený konaním štátu som označil prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry za ľudských sadistov a osoby s narušenou osobnostnou štruktúrou a ich pôsobenie za nádor, ktorým som reagoval na viac ako šesť rokov trvajúcu kriminalizáciu mojej osoby a temna pre moju rodinu,“ zareagoval Lindtner a označil Žilinkove vyjadrenia za politické, obsahovo prázdne a také, ktoré nemajú oporu v Ústavne SR ani v zákone. Lindtner ich preto dôrazne odmieta.
Generálny prokurátor sa vyjadril, že odmieta to, čo naznačil Lindtner. Zdôraznil, že nikdy nebude súhlasiť s grobianskym a agresívnym urážaním prokurátorov spôsobom, ktorý postráda elementárnu slušnosť.
Kritika či nespokojnosť musia byť podľa Žilinku vecné a zodpovedajúce spoločenským normám. Lindtner vo videu na sociálnej sieti povedal, že od Žilinku by bolo namieste skôr verejné ospravedlnenie.
Zároveň by sa mal podľa Lindtnera Žilinka venovať prijatiu účinných opatrení, aby na Slovensku už nikto nezažil to, čo on a jeho rodina. Generálny prokurátor však namiesto toho podľa Lindtnera zvolil len osobný útok a vybral si ochranu tých, ktorí to zapríčinili.
„Použijúc vaše slová vašej výzvy voči mne, ja nikdy nebudem súhlasiť s grobianskym, politicky motivovaným a protiústavným viac ako šesťročným trestným stíhaním mojej osoby vašimi podriadenými prokurátormi (vrátane sedemmesačnej väzby, ktorej protiústavnosť bola konštatovaná Ústavným súdom SR), ktoré postráda elementárnu slušnosť, a za ktoré ste ultimátne zodpovedný vy, pán generálny prokurátor, ako hierarchicky najvyšší orgán sústavy prokuratúry Slovenskej republiky fungujúcej na vzťahu prísnej subordinácie,“ vyhlásil Lindtner smerom k Žilinkovi.
Zároveň zdôraznil, že trestné stíhanie kohokoľvek musí byť vecné, ústavné a zákonné. Lindtner vo svojom stanovisku zároveň reagoval aj na Prokurátorskú radu Generálnej prokuratúry (GP) SR. Tá sa totiž rovnako ohradila voči jeho vyjadreniam na adresu prokurátorov.
Lindtner vo svojej reakcii vyzval Prokurátorskú radu GP SR, aby v rámci svojej pôsobnosti účinne dbala na to, aby sa prokurátori zdržali akýchkoľvek protiústavných a protizákonných trestných stíhaní jednotlivcov. V rozhovore s influencerkou Miriam Šramovou Lindtner na adresu prokurátorov bývalého ÚŠP povedal, že mnohí z nich sú ľudskí sadisti.
„Množstvo z nich sú absolútne ľudskí oportunisti a nešťastní ľudia, ktorí potrebujú nejakým spôsobom to svoje nešťastie projektovať na druhých a uverili v seba, vo svoju nenahraditeľnosť,“ povedal Lindtner v rozhovore. Tiež ich prirovnal k nádoru a skonštatoval, že sú absolútne nespôsobilí vykonávať funkciu prokurátorov, pretože majú narušenú osobnostnú štruktúru.
„A viete, ako to je, keď nádor niekam príde, tak proste začne napádať telo, to zdravé telo, pokiaľ s tým nádorom v začiatočných štádiách niečo neurobíte, a to sa podľa mňa stáva teraz aktuálne na generálnej prokuratúre. Tá toxicita je mimoriadna, tá agresivita ľudí je mimoriadna. To sú ľudia, ktorí pre mňa sú absolútne nespôsobilí vykonávať funkciu prokurátorov, pretože majú narušenú osobnostnú štruktúru. Ja to hovorím úplne otvorene,“ uviedol Lindtner.
Jeho vyjadrenia dôrazne odmietli nielen generálny prokurátor a Prokurátorská rada GP SR, ale aj Rada prokurátorov SR. Tá rovnako odsúdila hanlivé a urážlivé vyjadrenia na adresu prokurátorov.
Jej predseda Marián Čorba sa vyjadril, že rada rešpektuje pluralitu názorov jednotlivcov, ako aj právo slobodne vyjadrovať svoj subjektívny názor, avšak zároveň považuje za absolútne neprijateľné verejne a mediálne prezentovať úmyselné hlboko ľudsky znevažujúce vyjadrenia na adresu prokurátorov.
Dôvodom ostrých vyjadrení Lindtnera voči prokurátorom bolo jeho právoplatné oslobodenie spod obžaloby v rámci korupčnej kauzy Víchrica. O jeho oslobodení rozhodol Najvyšší súd SR v utorok 3. novembra.
Zdroj: SITA.sk - Poradca premiéra Lindtner si stojí za vyjadreniami o prokurátoroch. Žilinka by sa mal skôr ospravedlniť, než útočiť © SITA Všetky práva vyhradené.
Poradca predsedu vlády David Lindtner si stojí za svojimi vyjadreniami o prokurátoroch. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi odkazuje, že má právo na slobodu prejavu.
„Ako občan Slovenskej republiky poškodený konaním štátu som označil prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry za ľudských sadistov a osoby s narušenou osobnostnou štruktúrou a ich pôsobenie za nádor, ktorým som reagoval na viac ako šesť rokov trvajúcu kriminalizáciu mojej osoby a temna pre moju rodinu,“ zareagoval Lindtner a označil Žilinkove vyjadrenia za politické, obsahovo prázdne a také, ktoré nemajú oporu v Ústavne SR ani v zákone. Lindtner ich preto dôrazne odmieta.
Prijatie účinných opatrení
Generálny prokurátor sa vyjadril, že odmieta to, čo naznačil Lindtner. Zdôraznil, že nikdy nebude súhlasiť s grobianskym a agresívnym urážaním prokurátorov spôsobom, ktorý postráda elementárnu slušnosť.
Kritika či nespokojnosť musia byť podľa Žilinku vecné a zodpovedajúce spoločenským normám. Lindtner vo videu na sociálnej sieti povedal, že od Žilinku by bolo namieste skôr verejné ospravedlnenie.
Zároveň by sa mal podľa Lindtnera Žilinka venovať prijatiu účinných opatrení, aby na Slovensku už nikto nezažil to, čo on a jeho rodina. Generálny prokurátor však namiesto toho podľa Lindtnera zvolil len osobný útok a vybral si ochranu tých, ktorí to zapríčinili.
Protiústavné stíhanie jednotlivcov
„Použijúc vaše slová vašej výzvy voči mne, ja nikdy nebudem súhlasiť s grobianskym, politicky motivovaným a protiústavným viac ako šesťročným trestným stíhaním mojej osoby vašimi podriadenými prokurátormi (vrátane sedemmesačnej väzby, ktorej protiústavnosť bola konštatovaná Ústavným súdom SR), ktoré postráda elementárnu slušnosť, a za ktoré ste ultimátne zodpovedný vy, pán generálny prokurátor, ako hierarchicky najvyšší orgán sústavy prokuratúry Slovenskej republiky fungujúcej na vzťahu prísnej subordinácie,“ vyhlásil Lindtner smerom k Žilinkovi.
Zároveň zdôraznil, že trestné stíhanie kohokoľvek musí byť vecné, ústavné a zákonné. Lindtner vo svojom stanovisku zároveň reagoval aj na Prokurátorskú radu Generálnej prokuratúry (GP) SR. Tá sa totiž rovnako ohradila voči jeho vyjadreniam na adresu prokurátorov.
Lindtner vo svojej reakcii vyzval Prokurátorskú radu GP SR, aby v rámci svojej pôsobnosti účinne dbala na to, aby sa prokurátori zdržali akýchkoľvek protiústavných a protizákonných trestných stíhaní jednotlivcov. V rozhovore s influencerkou Miriam Šramovou Lindtner na adresu prokurátorov bývalého ÚŠP povedal, že mnohí z nich sú ľudskí sadisti.
Hanlivé a urážlivé vyjadrenia na adresu prokurátorov
„Množstvo z nich sú absolútne ľudskí oportunisti a nešťastní ľudia, ktorí potrebujú nejakým spôsobom to svoje nešťastie projektovať na druhých a uverili v seba, vo svoju nenahraditeľnosť,“ povedal Lindtner v rozhovore. Tiež ich prirovnal k nádoru a skonštatoval, že sú absolútne nespôsobilí vykonávať funkciu prokurátorov, pretože majú narušenú osobnostnú štruktúru.
„A viete, ako to je, keď nádor niekam príde, tak proste začne napádať telo, to zdravé telo, pokiaľ s tým nádorom v začiatočných štádiách niečo neurobíte, a to sa podľa mňa stáva teraz aktuálne na generálnej prokuratúre. Tá toxicita je mimoriadna, tá agresivita ľudí je mimoriadna. To sú ľudia, ktorí pre mňa sú absolútne nespôsobilí vykonávať funkciu prokurátorov, pretože majú narušenú osobnostnú štruktúru. Ja to hovorím úplne otvorene,“ uviedol Lindtner.
Jeho vyjadrenia dôrazne odmietli nielen generálny prokurátor a Prokurátorská rada GP SR, ale aj Rada prokurátorov SR. Tá rovnako odsúdila hanlivé a urážlivé vyjadrenia na adresu prokurátorov.
Ľudsky znevažujúce vyjadrenia
Jej predseda Marián Čorba sa vyjadril, že rada rešpektuje pluralitu názorov jednotlivcov, ako aj právo slobodne vyjadrovať svoj subjektívny názor, avšak zároveň považuje za absolútne neprijateľné verejne a mediálne prezentovať úmyselné hlboko ľudsky znevažujúce vyjadrenia na adresu prokurátorov.
Dôvodom ostrých vyjadrení Lindtnera voči prokurátorom bolo jeho právoplatné oslobodenie spod obžaloby v rámci korupčnej kauzy Víchrica. O jeho oslobodení rozhodol Najvyšší súd SR v utorok 3. novembra.
Zdroj: SITA.sk - Poradca premiéra Lindtner si stojí za vyjadreniami o prokurátoroch. Žilinka by sa mal skôr ospravedlniť, než útočiť © SITA Všetky práva vyhradené.
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