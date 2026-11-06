Neslávny koniec seriálu LIV Golf po piatich rokoch. Necháva za sebou astronomické záväzky
LIV Golf končí svoju činnosť, po odstúpení kľúčového investora mu nevyšiel plánovaný reštart. Po piatich rokoch sa končí profesionálna mužská golfová séria LIV Golf, ktorá ...
6.11.2026 (SITA.sk) - LIV Golf končí svoju činnosť, po odstúpení kľúčového investora mu nevyšiel plánovaný reštart.
Po piatich rokoch sa končí profesionálna mužská golfová séria LIV Golf, ktorá fungovala v rokoch 2022 až 2026 ako priamy konkurent tradičnej americkej PGA Tour. Dôvodom je zrušenie plánov na reorganizáciu po strate hlavných sponzorov zo Saudskej Arábie a odstúpenie kľúčového investora BC Partners Credit, ktorý sa nedokázal dohodnúť s vedením ligy na podmienkach ďalšej spolupráce.
Vedenie LIV Golf informovalo, že napriek rozsiahlym rokovaniam sa zúčastneným stranám nepodarilo dosiahnuť súhlas ohľadom podmienok transakcie v rámci reštrukturalizácie. "Vzhľadom na súčasnú situáciu považujeme pre ligu za najzodpovednejšie riešenie postupný a organizovaný koniec činnosti," uvádza sa v stanovisku súťaže.
Financovanie seriálu pôvodne zabezpečoval saudskoarabský Štátny investičný fond (PIF) s odhadovaným celkovým krytím približne 5 miliárd dolárov. LIV Golf teraz ukončuje svoje aktivity a už od pondelka začne proces likvidácie svojich majetkov.
LIV predtým vyhlásila konkurz, no dúfala, že sa pod novým názvom "LIV 2.0" dokáže znovu naštartovať s kratším kalendárom, nižšími finančnými prémiami a systémom udeľovania podielov hráčom. Spoločnosť BC Partners Credit avizovala počiatočné financovanie do výšky 300 miliónov dolárov. Avšak viaceré golfové hviezdy vrátane Jona Rahma verejne odstúpili z novej súťaže a ďalší zvažovali svoje rozhodnutie. Najväčším podporovateľom zostal Bryson DeChambeau, ktorý však nenaznačil definitívny návrat.
Dokumenty z konkurzného konania ukázali, že LIV Golf eviduje dlhy medzi 500 miliónmi a jednou miliardou dolárov voči minimálne tisícke veriteľov, medzi nimi aj hráčom samotným.
"Podporili sme transakciu, ktorá mala zladiť záujmy hráčov a investorov a vytvoriť udržateľnú budúcnosť LIV Golf. Sme však sklamaní, že sa nepodarilo nájsť vzájomne prijateľné riešenie všetkých zúčastnených strán. Oceňujeme úsilie vedenia LIV Golf a hráčov, ktorí projekt podporovali a spolupracovali počas celého procesu," komentovala firma BC Partners Credit svoje odstúpenie od projektu.
Predseda LIV Golf Scott O'Neil vyjadril vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na budovaní ligy. "Vytváranie globálnej platformy, ktorá priviedla k golfu nových, mladších a rozmanitejších fanúšikov, bola pre nás všetkých hra života," uviedol. Vyzdvihol aj úspechy ligy v organizovaní prestížnych individuálnych i tímových súťaží na piatich kontinentoch.
Turnaje LIV sa hrali na 54 jamiek, mali viacero iných netradičných pravidiel a sprevádzali ich rôzne koncerty. Priťahovali síce nových fanúšikov, no nikdy nedosiahli úroveň sledovanosti tradičnej PGA Tour. Ich prítomnosť však vyvolala reakciu etablovaných okruhov, ktoré zvýšili ceny prémií a pripravujú nové konkurenčné štruktúry od roku 2028.
Hráč PGA Tour Peter Malnati označil LIV Golf za neudržateľný ekonomický model, ktorý však podľa neho splnil svoj zámer - "bol veľmi rozrušujúci," a zhodnotil: "PGA Tour vyšla zo skutočnej existenčnej krízy posilnená, silnejšia než predtým."
Zdroj: SITA.sk - Neslávny koniec seriálu LIV Golf po piatich rokoch. Necháva za sebou astronomické záväzky © SITA Všetky práva vyhradené.
Po piatich rokoch sa končí profesionálna mužská golfová séria LIV Golf, ktorá fungovala v rokoch 2022 až 2026 ako priamy konkurent tradičnej americkej PGA Tour. Dôvodom je zrušenie plánov na reorganizáciu po strate hlavných sponzorov zo Saudskej Arábie a odstúpenie kľúčového investora BC Partners Credit, ktorý sa nedokázal dohodnúť s vedením ligy na podmienkach ďalšej spolupráce.
Vedenie LIV Golf informovalo, že napriek rozsiahlym rokovaniam sa zúčastneným stranám nepodarilo dosiahnuť súhlas ohľadom podmienok transakcie v rámci reštrukturalizácie. "Vzhľadom na súčasnú situáciu považujeme pre ligu za najzodpovednejšie riešenie postupný a organizovaný koniec činnosti," uvádza sa v stanovisku súťaže.
Financovanie seriálu pôvodne zabezpečoval saudskoarabský Štátny investičný fond (PIF) s odhadovaným celkovým krytím približne 5 miliárd dolárov. LIV Golf teraz ukončuje svoje aktivity a už od pondelka začne proces likvidácie svojich majetkov.
LIV predtým vyhlásila konkurz, no dúfala, že sa pod novým názvom "LIV 2.0" dokáže znovu naštartovať s kratším kalendárom, nižšími finančnými prémiami a systémom udeľovania podielov hráčom. Spoločnosť BC Partners Credit avizovala počiatočné financovanie do výšky 300 miliónov dolárov. Avšak viaceré golfové hviezdy vrátane Jona Rahma verejne odstúpili z novej súťaže a ďalší zvažovali svoje rozhodnutie. Najväčším podporovateľom zostal Bryson DeChambeau, ktorý však nenaznačil definitívny návrat.
Dokumenty z konkurzného konania ukázali, že LIV Golf eviduje dlhy medzi 500 miliónmi a jednou miliardou dolárov voči minimálne tisícke veriteľov, medzi nimi aj hráčom samotným.
"Podporili sme transakciu, ktorá mala zladiť záujmy hráčov a investorov a vytvoriť udržateľnú budúcnosť LIV Golf. Sme však sklamaní, že sa nepodarilo nájsť vzájomne prijateľné riešenie všetkých zúčastnených strán. Oceňujeme úsilie vedenia LIV Golf a hráčov, ktorí projekt podporovali a spolupracovali počas celého procesu," komentovala firma BC Partners Credit svoje odstúpenie od projektu.
Predseda LIV Golf Scott O'Neil vyjadril vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na budovaní ligy. "Vytváranie globálnej platformy, ktorá priviedla k golfu nových, mladších a rozmanitejších fanúšikov, bola pre nás všetkých hra života," uviedol. Vyzdvihol aj úspechy ligy v organizovaní prestížnych individuálnych i tímových súťaží na piatich kontinentoch.
Turnaje LIV sa hrali na 54 jamiek, mali viacero iných netradičných pravidiel a sprevádzali ich rôzne koncerty. Priťahovali síce nových fanúšikov, no nikdy nedosiahli úroveň sledovanosti tradičnej PGA Tour. Ich prítomnosť však vyvolala reakciu etablovaných okruhov, ktoré zvýšili ceny prémií a pripravujú nové konkurenčné štruktúry od roku 2028.
Hráč PGA Tour Peter Malnati označil LIV Golf za neudržateľný ekonomický model, ktorý však podľa neho splnil svoj zámer - "bol veľmi rozrušujúci," a zhodnotil: "PGA Tour vyšla zo skutočnej existenčnej krízy posilnená, silnejšia než predtým."
Zdroj: SITA.sk - Neslávny koniec seriálu LIV Golf po piatich rokoch. Necháva za sebou astronomické záväzky © SITA Všetky práva vyhradené.
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