O bezpečnosti Európy rozhodneme sami, reaguje Brusel na Trumpove vyjadrenia
Americký prezident avizoval rozsiahlu dohodu s Ruskom, ktorá by sa mohla týkať celej Európy. Únia však upozorňuje, že k mieru vedie ešte dlhá cesta.
6.11.2026 (SITA.sk) - Americký prezident avizoval rozsiahlu dohodu s Ruskom, ktorá by sa mohla týkať celej Európy. Únia však upozorňuje, že k mieru vedie ešte dlhá cesta.
„Všetci si želáme, aby sa mierová dohoda podarila uzavrieť čo najskôr. Stále však treba vykonať veľa práce a predovšetkým musí existovať ochota na strane toho, kto vojnu začal,“ vyhlásila hovorkyňa Európskej komisie (EK) Paula Pinhová.
„O otázkach, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť Európskej únie, musí, samozrejme, rozhodovať samotná Únia,“ zdôraznila.
Trump vo štvrtok po neplánovanom stretnutí s vyslancom ruského prezidenta Vladimira Putina Kirillom Dmitrijevom v Bielom dome vyhlásil, že očakáva veľmi rozsiahlu dohodu s Moskvou.
Washington zároveň naznačil zámer zahrnúť do mierového urovnania aj širšiu prestavbu európskej bezpečnostnej architektúry, čo môže vyvolať obavy medzi európskymi spojencami USA.
Americký vyslanec Jared Kushner po štvrtkových rokovaniach v Bruseli uviedol, že Washington pracuje na vytvorení širšieho európskeho bezpečnostného rámca, ktorý by umožnil dosiahnutie trvalého mieru.
„Akékoľvek dohody musia plne rešpektovať suverenitu, územnú celistvosť a nezávislé rozhodovanie každého štátu,“ zdôraznil Kushner. Dodal, že Severoatlantická aliancia (NATO) zostane základným pilierom kolektívnej obrany Európy.
Rokovania predstaviteľov USA, Ukrajiny, európskych krajín a NATO vo štvrtok v Bruseli nadviazali na predchádzajúce konzultácie v Miami a Osle. Podľa hovorkyne Aliancie bolo ich cieľom dosiahnuť spravodlivé a trvalé ukončenie vojny.
Európske štáty dlhodobo odmietajú ruské požiadavky na zásadnú zmenu bezpečnostného usporiadania kontinentu. Moskva ešte pred inváziou na Ukrajinu v roku 2022 požadovala okrem iného stiahnutie jednotiek NATO z východnej Európy, čo Aliancia odmietla.
Na budúci týždeň sa majú v Abú Zabí uskutočniť trojstranné rokovania predstaviteľov USA, Ruska a Ukrajiny.
Kushner prisľúbil úzke konzultácie s európskymi partnermi a nevylúčil, že v prípade pokroku by sa rokovania mohli rozšíriť na širší mnohostranný formát s priamou účasťou Európy.
Zdroj: SITA.sk - O bezpečnosti Európy rozhodneme sami, reaguje Brusel na Trumpove vyjadrenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) v piatok upozornila, že dosiahnutie mierovej dohody o Ukrajine si vyžiada ešte veľa úsilia a o otázkach európskej bezpečnosti bude rozhodovať sama.
Reagovala tak na vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý avizoval rozsiahlu dohodu s Ruskom zahŕňajúcu nielen Ukrajinu, ale potenciálne aj celú Európu.
„Všetci si želáme, aby sa mierová dohoda podarila uzavrieť čo najskôr. Stále však treba vykonať veľa práce a predovšetkým musí existovať ochota na strane toho, kto vojnu začal,“ vyhlásila hovorkyňa Európskej komisie (EK) Paula Pinhová.
„O otázkach, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť Európskej únie, musí, samozrejme, rozhodovať samotná Únia,“ zdôraznila.
Silné reči
Trump vo štvrtok po neplánovanom stretnutí s vyslancom ruského prezidenta Vladimira Putina Kirillom Dmitrijevom v Bielom dome vyhlásil, že očakáva veľmi rozsiahlu dohodu s Moskvou.
Washington zároveň naznačil zámer zahrnúť do mierového urovnania aj širšiu prestavbu európskej bezpečnostnej architektúry, čo môže vyvolať obavy medzi európskymi spojencami USA.
Širší rámec
Americký vyslanec Jared Kushner po štvrtkových rokovaniach v Bruseli uviedol, že Washington pracuje na vytvorení širšieho európskeho bezpečnostného rámca, ktorý by umožnil dosiahnutie trvalého mieru.
„Akékoľvek dohody musia plne rešpektovať suverenitu, územnú celistvosť a nezávislé rozhodovanie každého štátu,“ zdôraznil Kushner. Dodal, že Severoatlantická aliancia (NATO) zostane základným pilierom kolektívnej obrany Európy.
Spravodlivé ukončenie vojny
Rokovania predstaviteľov USA, Ukrajiny, európskych krajín a NATO vo štvrtok v Bruseli nadviazali na predchádzajúce konzultácie v Miami a Osle. Podľa hovorkyne Aliancie bolo ich cieľom dosiahnuť spravodlivé a trvalé ukončenie vojny.
Európske štáty dlhodobo odmietajú ruské požiadavky na zásadnú zmenu bezpečnostného usporiadania kontinentu. Moskva ešte pred inváziou na Ukrajinu v roku 2022 požadovala okrem iného stiahnutie jednotiek NATO z východnej Európy, čo Aliancia odmietla.
Trojstranné rokovania
Na budúci týždeň sa majú v Abú Zabí uskutočniť trojstranné rokovania predstaviteľov USA, Ruska a Ukrajiny.
Kushner prisľúbil úzke konzultácie s európskymi partnermi a nevylúčil, že v prípade pokroku by sa rokovania mohli rozšíriť na širší mnohostranný formát s priamou účasťou Európy.
Zdroj: SITA.sk - O bezpečnosti Európy rozhodneme sami, reaguje Brusel na Trumpove vyjadrenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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