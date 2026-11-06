Sinner ukončil spoluprácu s trénerom Cahillom. Kto ho teraz povedie?
Jannik Sinner oznámil zmenu trénera po štyroch rokoch úspechov pod vedením Darrena Cahilla. Taliansky tenista Jannik Sinner uzavrel spoluprácu so svojím dlhoročným trénerom ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Jannik Sinner oznámil zmenu trénera po štyroch rokoch úspechov pod vedením Darrena Cahilla.
Taliansky tenista Jannik Sinner uzavrel spoluprácu so svojím dlhoročným trénerom Darrenom Cahillom a už má za neho aj náhradu. Aktuálne dvojka svetového rebríčka ATP sa dohodla na spolupráci so Švédom Magnusom Normanom, finalistom Roland Garros z roku 2000.
Najúspešnejší taliansky tenista všetkých čias s piatimi grandslamovými titulmi o zmene trénera informoval v piatok a vyjadril vrúcne poďakovanie Cahillovi za jeho podporu a vedenie. Spolupracoval s ním spolu od júna 2022.
"Chcem sa poďakovať Darrenovi za jeho dôveru, úprimnosť a odhodlanie. Pomohol mi rásť ako hráčovi aj človeku, jeho rady ma budú sprevádzať celou kariérou. Prežili sme spolu mnoho výnimočných momentov za posledných päť rokov a hoci sa naše tréningové partnerstvo končí, priateľstvo bude pokračovať," uviedol Sinner.
Pod vedením Cahilla a jeho asistenta Simona Vagnozziho sa Sinner stal popri španielskej hviezde Carlosovi Alcarazovi jednou z vedúcich postáv mužského tenisu súčasnosti. Od júla je Sinner zranený a v pondelok prišiel o post svetovej jednotky, na čele hodnotenia ho nahradil Nemec Alexander Zverev.
Zdroj: SITA.sk - Sinner ukončil spoluprácu s trénerom Cahillom. Kto ho teraz povedie? © SITA Všetky práva vyhradené.
Taliansky tenista Jannik Sinner uzavrel spoluprácu so svojím dlhoročným trénerom Darrenom Cahillom a už má za neho aj náhradu. Aktuálne dvojka svetového rebríčka ATP sa dohodla na spolupráci so Švédom Magnusom Normanom, finalistom Roland Garros z roku 2000.
Najúspešnejší taliansky tenista všetkých čias s piatimi grandslamovými titulmi o zmene trénera informoval v piatok a vyjadril vrúcne poďakovanie Cahillovi za jeho podporu a vedenie. Spolupracoval s ním spolu od júna 2022.
"Chcem sa poďakovať Darrenovi za jeho dôveru, úprimnosť a odhodlanie. Pomohol mi rásť ako hráčovi aj človeku, jeho rady ma budú sprevádzať celou kariérou. Prežili sme spolu mnoho výnimočných momentov za posledných päť rokov a hoci sa naše tréningové partnerstvo končí, priateľstvo bude pokračovať," uviedol Sinner.
Pod vedením Cahilla a jeho asistenta Simona Vagnozziho sa Sinner stal popri španielskej hviezde Carlosovi Alcarazovi jednou z vedúcich postáv mužského tenisu súčasnosti. Od júla je Sinner zranený a v pondelok prišiel o post svetovej jednotky, na čele hodnotenia ho nahradil Nemec Alexander Zverev.
Zdroj: SITA.sk - Sinner ukončil spoluprácu s trénerom Cahillom. Kto ho teraz povedie? © SITA Všetky práva vyhradené.
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