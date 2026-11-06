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Séria bombových hrozieb sa rozšírila na írske médiá, pribúdajú aj ohrozené lety

Po desiatkach falošných poplachov na európskych letiskách museli v piatok evakuovať aj redakcie v Dubline, polícia pátra po pôvodcoch vyhrážok. BBC hovorí o ruskej stope.

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6.11.2026 (SITA.sk) - Po desiatkach falošných poplachov na európskych letiskách museli v piatok evakuovať aj redakcie v Dubline, polícia pátra po pôvodcoch vyhrážok. BBC hovorí o ruskej stope.

Séria bombových hrozieb, ktoré v uplynulých dňoch zasiahli desiatky leteckých spojení naprieč Európou, sa v piatok rozšírila aj na írske médiá.


Úrady zároveň preverovali ďalšie hrozby týkajúce sa viac než desiatky letov v Portugalsku, Česku a Bulharsku. Pri doterajších kontrolách sa nenašli žiadne výbušniny.


V Dubline museli evakuovať sídlo verejnoprávnej spoločnosti RTÉ, kde zasahovali aj ozbrojení policajti. Podobné výhražné e-maily dostali redakcie denníka Irish Independent, rozhlasových staníc Newstalk a Today FM a televízie Virgin Media.

„Zatiaľ nevieme, či za tým stojí jednotlivec, alebo nejaká koordinovaná akcia,“ vyhlásil írsky vicepremiér Simon Harris. Situáciu označil za vážnu a vyvíjajúcu sa, pričom ubezpečil, že hrozby intenzívne preverujú polícia, bezpečnostné zložky a experti na kybernetickú bezpečnosť.

Írsko sa pripravuje


Rozhlasová stanica Newstalk po evakuácii obnovila vysielanie. Moderátorka Claire Byrneová uviedla, že zamestnancom „oznámili, že sa môžu vrátiť a že išlo o falošný poplach“.

Írsko má pritom na budúci týždeň hostiť dvojdňové významné rokovania predstaviteľov Európskej únie (EÚ).

Ďalšie bombové hrozby v piatok zasiahli deväť letov na pražskom letisku, z toho štyri prílety a päť odletov. Dve ďalšie lietadlá smerujúce do Sofie pristáli bezpečne.

Tridsať letov


V Portugalsku polícia preverovala hrozbu voči lietadlu spoločnosti Ryanair na linke z Lisabonu do Ríma. Bezpečnostná prehliadka lietadla neodhalila výbušninu ani podozrivé predmety.

Už vo štvrtok sa terčom podobných vyhrážok stalo takmer 30 európskych letov vrátane spojení do Londýna, Madridu a Kodane. Niektoré lietadlá museli zmeniť trasu, ďalšie sprevádzali vojenské stíhačky.

Ruská skupina


Časť výhražných e-mailov bola podpísaná údajným zoskupením „bojovníkov Mužského štátu“ (Male State).

„Naše činy sa dnes zapíšu do dejín. Váš feministický režim si to navždy zapamätá. Výbuch nastane o 60 minút. Dnes vaša obloha sčervenie,“ uvádzala jedna zo správ zaslaných na letisko v Sofii. Podobnú vyhrážku dostalo aj letisko v britskom Birminghame.

Názov zodpovedá ruskému krajne pravicovému hnutiu Male State, ktoré ruské súdy v roku 2021 označili za extrémistickú organizáciu. Hnutie následne podporilo ruskú inváziu na Ukrajinu v roku 2022.

Agentúra AFP však upozornila, že spojenie hnutia s bombovými hrozbami sa zatiaľ nepodarilo potvrdiť. Nejasné zostávajú aj jeho prípadné väzby na ruské úrady. Vyšetrovatelia pokračujú v pátraní po pôvodcoch vyhrážok.


Zdroj: SITA.sk - Séria bombových hrozieb sa rozšírila na írske médiá, pribúdajú aj ohrozené lety © SITA Všetky práva vyhradené.

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