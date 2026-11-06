Spišskonovoveská nemocnica spustila prvé robotické operácie kolena na Spiši
Nemocnica Penta Hospitals Spišská Nová Ves spustila ako prvá na Spiši roboticky asistované operácie kolenného kĺbu. Nemocnica Penta Hospitals Spišská Nová Ves spustila ako prvá na Spiši ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Nemocnica Penta Hospitals Spišská Nová Ves spustila ako prvá na Spiši roboticky asistované operácie kolenného kĺbu.
Nemocnica Penta Hospitals Spišská Nová Ves spustila ako prvá na Spiši roboticky asistované operácie kolenného kĺbu s využitím technológie ROSA (Robotic Orthopaedic Surgery Assistant). Moderná technológia predstavuje ďalší významný posun v dostupnosti špecializovanej ortopedickej starostlivosti pre pacientov regiónu. Vyškolený operačný tím má k dispozícii veľmi precízny nástroj, vďaka ktorému sa nielen zlepšuje celkový klinický výsledok, ale súčasne sa zvyšuje subjektívna spokojnosť pacientov. Tá je totiž podľa medzinárodných klinických štúdií po operácii kolena štandardnou metódou významne nižšia v porovnaní s inými veľkými ortopedickými operáciami.
"Spustením roboticky asistovaných operácií prinášame na Spiš technológiu, ktorá doteraz v tomto regióne nebola dostupná. Je to pre nás dôležitý krok v rozvoji modernej zdravotnej starostlivosti a zároveň potvrdenie našej ambície prinášať pacientom špičkové medicínske postupy čo najbližšie k ich domovu. V rámci výstavby nového nemocničného pavilónu pripravujeme aj nové operačné sály, ktoré vytvoria ďalšie možnosti pre rozvoj chirurgických odborov. Na rozvoj nemocnice však nečakáme až do dokončenia výstavby. Nové technológie, moderné medicínske postupy prinášame už dnes, pretože chceme, aby pacienti mohli využívať výhody modernizácie čo najskôr. Robotická technológia zároveň významne posilňuje naše ortopedicko-traumatologické oddelenie, ktoré v nemocnici funguje od januára 2025 a už počas prvého roka svojej činnosti vykonalo 1 464 ortopedických a traumatologických operačných výkonov. Veríme, že zavedením robotických operácií ďalej rozšírime možnosti liečby a posunieme kvalitu ortopedickej starostlivosti v regióne ešte na vyššiu úroveň," uviedla MUDr. Renáta Šuláková, riaditeľka Nemocnice Penta Hospitals Spišská Nová Ves.
Pri implantácii totálnej endoprotézy operatér nahrádza nefunkčný alebo vážne poškodený kĺb pacienta umelým implantátom. Robotický asistent na základe individuálnej anatómie pacienta vypočíta optimálne uloženie jednotlivých komponentov implantátu v trojrozmernom priestore. Po naplánovaní zákroku a jeho odsúhlasení operatérom robot ROSA priloží robotické rameno s resekčným blokom na preparovaný kolenný kĺb, pričom samotné resekcie vykonáva operatér. Počas zákroku ROSA zároveň priebežne kontroluje presnosť vykonávaných rezov.
"Najväčším prínosom robotickej technológie je pre nás možnosť pracovať počas operácie s presnými údajmi o anatómii konkrétneho pacienta. Systém nám umožňuje veľmi precízne naplánovať kostné resekcie, objektívne posúdiť a nastaviť vyváženie väzivového aparátu a zároveň nám počas zákroku poskytuje okamžitú spätnú väzbu. Operatér tak má pri rozhodovaní k dispozícii detailné dáta v reálnom čase, vďaka ktorým môže operačný postup ešte lepšie prispôsobiť individuálnym potrebám pacienta. Výsledkom je vysoká presnosť výkonu, ktorá vytvára predpoklady pre rýchlejšiu rekonvalescenciu, skorší návrat k bežným aktivitám a vyššiu spokojnosť pacienta po operácii," vysvetľuje MUDr. Myroslav Rishko, primár oddelenia ortopédie a traumatológie Nemocnice Penta Hospitals Spišská Nová Ves.
Celosvetovo platí, že subjektívna spokojnosť pacientov po operácii kolenného kĺbu je v porovnaní s ostatnými veľkými ortopedickými výkonmi najnižšia. Kým pri výmene bedrového kĺbu presahuje spokojnosť pacientov 95 percent, po implantácii totálnej endoprotézy kolena pociťuje až 20 percent pacientov subjektívnu nespokojnosť s výsledkom operácie. Tá sa najčastejšie týka funkčnosti, pohyblivosti alebo pooperačnej bolestivosti kolena.
"Podľa štúdie realizovanej na pacientoch, ktorí absolvovali roboticky asistovanú operáciu kolenného kĺbu s využitím technológie ROSA, bolo s výsledkom zákroku spokojných viac ako 95 percent pacientov. Pri štandardných operačných postupoch je toto číslo spravidla o približne 15 percent nižšie," vysvetľuje Radoslav Markech, zástupca spoločnosti Zimmer Biomet pre Slovenskú republiku.
Využiť robotického asistenta môže operatér pri každej výmene kolenného kĺbu, prioritne je však vhodný pre komplikovanejšie prípady a aktívnych pacientov, ktorí majú vysoké nároky na pohyblivosť kolena.
Robotická technológia bude v prvej fáze v spišskonovoveskej nemocnici využívaná pri totálnej endoprotéze kolenného kĺbu, do budúcna však ponúka oveľa širšie využitie. V ďalšej etape nemocnica plánuje rozšíriť roboticky asistované výkony aj o totálne endoprotézy bedrového kĺbu. Výrobca, americká spoločnosť ZimmerBiomet, už pritom pracuje aj na ďalších možnostiach využitia tejto technológie.
Prvýkrát bola ROSA využitá v ortopédii v marci roku 2019 v Spojených arabských emirátoch. Pôvodne francúzsku technológiu, ktorú neustále vyvíja medzinárodný tím, odvtedy spoločnosť Zimmer Biomet rozšírila do viac ako 30 krajín sveta, pričom len v Európe je ROSA využívaná na viac ako 300 pracoviskách.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Spišskonovoveská nemocnica spustila prvé robotické operácie kolena na Spiši © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemocnica Penta Hospitals Spišská Nová Ves spustila ako prvá na Spiši roboticky asistované operácie kolenného kĺbu s využitím technológie ROSA (Robotic Orthopaedic Surgery Assistant). Moderná technológia predstavuje ďalší významný posun v dostupnosti špecializovanej ortopedickej starostlivosti pre pacientov regiónu. Vyškolený operačný tím má k dispozícii veľmi precízny nástroj, vďaka ktorému sa nielen zlepšuje celkový klinický výsledok, ale súčasne sa zvyšuje subjektívna spokojnosť pacientov. Tá je totiž podľa medzinárodných klinických štúdií po operácii kolena štandardnou metódou významne nižšia v porovnaní s inými veľkými ortopedickými operáciami.
"Spustením roboticky asistovaných operácií prinášame na Spiš technológiu, ktorá doteraz v tomto regióne nebola dostupná. Je to pre nás dôležitý krok v rozvoji modernej zdravotnej starostlivosti a zároveň potvrdenie našej ambície prinášať pacientom špičkové medicínske postupy čo najbližšie k ich domovu. V rámci výstavby nového nemocničného pavilónu pripravujeme aj nové operačné sály, ktoré vytvoria ďalšie možnosti pre rozvoj chirurgických odborov. Na rozvoj nemocnice však nečakáme až do dokončenia výstavby. Nové technológie, moderné medicínske postupy prinášame už dnes, pretože chceme, aby pacienti mohli využívať výhody modernizácie čo najskôr. Robotická technológia zároveň významne posilňuje naše ortopedicko-traumatologické oddelenie, ktoré v nemocnici funguje od januára 2025 a už počas prvého roka svojej činnosti vykonalo 1 464 ortopedických a traumatologických operačných výkonov. Veríme, že zavedením robotických operácií ďalej rozšírime možnosti liečby a posunieme kvalitu ortopedickej starostlivosti v regióne ešte na vyššiu úroveň," uviedla MUDr. Renáta Šuláková, riaditeľka Nemocnice Penta Hospitals Spišská Nová Ves.
Veľmi presné rezy na základe nepretržitých intraoperačných dát
Pri implantácii totálnej endoprotézy operatér nahrádza nefunkčný alebo vážne poškodený kĺb pacienta umelým implantátom. Robotický asistent na základe individuálnej anatómie pacienta vypočíta optimálne uloženie jednotlivých komponentov implantátu v trojrozmernom priestore. Po naplánovaní zákroku a jeho odsúhlasení operatérom robot ROSA priloží robotické rameno s resekčným blokom na preparovaný kolenný kĺb, pričom samotné resekcie vykonáva operatér. Počas zákroku ROSA zároveň priebežne kontroluje presnosť vykonávaných rezov.
"Najväčším prínosom robotickej technológie je pre nás možnosť pracovať počas operácie s presnými údajmi o anatómii konkrétneho pacienta. Systém nám umožňuje veľmi precízne naplánovať kostné resekcie, objektívne posúdiť a nastaviť vyváženie väzivového aparátu a zároveň nám počas zákroku poskytuje okamžitú spätnú väzbu. Operatér tak má pri rozhodovaní k dispozícii detailné dáta v reálnom čase, vďaka ktorým môže operačný postup ešte lepšie prispôsobiť individuálnym potrebám pacienta. Výsledkom je vysoká presnosť výkonu, ktorá vytvára predpoklady pre rýchlejšiu rekonvalescenciu, skorší návrat k bežným aktivitám a vyššiu spokojnosť pacienta po operácii," vysvetľuje MUDr. Myroslav Rishko, primár oddelenia ortopédie a traumatológie Nemocnice Penta Hospitals Spišská Nová Ves.
Robotické operácie zvyšujú subjektívnu spokojnosť o 15 percent
Celosvetovo platí, že subjektívna spokojnosť pacientov po operácii kolenného kĺbu je v porovnaní s ostatnými veľkými ortopedickými výkonmi najnižšia. Kým pri výmene bedrového kĺbu presahuje spokojnosť pacientov 95 percent, po implantácii totálnej endoprotézy kolena pociťuje až 20 percent pacientov subjektívnu nespokojnosť s výsledkom operácie. Tá sa najčastejšie týka funkčnosti, pohyblivosti alebo pooperačnej bolestivosti kolena.
"Podľa štúdie realizovanej na pacientoch, ktorí absolvovali roboticky asistovanú operáciu kolenného kĺbu s využitím technológie ROSA, bolo s výsledkom zákroku spokojných viac ako 95 percent pacientov. Pri štandardných operačných postupoch je toto číslo spravidla o približne 15 percent nižšie," vysvetľuje Radoslav Markech, zástupca spoločnosti Zimmer Biomet pre Slovenskú republiku.
Výhody roboticky asistovaných operácií:
- vyššia presnosť uloženia implantátov, ktorá prispieva k ich optimálnemu osadeniu a vytvára predpoklady pre dlhšiu životnosť implantátov;
- lepšia funkčnosť kĺbu vďaka individuálnemu prispôsobeniu operačného postupu každému pacientovi;
- nižšia pooperačná bolestivosť v dôsledku presnejších resekcií a šetrnejšieho prístupu k mäkkým tkanivám;
- rýchlejšia pooperačná rekonvalescencia a skorší návrat k bežným denným aktivitám;
- potenciálne vyššia subjektívna spokojnosť pacientov s výsledkom operačného zákroku.
Využiť robotického asistenta môže operatér pri každej výmene kolenného kĺbu, prioritne je však vhodný pre komplikovanejšie prípady a aktívnych pacientov, ktorí majú vysoké nároky na pohyblivosť kolena.
Robotická technológia bude v prvej fáze v spišskonovoveskej nemocnici využívaná pri totálnej endoprotéze kolenného kĺbu, do budúcna však ponúka oveľa širšie využitie. V ďalšej etape nemocnica plánuje rozšíriť roboticky asistované výkony aj o totálne endoprotézy bedrového kĺbu. Výrobca, americká spoločnosť ZimmerBiomet, už pritom pracuje aj na ďalších možnostiach využitia tejto technológie.
Prvýkrát bola ROSA využitá v ortopédii v marci roku 2019 v Spojených arabských emirátoch. Pôvodne francúzsku technológiu, ktorú neustále vyvíja medzinárodný tím, odvtedy spoločnosť Zimmer Biomet rozšírila do viac ako 30 krajín sveta, pričom len v Európe je ROSA využívaná na viac ako 300 pracoviskách.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Spišskonovoveská nemocnica spustila prvé robotické operácie kolena na Spiši © SITA Všetky práva vyhradené.
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