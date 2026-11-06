Slovenská polícia sa zapojila pod taktovkou Europolu do akcie zameranej na obchodovanie s ľuďmi a vykorisťovanie
Akcia prebiehala spolu v 34 krajinách. Slovenskí policajti sa zapojili do septembrovej medzinárodnej akcie zameranej na odhaľovanie obchodovania s ľuďmi a pracovného vykorisťovania. Akciu vykonávali ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Akcia prebiehala spolu v 34 krajinách.
Slovenskí policajti sa zapojili do septembrovej medzinárodnej akcie zameranej na odhaľovanie obchodovania s ľuďmi a pracovného vykorisťovania. Akciu vykonávali príslušníci Úradu boja proti organizovanej kriminalite od 14. do 18. septembra pod taktovkou Europolu a Európskeho orgánu práce (ELA).
Akcia prebiehala spolu v 34 krajinách. Hovorca prezídia Policajného zboru Roman Hájek priblížil, že v rámci spoločných kontrol identifikovali 248 potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi, zadržali 27 podozrivých osôb a začalo sa 182 nových vyšetrovaní.
Na Slovensku príslušníci jednotky nelegálnej migrácie s hraničnou a cudzineckou políciu a inšpektorátom práce skontrolovali 37 podnikateľských subjektov. Celkovo pritom skontrolovali 323 osôb, z čoho 247 bolo cudzincov, a to prevažne z Ukrajiny, Nepálu, Indie a Vietnamu.
Dobrou správou je, že počas akcie neidentifikovali žiadnu potenciálnu obeť obchodovania s ľuďmi. Od začiatku roka k 31. októbru však jednotka nelegálnej migrácie eviduje 45 trestných stíhaní pre trestný čin obchodovania s ľuďmi.
Policajti pritom identifikovali 68 obetí, z toho 50 detí. V siedmich prípadoch išlo podľa polície o pracovné vykorisťovanie a identifikovali 12 obetí. Išlo najmä o mužov zo zahraničia.
„Obchodovanie s ľuďmi môže mať rôzne podoby. Môže ísť o nútenú prácu, vyhrážky, obmedzovanie osobnej slobody, zadržiavanie osobných dokladov alebo nevyplácanie mzdy,“ priblížili policajti a upozornili, že v prípade podozrenia na obchodovanie s ľuďmi alebo pracovné vykorisťovanie treba kontaktovať bezplatnú Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi na čísle 0800 800 818.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská polícia sa zapojila pod taktovkou Europolu do akcie zameranej na obchodovanie s ľuďmi a vykorisťovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí policajti sa zapojili do septembrovej medzinárodnej akcie zameranej na odhaľovanie obchodovania s ľuďmi a pracovného vykorisťovania. Akciu vykonávali príslušníci Úradu boja proti organizovanej kriminalite od 14. do 18. septembra pod taktovkou Europolu a Európskeho orgánu práce (ELA).
Akcia prebiehala spolu v 34 krajinách. Hovorca prezídia Policajného zboru Roman Hájek priblížil, že v rámci spoločných kontrol identifikovali 248 potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi, zadržali 27 podozrivých osôb a začalo sa 182 nových vyšetrovaní.
Kontrola podnikateľských subjektov
Na Slovensku príslušníci jednotky nelegálnej migrácie s hraničnou a cudzineckou políciu a inšpektorátom práce skontrolovali 37 podnikateľských subjektov. Celkovo pritom skontrolovali 323 osôb, z čoho 247 bolo cudzincov, a to prevažne z Ukrajiny, Nepálu, Indie a Vietnamu.
Dobrou správou je, že počas akcie neidentifikovali žiadnu potenciálnu obeť obchodovania s ľuďmi. Od začiatku roka k 31. októbru však jednotka nelegálnej migrácie eviduje 45 trestných stíhaní pre trestný čin obchodovania s ľuďmi.
Pracovné vykorisťovanie
Policajti pritom identifikovali 68 obetí, z toho 50 detí. V siedmich prípadoch išlo podľa polície o pracovné vykorisťovanie a identifikovali 12 obetí. Išlo najmä o mužov zo zahraničia.
„Obchodovanie s ľuďmi môže mať rôzne podoby. Môže ísť o nútenú prácu, vyhrážky, obmedzovanie osobnej slobody, zadržiavanie osobných dokladov alebo nevyplácanie mzdy,“ priblížili policajti a upozornili, že v prípade podozrenia na obchodovanie s ľuďmi alebo pracovné vykorisťovanie treba kontaktovať bezplatnú Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi na čísle 0800 800 818.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská polícia sa zapojila pod taktovkou Europolu do akcie zameranej na obchodovanie s ľuďmi a vykorisťovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
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