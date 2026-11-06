Tesla pre slabý záujem ukončí výrobu Cybertrucku v Texase, prednosť dostanú robotické taxíky
Automobilka chce od polovice budúceho roka rozšíriť výrobu autonómneho modelu Cybercab, osud futuristického pickupu zostáva nejasný. Americká automobilka
6.11.2026 (SITA.sk) - Automobilka chce od polovice budúceho roka rozšíriť výrobu autonómneho modelu Cybercab, osud futuristického pickupu zostáva nejasný.
„Tesla začne približne v polovici budúceho roka postupne ukončovať výrobu Cybertrucku v Gigafactory Texas, aby vytvorila priestor na zvýšenie produkcie Cybercabu,“ napísal Musk na sociálnej sieti X.
Neuviedol, či sa výroba Cybertrucku presunie do iného závodu, alebo sa definitívne skončí. Nejasný zostáva aj osud nevybavených objednávok.
„Cybertruck bol neuveriteľnou platformou pre technologický vývoj a jeho odkaz pokračuje v Cybercabe,“ uviedol hlavný konštruktér modelu Wes Morrill.
Cybertruck predstavili v novembri 2019, no dodávky zákazníkom sa po opakovaných odkladoch začali až koncom roka 2023.
Predaje výrazne zaostali za plánovanou ročnou kapacitou 250-tisíc vozidiel. Model navyše sprevádzali opakované zvolávacie akcie a sťažnosti na kvalitu.
Tesla sa teraz orientuje na autonómny Cybercab bez volantu a pedálov. Jeho výrobu spustila v apríli a platenú prepravu cestujúcich v Austine ponúka od septembra. Úspech projektu však závisí od zvládnutia plne autonómneho riadenia.
Zdroj: SITA.sk - Tesla pre slabý záujem ukončí výrobu Cybertrucku v Texase, prednosť dostanú robotické taxíky © SITA Všetky práva vyhradené.
Americká automobilka Tesla plánuje v polovici roka 2027 ukončiť výrobu elektrického pickupu Cybertruck vo svojom závode v Texase. Oznámil to v piatok jej šéf spoločnosti Elon Musk s tým, že spoločnosť potrebuje uvoľniť kapacity pre výrobu autonómnych taxíkov Cybercab.
Neuveriteľná platforma
„Tesla začne približne v polovici budúceho roka postupne ukončovať výrobu Cybertrucku v Gigafactory Texas, aby vytvorila priestor na zvýšenie produkcie Cybercabu,“ napísal Musk na sociálnej sieti X.
Neuviedol, či sa výroba Cybertrucku presunie do iného závodu, alebo sa definitívne skončí. Nejasný zostáva aj osud nevybavených objednávok.
„Cybertruck bol neuveriteľnou platformou pre technologický vývoj a jeho odkaz pokračuje v Cybercabe,“ uviedol hlavný konštruktér modelu Wes Morrill.
Bez volantu a pedálov
Cybertruck predstavili v novembri 2019, no dodávky zákazníkom sa po opakovaných odkladoch začali až koncom roka 2023.
Predaje výrazne zaostali za plánovanou ročnou kapacitou 250-tisíc vozidiel. Model navyše sprevádzali opakované zvolávacie akcie a sťažnosti na kvalitu.
Tesla sa teraz orientuje na autonómny Cybercab bez volantu a pedálov. Jeho výrobu spustila v apríli a platenú prepravu cestujúcich v Austine ponúka od septembra. Úspech projektu však závisí od zvládnutia plne autonómneho riadenia.
Zdroj: SITA.sk - Tesla pre slabý záujem ukončí výrobu Cybertrucku v Texase, prednosť dostanú robotické taxíky © SITA Všetky práva vyhradené.
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