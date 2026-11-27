Ministerstvo vnútra nesúhlasí s informovaním o optimalizácii administratívnych priestorov v Bratislave
Článok údajne pracuje s vybranými údajmi bez vysvetlenia ich širších ekonomických súvislostí, čím vytvára skreslený obraz, dodal hovorca ministerstva vnútra.
27.11.2026 (SITA.sk) - Článok údajne pracuje s vybranými údajmi bez vysvetlenia ich širších ekonomických súvislostí, čím vytvára skreslený obraz, dodal hovorca ministerstva vnútra.
Ministerstvo vnútra nesúhlasí so spôsobom, akým denník SME vo svojom článku z 26. novembra prezentuje ekonomické súvislosti optimalizácie administratívnych priestorov rezortu. Článok podľa hovorcu ministerstva Mateja Neumanna pracuje s vybranými údajmi bez vysvetlenia ich širších ekonomických súvislostí, čím vytvára skreslený obraz o skutočnom účele a finančných dôsledkoch pripravovaných opatrení.
Ministerstvo vnútra vysvetľuje, že realizuje projekt optimalizácie administratívnych priestorov v Bratislave v zmysle schváleného harmonogramu a v rámci schválených výdavkových limitov. Nejde o izolovaný prenájom kancelárskych priestorov, ale o súčasť dlhodobej stratégie obnovy nehnuteľností štátu, ktoré sú v mnohých prípadoch v nevyhovujúcom technickom stave a vyžadujú rozsiahle investície.
„Dvanásťročná doba nájmu zohľadňuje potrebu postupnej obnovy viacerých administratívnych objektov. Prvých sedem rokov vychádza z modelu dočasného nájmu posudzovaného Útvarom hodnoty za peniaze. Ďalších päť rokov zohľadňuje potrebu pokračovania obnovy štátnych budov, pričom rezort vychádza aj z analytických východísk dokumentu Priorizácia obnovy štátnych budov,“ vysvetlil Matej Neumann. Ministerstvo totiž plánuje postupne obnoviť nielen svoje sídlo na Pribinovej ulici, ale aj administratívne objekty na Špitálskej a Račianskej ulici.
Na realizáciu týchto investícií potrebuje zabezpečiť dočasné administratívne kapacity, aby rekonštrukčné práce neohrozili fungovanie jednotlivých útvarov a poskytovanie služieb občanom. Výberu konkrétnych priestorov predchádzalo zisťovanie trhových cien, vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a následný prieskum trhu. Konkrétna nehnuteľnosť bola vybraná na základe vyhodnotenia dostupných možností s prihliadnutím na cenu, potrebnú kapacitu, technické parametre, lokalitu a termín dostupnosti priestorov. Ministerstvo zdôrazňuje, že postupovalo v súlade s platnou legislatívou.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra nesúhlasí s informovaním o optimalizácii administratívnych priestorov v Bratislave © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo vnútra nesúhlasí so spôsobom, akým denník SME vo svojom článku z 26. novembra prezentuje ekonomické súvislosti optimalizácie administratívnych priestorov rezortu. Článok podľa hovorcu ministerstva Mateja Neumanna pracuje s vybranými údajmi bez vysvetlenia ich širších ekonomických súvislostí, čím vytvára skreslený obraz o skutočnom účele a finančných dôsledkoch pripravovaných opatrení.
Ministerstvo vnútra vysvetľuje, že realizuje projekt optimalizácie administratívnych priestorov v Bratislave v zmysle schváleného harmonogramu a v rámci schválených výdavkových limitov. Nejde o izolovaný prenájom kancelárskych priestorov, ale o súčasť dlhodobej stratégie obnovy nehnuteľností štátu, ktoré sú v mnohých prípadoch v nevyhovujúcom technickom stave a vyžadujú rozsiahle investície.
„Dvanásťročná doba nájmu zohľadňuje potrebu postupnej obnovy viacerých administratívnych objektov. Prvých sedem rokov vychádza z modelu dočasného nájmu posudzovaného Útvarom hodnoty za peniaze. Ďalších päť rokov zohľadňuje potrebu pokračovania obnovy štátnych budov, pričom rezort vychádza aj z analytických východísk dokumentu Priorizácia obnovy štátnych budov,“ vysvetlil Matej Neumann. Ministerstvo totiž plánuje postupne obnoviť nielen svoje sídlo na Pribinovej ulici, ale aj administratívne objekty na Špitálskej a Račianskej ulici.
Na realizáciu týchto investícií potrebuje zabezpečiť dočasné administratívne kapacity, aby rekonštrukčné práce neohrozili fungovanie jednotlivých útvarov a poskytovanie služieb občanom. Výberu konkrétnych priestorov predchádzalo zisťovanie trhových cien, vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a následný prieskum trhu. Konkrétna nehnuteľnosť bola vybraná na základe vyhodnotenia dostupných možností s prihliadnutím na cenu, potrebnú kapacitu, technické parametre, lokalitu a termín dostupnosti priestorov. Ministerstvo zdôrazňuje, že postupovalo v súlade s platnou legislatívou.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra nesúhlasí s informovaním o optimalizácii administratívnych priestorov v Bratislave © SITA Všetky práva vyhradené.
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