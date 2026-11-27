Už o týždeň sa v Bratislave začnú ME žien, na Slovenky čakajú náročné súperky – VIDEO
Bratislava sa na niekoľko dní opäť stane dejiskom elitnej medzinárodnej hádzanej. Naposledy hostila vrcholné ženské hádzanárske podujatie ešte v roku 1978, konali sa tam vtedy majstrovstvá sveta. Už ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Bratislava sa na niekoľko dní opäť stane dejiskom elitnej medzinárodnej hádzanej. Naposledy hostila vrcholné ženské hádzanárske podujatie ešte v roku 1978, konali sa tam vtedy majstrovstvá sveta.
Už len týždeň zostáva do začiatku majstrovstiev Európy v hádzanej žien, ktoré bude hostiť aj Bratislava. Súboje F-skupiny bude od 4. do 8. decembra hostiť Zimný štadión Ondreja Nepelu. Turnaj bude výnimočná udalosť nielen športovým významom, veď takmer polstoročie čakalo Slovensko na návrat elitnej ženskej hádzanej do Bratislavy. "Majstrovstvá Európy sú pre nás sviatkom," uviedol prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša.
Bratislava sa na niekoľko dní opäť stane dejiskom elitnej medzinárodnej hádzanej. Naposledy hostila vrcholné ženské hádzanárske podujatie ešte v roku 1978, konali sa tam vtedy majstrovstvá sveta. Teraz budú mať fanúšikovia príležitosť sledovať súboje Sloveniek proti popredným európskym výberom.
Okrem Slovenska budú ME v hádzanej žien hostiť aj Česko, Poľsko, Rumunsko a Turecko. V minulosti v roku 2022 Bratislava a Košice hostili spolu s Maďarskom majstrovstvá Európy mužov.
"Slovensko sa v minulosti podieľalo na organizácii šampionátov a medzinárodných akcií, ženský kontinentálny vrchol ale bude našou premiérou. Je to výzva pre organizačný tím, ale aj pre našu reprezentáciu, ktorá dostane príležitosť predstaviť sa pred vlastnými fanúšikmi a zažiť atmosféru veľkého medzinárodného podujatia na domácej palubovke,“ pokračoval Holeša.
Prípravy na šampionát finišujú a už v pondelok 30. novembra si organizačný tím prevezme arénu a začne ju "obliekať" do hádzanárskeho šatu. Hracia plocha bude podľa pravidiel Európskej hádzanárskej federácie (EHF) pokrytá príslušnou športovou podlahou.
"Na finálnu prípravu haly budeme mať v zásade niekoľko desiatok hodín, ktoré máme rozpracované do detailného plánu, aby jednotlivé činnosti na seba logicky nadväzovali. Tímy sa začnú do haly sťahovať už v priebehu utorka, kedy, verím, budeme pripravení,“ poznamenal predseda organizačného výboru slovenskej časti šampionátu Ivan Sabovík.
Každý zo zúčastnených tímov bude mať k dispozícii vlastnú šatňu, rovnako aj rozhodcovia a delegáti šampionátu. V zákulisí vyrastie tlačové stredisko s kapacitou 60 pracovných miest, v hľadisku budú pre zástupcov médií pracovné pozície s priamym výhľadom na palubovku. K dispozícii bude 40 pozícií pre televíznych a rozhlasových vysielateľov a 60 miest pre píšucich novinárov.
"Musím pochváliť celý organizačný tím. Vďaka skúsenostiam z predchádzajúcich akcií neriešime aktuálne žiadne veľké výzvy, ide hlavne o ladenie detailov tak, aby všetko do seba zapadlo a v momente, keď nám v hale prebehne prvý oficiálny tréning, bolo všetko pripravené dôstojne,“ dodal Sabovík.
Na ME Slovenky v piatok 4. decembra večer vyzvú hádzanárky Srbska, o dva dni neskôr si popoludní zmerajú sily so Švédkami a v utorok 8. decembra aj s Nemkami.
"Čaká nás náročná skupina, ktorú vnímame ako výzvu zmerať si sily s európskou špičkou. Dievčatá naozaj poctivo odmakali záverečnú prípravu a verím, že podpora publika ich poženie ku kvalitným výkonom,“ povedal reprezentačný tréner Ján Beňadik. Slovenské hráčky budú hrať v špeciálnych dresoch, na ktorých je zobrazený Manifest ženského športu ako oslava odhodlania, sily a rovnocenného postavenia žien v športe.
1.-krát bude Slovensko hostiť majstrovstvá Európy v hádzanej žien
4 tímy sa predstavia v bratislavskej F-skupine: Slovensko, Švédsko, Srbsko, Nemecko
5 je počet krajín, ktoré spoluorganizujú tohtoročné ME (Slovensko, Česko, Rumunsko, Turecko, Poľsko)
9 zápasov na ME je najviac, koľko kedy nejaká Slovenka odohrala. Rekord drží Réka Bíziková, ktorá hrala na dvoch šampionátoch - v rokoch 2014 a 2024
12. priečka je historicky najvyššie umiestnenie Sloveniek na ME, toto miesto obsadili pri svojej premiére v roku 1994 a zopakovali ho aj v roku 2014
14 úradujúcich vicemajsteriek sveta z Nemecka zavíta do Bratislavy
15 zápasov odohralo Slovensko doposiaľ na ME v ére samostatnosti - zvíťazili len raz a raz remizovali
22 eur je cena dennej vstupenky na ME
25 gólov nastrieľala Lýdia Jakubisová, najlepšia slovenská strelkyňa v histórii ME – všetky na šampionáte v roku 2014 v Chorvátsku
40 rokov uplynulo, odkedy Československo získalo poslednú spoločnú medailu z vrcholného podujatia, striebro na MS malo výraznú slovenskú pečať
48 rokov uplynulo od posledného vrcholného ženského hádzanárskeho šampionátu v Bratislave (MS 1978)
59 je cena balíčka vstupeniek na všetkých šesť zápasov F-skupiny ME
96 je počet hráčok a členov realizačných tímov, ktorí sa predstavia v bratislavskej F-skupine
130 dobrovoľníkov pomôže v Bratislave s organizáciou ME
150 akreditovaných médií bude pokrývať bratislavskú časť ME
168 sekúnd má oficiálna skladba šampionátu Watch Me Win od slovenskej speváčky Celeste Buckingham
303 strelených gólov má Slovensko na konte vo "večnej" tabuľke ME, inkasovalo ich 427
Zdroj: SITA.sk - Už o týždeň sa v Bratislave začnú ME žien, na Slovenky čakajú náročné súperky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Už len týždeň zostáva do začiatku majstrovstiev Európy v hádzanej žien, ktoré bude hostiť aj Bratislava. Súboje F-skupiny bude od 4. do 8. decembra hostiť Zimný štadión Ondreja Nepelu. Turnaj bude výnimočná udalosť nielen športovým významom, veď takmer polstoročie čakalo Slovensko na návrat elitnej ženskej hádzanej do Bratislavy. "Majstrovstvá Európy sú pre nás sviatkom," uviedol prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša.
Bratislava sa na niekoľko dní opäť stane dejiskom elitnej medzinárodnej hádzanej. Naposledy hostila vrcholné ženské hádzanárske podujatie ešte v roku 1978, konali sa tam vtedy majstrovstvá sveta. Teraz budú mať fanúšikovia príležitosť sledovať súboje Sloveniek proti popredným európskym výberom.
Prípravy na šampionát finišujú
Okrem Slovenska budú ME v hádzanej žien hostiť aj Česko, Poľsko, Rumunsko a Turecko. V minulosti v roku 2022 Bratislava a Košice hostili spolu s Maďarskom majstrovstvá Európy mužov.
"Slovensko sa v minulosti podieľalo na organizácii šampionátov a medzinárodných akcií, ženský kontinentálny vrchol ale bude našou premiérou. Je to výzva pre organizačný tím, ale aj pre našu reprezentáciu, ktorá dostane príležitosť predstaviť sa pred vlastnými fanúšikmi a zažiť atmosféru veľkého medzinárodného podujatia na domácej palubovke,“ pokračoval Holeša.
Prípravy na šampionát finišujú a už v pondelok 30. novembra si organizačný tím prevezme arénu a začne ju "obliekať" do hádzanárskeho šatu. Hracia plocha bude podľa pravidiel Európskej hádzanárskej federácie (EHF) pokrytá príslušnou športovou podlahou.
"Na finálnu prípravu haly budeme mať v zásade niekoľko desiatok hodín, ktoré máme rozpracované do detailného plánu, aby jednotlivé činnosti na seba logicky nadväzovali. Tímy sa začnú do haly sťahovať už v priebehu utorka, kedy, verím, budeme pripravení,“ poznamenal predseda organizačného výboru slovenskej časti šampionátu Ivan Sabovík.
Ladenie detailov
Každý zo zúčastnených tímov bude mať k dispozícii vlastnú šatňu, rovnako aj rozhodcovia a delegáti šampionátu. V zákulisí vyrastie tlačové stredisko s kapacitou 60 pracovných miest, v hľadisku budú pre zástupcov médií pracovné pozície s priamym výhľadom na palubovku. K dispozícii bude 40 pozícií pre televíznych a rozhlasových vysielateľov a 60 miest pre píšucich novinárov.
"Musím pochváliť celý organizačný tím. Vďaka skúsenostiam z predchádzajúcich akcií neriešime aktuálne žiadne veľké výzvy, ide hlavne o ladenie detailov tak, aby všetko do seba zapadlo a v momente, keď nám v hale prebehne prvý oficiálny tréning, bolo všetko pripravené dôstojne,“ dodal Sabovík.
Na ME Slovenky v piatok 4. decembra večer vyzvú hádzanárky Srbska, o dva dni neskôr si popoludní zmerajú sily so Švédkami a v utorok 8. decembra aj s Nemkami.
"Čaká nás náročná skupina, ktorú vnímame ako výzvu zmerať si sily s európskou špičkou. Dievčatá naozaj poctivo odmakali záverečnú prípravu a verím, že podpora publika ich poženie ku kvalitným výkonom,“ povedal reprezentačný tréner Ján Beňadik. Slovenské hráčky budú hrať v špeciálnych dresoch, na ktorých je zobrazený Manifest ženského športu ako oslava odhodlania, sily a rovnocenného postavenia žien v športe.
ME v hádzanej žien v číslach a faktoch:
1.-krát bude Slovensko hostiť majstrovstvá Európy v hádzanej žien
4 tímy sa predstavia v bratislavskej F-skupine: Slovensko, Švédsko, Srbsko, Nemecko
5 je počet krajín, ktoré spoluorganizujú tohtoročné ME (Slovensko, Česko, Rumunsko, Turecko, Poľsko)
9 zápasov na ME je najviac, koľko kedy nejaká Slovenka odohrala. Rekord drží Réka Bíziková, ktorá hrala na dvoch šampionátoch - v rokoch 2014 a 2024
12. priečka je historicky najvyššie umiestnenie Sloveniek na ME, toto miesto obsadili pri svojej premiére v roku 1994 a zopakovali ho aj v roku 2014
14 úradujúcich vicemajsteriek sveta z Nemecka zavíta do Bratislavy
15 zápasov odohralo Slovensko doposiaľ na ME v ére samostatnosti - zvíťazili len raz a raz remizovali
22 eur je cena dennej vstupenky na ME
25 gólov nastrieľala Lýdia Jakubisová, najlepšia slovenská strelkyňa v histórii ME – všetky na šampionáte v roku 2014 v Chorvátsku
40 rokov uplynulo, odkedy Československo získalo poslednú spoločnú medailu z vrcholného podujatia, striebro na MS malo výraznú slovenskú pečať
48 rokov uplynulo od posledného vrcholného ženského hádzanárskeho šampionátu v Bratislave (MS 1978)
59 je cena balíčka vstupeniek na všetkých šesť zápasov F-skupiny ME
96 je počet hráčok a členov realizačných tímov, ktorí sa predstavia v bratislavskej F-skupine
130 dobrovoľníkov pomôže v Bratislave s organizáciou ME
150 akreditovaných médií bude pokrývať bratislavskú časť ME
168 sekúnd má oficiálna skladba šampionátu Watch Me Win od slovenskej speváčky Celeste Buckingham
303 strelených gólov má Slovensko na konte vo "večnej" tabuľke ME, inkasovalo ich 427
Zdroj: SITA.sk - Už o týždeň sa v Bratislave začnú ME žien, na Slovenky čakajú náročné súperky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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