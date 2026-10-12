|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 12.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Maximilián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. októbra 2026
Nový Američan „zatiahol roletu“ a Nitra konečne vyhrala. Dobre sa naladila pred Ligou majstrov
Hokejisti HK Nitra konečne zahrali podľa svojich predstáv a potešili aj fanúšikov. Hokejisti Nitry sa výborne naladili pred utorkovým duelom Ligy majstrov proti švédskemu vicemajstrovi Rögle ...
Zdieľať
12.10.2026 (SITA.sk) - Hokejisti HK Nitra konečne zahrali podľa svojich predstáv a potešili aj fanúšikov.
Hokejisti Nitry sa výborne naladili pred utorkovým duelom Ligy majstrov proti švédskemu vicemajstrovi Rögle BK.
Trápiaci sa úradujúci slovenskí majstri tentoraz po dominantnom výkone zvíťazili nad hráčmi Spišskej Novej Vsi 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) a zaznamenali ešte len tretie extraligové víťazstvo v desiatom zápase aktuálnej sezóny.
Zatiaľ čo Nitra sa v tabuľke posunula z predposledného 11. miesta na deviate, Spišiaci padli z druhej priečky na piatu.
"Konečne výborný výkon z našej strany. Ukázali sme, že vieme hrať hokej. V celom zápase sme dominovali, mali dobrý pohyb aj forčeking. A najmä sme sa tlačili do bránky súpera. Hrali sme jednoducho a zodpovedne. Aj pomer striel bol jasne v náš prospech. Chýbal už iba gól z presilovky," skonštatoval asistent trénera HK Nitra Dušan Milo pre TV Sport1.
Spišská Nová Ves bola po piatkovom domácom obrate z 2:4 na 5:4 proti Prešovu na čele Tipsport ligy, ale o túto pozíciu prišla po sobotnej predohrávke, keď ju predstihol Poprad.
V nedeľu sa napokon pred "Rysov" dostali aj ďalší favoriti - HC Slovan Bratislava, Vlci Žilina a HC Košice. Hore je to však "nadupané". Náskok prvého Slovana pred piatou Spišskou Novou Vsou je len trojbodový.
"Nitra bola v celom zápase lepšia a dominovala v hre s pukom. Viacerí chalani z nášho mladého mužstva doteraz nezažili taký tlak a forček. Veľakrát sa na ľade ocitli v časovej tiesni. Bolo to pre nich veľmi náročné. Nebol to zlý výkon, ale hrali sme len to, čo nám Nitra dovolila," triezvo zhodnotil asistent trénera Spišskej Novej Vsi Branislav Rapáč na webe hknitra.sk.
Dôležitým faktorom nitrianskeho víťazstva bol aj americký brankár Matt Jurusik, ktorý premiéru v nitrianskom drese premenil na cenený shutout. Spišiaci síce vystrelili za celý zápas len 16-krát, ale viaceré ich šance volali po góle.
Zaujímavosťou 10. kola najvyššej súťaže bol fakt, že všetky zápasy sa skončili víťazstvami domácich tímov. Okrem nitrianskeho triumfu Banská Bystrica zdolala Liptovský Mikuláš 5:2, Košice po obrate Trenčín 3:2 a Slovan Bratislava prevalcoval Prešov 8:2. Žilina zdolala Michalovce 3:1 a Poprad už v sobotu doma nepovolil Zvolenu ani gól (4:0).
Zdroj: SITA.sk - Nový Američan „zatiahol roletu“ a Nitra konečne vyhrala. Dobre sa naladila pred Ligou majstrov © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejisti Nitry sa výborne naladili pred utorkovým duelom Ligy majstrov proti švédskemu vicemajstrovi Rögle BK.
Trápiaci sa úradujúci slovenskí majstri tentoraz po dominantnom výkone zvíťazili nad hráčmi Spišskej Novej Vsi 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) a zaznamenali ešte len tretie extraligové víťazstvo v desiatom zápase aktuálnej sezóny.
Zatiaľ čo Nitra sa v tabuľke posunula z predposledného 11. miesta na deviate, Spišiaci padli z druhej priečky na piatu.
Tlačili sa do bránky
"Konečne výborný výkon z našej strany. Ukázali sme, že vieme hrať hokej. V celom zápase sme dominovali, mali dobrý pohyb aj forčeking. A najmä sme sa tlačili do bránky súpera. Hrali sme jednoducho a zodpovedne. Aj pomer striel bol jasne v náš prospech. Chýbal už iba gól z presilovky," skonštatoval asistent trénera HK Nitra Dušan Milo pre TV Sport1.
Spišská Nová Ves bola po piatkovom domácom obrate z 2:4 na 5:4 proti Prešovu na čele Tipsport ligy, ale o túto pozíciu prišla po sobotnej predohrávke, keď ju predstihol Poprad.
V nedeľu sa napokon pred "Rysov" dostali aj ďalší favoriti - HC Slovan Bratislava, Vlci Žilina a HC Košice. Hore je to však "nadupané". Náskok prvého Slovana pred piatou Spišskou Novou Vsou je len trojbodový.
Nitra dominovala
"Nitra bola v celom zápase lepšia a dominovala v hre s pukom. Viacerí chalani z nášho mladého mužstva doteraz nezažili taký tlak a forček. Veľakrát sa na ľade ocitli v časovej tiesni. Bolo to pre nich veľmi náročné. Nebol to zlý výkon, ale hrali sme len to, čo nám Nitra dovolila," triezvo zhodnotil asistent trénera Spišskej Novej Vsi Branislav Rapáč na webe hknitra.sk.
Američan začal s nulou
Dôležitým faktorom nitrianskeho víťazstva bol aj americký brankár Matt Jurusik, ktorý premiéru v nitrianskom drese premenil na cenený shutout. Spišiaci síce vystrelili za celý zápas len 16-krát, ale viaceré ich šance volali po góle.
Vyhrali iba domáci
Zaujímavosťou 10. kola najvyššej súťaže bol fakt, že všetky zápasy sa skončili víťazstvami domácich tímov. Okrem nitrianskeho triumfu Banská Bystrica zdolala Liptovský Mikuláš 5:2, Košice po obrate Trenčín 3:2 a Slovan Bratislava prevalcoval Prešov 8:2. Žilina zdolala Michalovce 3:1 a Poprad už v sobotu doma nepovolil Zvolenu ani gól (4:0).
Zdroj: SITA.sk - Nový Američan „zatiahol roletu“ a Nitra konečne vyhrala. Dobre sa naladila pred Ligou majstrov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Tréner Washingtonu musel improvizovať, útočníka poslal do obrany k Fehérvárymu. Ten prezradil, prečo sa spoľahol na Slováka
Tréner Washingtonu musel improvizovať, útočníka poslal do obrany k Fehérvárymu. Ten prezradil, prečo sa spoľahol na Slováka
<< predchádzajúci článok
Manchester City vyhral na Anfielde 3:0 a z reproduktorov jeho hráčom zaznela skladba „Drobné lži“
Manchester City vyhral na Anfielde 3:0 a z reproduktorov jeho hráčom zaznela skladba „Drobné lži“