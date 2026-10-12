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12. októbra 2026
Manchester City vyhral na Anfielde 3:0 a z reproduktorov jeho hráčom zaznela skladba „Drobné lži“
Akú váhu má víťazstvo Manchestri City nad FC Liverpool v čase, keď bol klub uznaný vinným? Manchester City vyslal silný signál priamo na trávniku svojho úhlavného rivala. Víťazstvo ...
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12.10.2026 (SITA.sk) - Akú váhu má víťazstvo Manchestri City nad FC Liverpool v čase, keď bol klub uznaný vinným?
Manchester City vyslal silný signál priamo na trávniku svojho úhlavného rivala.
Víťazstvo 3:0 na štadióne Anfield v Liverpoole v 6. kole Premier League znamená poistenie si prvej pozície v tabuľke o 3 body pred Arsenalom, kým FC Liverpool je až deviaty.
Má však tento počin skutočnú váhu v čase, keď sa sezóna Premier League a najmä organizácia ManCity zmietajú v neistote?
Súboj na Anfielde bol pre hráčov City prvý, odkedy klub uznali vinným zo 114 porušení finančných pravidiel Premier League v rokoch 2009 až 2018.
Osud aj vyžrebovanie súťaže zariadili, že tento duel odohrajú práve proti Liverpoolu – klubu, ktorého fanúšikovia cítia obrovskú krivdu po tom, čo v sezónach 2013/14, 2018/19 a tiež 2021/22 skončili v tabuľke tesne za ManCity. Teda za tímom, ktorý nemal v poriadku účtovníctvo za prestupy hráčov, aj keď na Etihad Stadium tvrdia opak.
Argumentácia prívržencov "The Reds" vychádza z presvedčenia, že tieto tituly mohli získať oni, nebyť obrovských finančných zdrojov majiteľov z Abú Zabí a nekalému spôsobu, akým s nimi klub narábal. To napokon viedlo aj k spomenutému vyšetrovaniu.
Práve v tejto atmosfére nabitej emóciami a adrenalínom fanúšikov Liverpoolu, ktorí dávali najavo svoje opovrhnutie súperom, vstúpili hráči City na trávnik Anfieldu a napokon jasne prevýšili zverencov Andoniho Iraolu. Gólmi Erlinga Haalanda, Jérémyho Dokuho a Rayana Cherkiho za 14 minút v druhom polčase "vybavili" zápas.
Do kariet hosťom zahralo aj vylúčenie Ryana Gravenbercha v 62. min, ktorý videl červenú kartu po dvoch žltých. Všetky góly hostí padli až v následnej presilovke.
Za iných okolností a v inej situácii by spôsob, akým City zvíťazilo, len potvrdil ich majstrovskú ambíciu, resp. vyslanie jasného signálu rivalom v boji o titul. Nie však v súčasnom značne narušenom stave celistvosti Premier League.
Keď opadol počiatočný predvídateľný hluk a emócie – utlmené pokojom hráčov City a rýchlym zistením, že atmosféra Anfieldu ani búrka okolo klubu ich nerozhodili - zmenil sa zápas na málo pochopiteľný zážitok.
Po ére plnej vzrušenia, ktorú prinášali trénerských velikánov súboje Pepa Guardiolu a Jürgena Kloppa - predstavujúce najväčšiu domácu rivalitu posledných rokov - pôsobilo toto stretnutie tak, akoby ho okolnosti pripravili o skutočné napätie a pocit súťaživosti.
"Bude mať toto víťazstvo ManCity na Anfielde vôbec nejaký význam, keď klubu hrozia potenciálne sankcie vrátane vylúčenia z Premier League či rekordného odpočtu bodov?
Zatiaľ čo Erling Haaland pôsobil dojmom, že má na krajíčku slzy, keď stál pred fanúšikmi Manchestru City, vrátane svojho otca Alfa-Ingeho, a hlavný tréner Enzo Maresca víťazoslávne zatínal päste, DJ na Anfielde pustil do reproduktorov skladbu "Little Lies" čiže Drobné lži od skupiny Fleetwood Mac ako posledný odkaz vzdoru," zamyslel sa Phil McNulty, redaktor webu BBC Sport.
"Vedeli sme, že bude rušno, ale my musíme robiť vlastný rozruch tým, že budeme vyhrávať zápasy. Musíme sa naučiť zvládať ten hluk okolo nás. Podstatné je pre nás víťaziť v čo najväčšom počte zápasov. A ako to celé vnímam osobne? Je to celkom jednoduché. Snažím sa sústrediť na veci, ktoré môžem ovplyvniť. Nemôžem ovplyvniť veci mimo futbalu, tak načo si vytvárať zbytočný tlak? Stresujem sa pre herný plán či každodenný tréning, ale zvyšok diania v klube nemám pod kontrolou," skonštatoval Maresca.
Nórsky kanonier Haaland svojho trénera doplnil tak, že zhodnotil len zápas proti FCL.
"Pre každého, kto je súčasťou Manchestru City, pre každého fanúšika, je to krásny okamih, ktorý nám zostane v pamäti na dlhý čas. Bolo to náročné, ale ukázali sme úžasný charakter – od obrany až po útok. Som na všetkých veľmi hrdý a nič iné neriešim," vravel Haaland.
A ešte drobné zastavenie pri fanúšikoch, ktorý vzniknutej situácii na Anfielde dodali ešte väčší punc bizarnosti. Veľký záujem v obchodoch so suvenírmi bol o často vysmievané šály kombinujúce farby oboch tímov, až kým si ľudia nevšimli, že na bledomodrej polovici je nápis: "Shamchester City čiže Podvodníci“.
Oznámenie zostavy City prehlušil ohlušujúci piskot a tribúny Anfieldu zaplavili transparenty s rôznymi odkazmi. Medzi nimi boli napríklad:
"Oklamaná generácia fanúšikov“, alebo "Napokon ste nás všetkých okradli“ s odkazom na pieseň skupiny Oasis *Stop Crying Your Heart Out* (ktorej autor Noel Gallagher bol prítomný na štadióne) – "Všetky vaše hviezdy vyhasínajú"
"Všetko to sledoval s kamennou tvárou výkonný riaditeľ City Ferran Soriano. Akékoľvek úvahy o tom, že by sa fanúšikovia mohli obrátiť proti majiteľom, však vyvrátila vlajka s nápisom: Veríme Khaldoonovi. Vyhrali sme všetko! – išlo o prejav podpory predsedu klubu Khaldoonovi Al Mubarakovi, ktorý čelí ostrej kritike.
Fanúšikovia City tiež mávali stovkami nafukovacích banánov, čo je zvyk ešte z čias, keď klub pôsobil v nižších súťažiach a v skromnejších podmienkach. Stále existuje možnosť, že v blízkej budúcnosti budú mať príležitosť opäť nimi mávať na znak pádu do nižších poschodí anglického futbalu," uzavrel komentátor BBC Sport.
Zdroj: SITA.sk - Manchester City vyhral na Anfielde 3:0 a z reproduktorov jeho hráčom zaznela skladba „Drobné lži“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Manchester City vyslal silný signál priamo na trávniku svojho úhlavného rivala.
Víťazstvo 3:0 na štadióne Anfield v Liverpoole v 6. kole Premier League znamená poistenie si prvej pozície v tabuľke o 3 body pred Arsenalom, kým FC Liverpool je až deviaty.
Neistota v Premier League
Má však tento počin skutočnú váhu v čase, keď sa sezóna Premier League a najmä organizácia ManCity zmietajú v neistote?
Súboj na Anfielde bol pre hráčov City prvý, odkedy klub uznali vinným zo 114 porušení finančných pravidiel Premier League v rokoch 2009 až 2018.
Krivda fanúšikom FC Liverpool?
Osud aj vyžrebovanie súťaže zariadili, že tento duel odohrajú práve proti Liverpoolu – klubu, ktorého fanúšikovia cítia obrovskú krivdu po tom, čo v sezónach 2013/14, 2018/19 a tiež 2021/22 skončili v tabuľke tesne za ManCity. Teda za tímom, ktorý nemal v poriadku účtovníctvo za prestupy hráčov, aj keď na Etihad Stadium tvrdia opak.
Argumentácia prívržencov "The Reds" vychádza z presvedčenia, že tieto tituly mohli získať oni, nebyť obrovských finančných zdrojov majiteľov z Abú Zabí a nekalému spôsobu, akým s nimi klub narábal. To napokon viedlo aj k spomenutému vyšetrovaniu.
Za 14 minút...
Práve v tejto atmosfére nabitej emóciami a adrenalínom fanúšikov Liverpoolu, ktorí dávali najavo svoje opovrhnutie súperom, vstúpili hráči City na trávnik Anfieldu a napokon jasne prevýšili zverencov Andoniho Iraolu. Gólmi Erlinga Haalanda, Jérémyho Dokuho a Rayana Cherkiho za 14 minút v druhom polčase "vybavili" zápas.
Do kariet hosťom zahralo aj vylúčenie Ryana Gravenbercha v 62. min, ktorý videl červenú kartu po dvoch žltých. Všetky góly hostí padli až v následnej presilovke.
Za iných okolností a v inej situácii by spôsob, akým City zvíťazilo, len potvrdil ich majstrovskú ambíciu, resp. vyslanie jasného signálu rivalom v boji o titul. Nie však v súčasnom značne narušenom stave celistvosti Premier League.
Rivalita je preč?
Keď opadol počiatočný predvídateľný hluk a emócie – utlmené pokojom hráčov City a rýchlym zistením, že atmosféra Anfieldu ani búrka okolo klubu ich nerozhodili - zmenil sa zápas na málo pochopiteľný zážitok.
Po ére plnej vzrušenia, ktorú prinášali trénerských velikánov súboje Pepa Guardiolu a Jürgena Kloppa - predstavujúce najväčšiu domácu rivalitu posledných rokov - pôsobilo toto stretnutie tak, akoby ho okolnosti pripravili o skutočné napätie a pocit súťaživosti.
Slzy na krajíčku aj Little Lies
"Bude mať toto víťazstvo ManCity na Anfielde vôbec nejaký význam, keď klubu hrozia potenciálne sankcie vrátane vylúčenia z Premier League či rekordného odpočtu bodov?
Zatiaľ čo Erling Haaland pôsobil dojmom, že má na krajíčku slzy, keď stál pred fanúšikmi Manchestru City, vrátane svojho otca Alfa-Ingeho, a hlavný tréner Enzo Maresca víťazoslávne zatínal päste, DJ na Anfielde pustil do reproduktorov skladbu "Little Lies" čiže Drobné lži od skupiny Fleetwood Mac ako posledný odkaz vzdoru," zamyslel sa Phil McNulty, redaktor webu BBC Sport.
Tréner nechce väčší stres
"Vedeli sme, že bude rušno, ale my musíme robiť vlastný rozruch tým, že budeme vyhrávať zápasy. Musíme sa naučiť zvládať ten hluk okolo nás. Podstatné je pre nás víťaziť v čo najväčšom počte zápasov. A ako to celé vnímam osobne? Je to celkom jednoduché. Snažím sa sústrediť na veci, ktoré môžem ovplyvniť. Nemôžem ovplyvniť veci mimo futbalu, tak načo si vytvárať zbytočný tlak? Stresujem sa pre herný plán či každodenný tréning, ale zvyšok diania v klube nemám pod kontrolou," skonštatoval Maresca.
Hrdý a iné nerieši
Nórsky kanonier Haaland svojho trénera doplnil tak, že zhodnotil len zápas proti FCL.
"Pre každého, kto je súčasťou Manchestru City, pre každého fanúšika, je to krásny okamih, ktorý nám zostane v pamäti na dlhý čas. Bolo to náročné, ale ukázali sme úžasný charakter – od obrany až po útok. Som na všetkých veľmi hrdý a nič iné neriešim," vravel Haaland.
A ešte drobné zastavenie pri fanúšikoch, ktorý vzniknutej situácii na Anfielde dodali ešte väčší punc bizarnosti. Veľký záujem v obchodoch so suvenírmi bol o často vysmievané šály kombinujúce farby oboch tímov, až kým si ľudia nevšimli, že na bledomodrej polovici je nápis: "Shamchester City čiže Podvodníci“.
Oklamaná generácia
Oznámenie zostavy City prehlušil ohlušujúci piskot a tribúny Anfieldu zaplavili transparenty s rôznymi odkazmi. Medzi nimi boli napríklad:
"Oklamaná generácia fanúšikov“, alebo "Napokon ste nás všetkých okradli“ s odkazom na pieseň skupiny Oasis *Stop Crying Your Heart Out* (ktorej autor Noel Gallagher bol prítomný na štadióne) – "Všetky vaše hviezdy vyhasínajú"
Mávali banánmi
"Všetko to sledoval s kamennou tvárou výkonný riaditeľ City Ferran Soriano. Akékoľvek úvahy o tom, že by sa fanúšikovia mohli obrátiť proti majiteľom, však vyvrátila vlajka s nápisom: Veríme Khaldoonovi. Vyhrali sme všetko! – išlo o prejav podpory predsedu klubu Khaldoonovi Al Mubarakovi, ktorý čelí ostrej kritike.
Fanúšikovia City tiež mávali stovkami nafukovacích banánov, čo je zvyk ešte z čias, keď klub pôsobil v nižších súťažiach a v skromnejších podmienkach. Stále existuje možnosť, že v blízkej budúcnosti budú mať príležitosť opäť nimi mávať na znak pádu do nižších poschodí anglického futbalu," uzavrel komentátor BBC Sport.
Zdroj: SITA.sk - Manchester City vyhral na Anfielde 3:0 a z reproduktorov jeho hráčom zaznela skladba „Drobné lži“ © SITA Všetky práva vyhradené.
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