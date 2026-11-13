Obžalovaná v kauze Five Star Residence chce vypovedať, na pojednávanie prvýkrát prišiel aj Kočner – VIDEO
Pôvodná obžaloba v kauze Five Star Residence pre skrátenie dane a poistného sa okrem Kočnera týka aj troch ďalších ľudí. Viacnásobne stíhaného Mariana ...
13.11.2026 (SITA.sk) - Pôvodná obžaloba v kauze Five Star Residence pre skrátenie dane a poistného sa okrem Kočnera týka aj troch ďalších ľudí.
Viacnásobne stíhaného Mariana Kočnera v piatok ozbrojená eskorta predviedla z výkonu trestu odňatia slobody pred senát Mestského súdu Bratislava I po prvýkrát v kauze známej ako Five Star Residence. Predošlých pojednávaní v tejto veci sa obžalovaný podnikateľ doteraz nezúčastňoval.
Zároveň ďalšia obžalovaná Jana Š. prejavila záujem vypovedať, hoci pôvodne to urobiť odmietla. Obžalovaná na začiatku procesu priznala svoju vinu, v piatok ju v tejto súvislosti predseda senátu poučil, že toto vyhlásenie nie je možné odvolať.
Jana Š. v rámci svojej výpovede nepoprela podpis takzvanej záložnej zmluvy, chcela však objasniť dôvody. Ako uviedla, prišla o vlastníctvo štyroch firiem, zadržala ju Národná kriminálna agentúra a u Marina Kočnera v roku 2010 hľadala pomoc.
„Pochádzame z rovnakého mesta, s jeho bratom som chodila do rovnakého ročníka,“ uviedla s tým, že obžalovaný Kočner poznal aj jej strýka, ktorého si vážil, a preto súhlasil, že jej pomôže.
Problematickú situáciu, v ktorej sa nachádzala, pripísala svojmu bývalému spoločníkovi. Kočner jej podľa nej odporučil právnikov, ktorí jej pomohli spísať trestné oznámenie, čo vyústilo aj do stíhania dotyčného. Ona mu následne podľa vlastných slov chcela pomôcť tým, že akceptovala prevod záložného práva na budovu na svoju osobu, ktoré malo platiť niekoľko mesiacov.
„Viacej som sa o to ani nestarala,“ vyhlásila s tým, že len chcela Kočnerovi pomôcť ochrániť jeho majetok. Následný predaj bytov za jedno euro podľa vlastných slov považuje za podvod. „Tu sa považujem za kvázi obeť týchto podvodov,“ skonštatovala Jana Š. Ďalších obžalovaných v tejto veci podľa vlastných slov nepozná.
Pokiaľ ide o vyhlásenie o vine, Jana Š. v tejto súvislosti hovorí o tom, že ju „podrazil“ jej predošlý právny zástupca. Spomenula pritom aj konanie v kauzách Donovaly a Báč na Špecializovanom trestnom súde, kde tiež urobila vyhlásenie o vine a neskôr ho chcela odvolať. Obhajca ju totiž podľa nej presviedčal, že priznanie bude pre ňu výhodnejšie.
„Takto to na Slovensku chodí,“ skonštatoval Kočner na margo výpovede svedkyne. Ako ďalej uviedol, Jane Š., ktorú označil za svoju kamarátku, sa snažil všemožne pomôcť a ona za to pre neho urobila priateľskú službu. Následný predaj bytov podľa neho nemá so spomínaným záložným právom nič spoločné. Prokurátora preto vyzval, aby zvážil stihnutie obžaloby voči Jane Š. Kočner tiež informoval predsedu senátu, že vo veci chce rozsiahlo vypovedať, avšak až na ďalšom pojednávaní. To je vo veci vytýčené na 15. januára.
Vo veci v piatok súd vypočul aj dvoch svedkov, konkrétne účtovníčku, ktorá mala na starosti účtovníctvo niektorých firiem, ktoré v prípade vystupujú, a tiež staviteľa komplexu Five Star Residence. Obžalovaný Kočner na margo výpovedí povedal, že z nich vyplýva, že celé trestné konanie je podvod od začiatku do konca. „Ja som nič neurobil, ani Peter Z.“ vyhlásil Kočner, pričom tohoto spoluobžalovaného označil za bieleho koňa podnikateľa Ladislava Bašternáka, ktorý je v tomto trestnom konaní v pozícii svedka. Toho v piatok na súde Kočner spomenul viackrát, pričom naznačil jeho spojitosť so skutkom. Podľa Kočnera boli uplatnené odpočty DPH využité na stavby nehnuteľností, „nikto nevie pre koho“. Doplnil, že viac povie vo svojej výpovedi, ktorá bude mať aspoň dve hodiny.
„Výpovede ukázali, že môj klient sa nedopustil žiadnej daňovej trestnej činnosti,“ povedal pre médiá Kočnerov obhajca Michal Mandzák. Ak podľa neho nastal nejaký únik DPH, tak „je úplne inde“. Podľa prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave Vladimíra Priecela sa však dôkazná situácia od podania obžaloby nezmenila.
Po tom, čo prokurátor na začiatku procesu v januári predniesol spojenú obžalobu, priznali svoju vinu z troch prítomných obžalovaných dvaja, konkrétne Viliam G. a Jana Š., pričom súd ich vyhlásenie prijal. Dokazovanie sa tak v ich prípade malo vykonávať len pokiaľ ide o uloženie trestu. Obžalovaný Peter Z., naopak, deklaroval svoju nevinu. Obžalovaný Kočner, ktorý bol vtedy neprítomný, deklaroval svoju nevinu prostredníctvom obhajcov.
Súd tiež v januári pristúpil k výsluchu obžalovaných, pričom Viliam G. a Jana Š. vtedy vypovedať odmietli. Pokiaľ ide o Petra Z., ten vyhlásil, že sa v čase skutku, pol roka pred ním a pol roka po ňom, nenachádzal na Slovensku a jeho podpisy na listinách sú sfalšované.
„Chcel by som uviesť, že žalovaný skutok sa vôbec netýka mojej osoby,“ povedal v januári s tým, že viacej vypovedať nebude.
Ešte v marci 2025 súd k pôvodnej obžalobe pripojil ďalšiu, ktorá sa týka skutkov porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, a tiež krátenia dane a poistného, pričom rozhodnutie potvrdil aj Krajský súd v Bratislave. Obžalobu pre zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, a tiež skrátenia dane a poistného v súvislosti s prevodmi nehnuteľností v objekte Five Star Residence, podala Krajská prokuratúra v Bratislave na Kočnera separátne ešte vo februári 2023.
„Prokurátor obvinenému kladie za vinu, že porušením dôležitej povinnosti pri správe cudzieho majetku spôsobil poškodenej obchodnej spoločnosti škodu viac ako 1,8 milióna eur, a skrátením dane škodu Slovenskej republiky viac ako 370-tisíc eur,“ uviedla vtedy prokuratúra.
Pôvodná obžaloba v kauze Five Star Residence pre skrátenie dane a poistného sa okrem Kočnera týka aj Jany Š., Viliama G. a Petra Z. Polícia ešte v roku 2018 informovala, že kauza sa týka predaja 17 bytov a troch nebytových priestorov za jedno euro s DPH.
„Predávajúca bola spoločnosť, ktorej konateľom bol Peter Z. Kupujúcim v tomto prípade bola firma, kde bol predsedom predstavenstva Marian K.,“ informovala polícia v súvislosti so vznesením obvinenia. K podobnému predaju za euro došlo podľa vyšetrovateľa aj v prípade ďalších 14 bytov a dvoch nebytových priestorov.
„Aj tu bol rovnaký predávajúci, kupujúcim bol ďalší z obvinených Viliam G.,“ vysvetlila polícia. „Štvorlístok“ podľa orgánov činných v trestnom konaní uzatvára Jana Š., ktorá zastupovala britskú spoločnosť, v prospech ktorej boli zapísané záložné práva na spomínané nehnuteľnosti. Záložné právo bolo podľa polície dôvodom uzatvorenia zmlúv o postúpení pohľadávok v hodnote viac ako 36 miliónov eur.
Peter Z. mal podľa orgánov činných v trestnom konaní na základe skladových kariet vedomosť, že celková cena prevádzaných nehnuteľností bola takmer 17 miliónov eur. „Predané boli za dve eurá, teda za značne podhodnotenú cenu. Ako štatutár firmy, ktorá ich predala, mal teda skrátiť daň o viac ako tri milióny eur, čo je 20 percent z takmer 17 miliónov,“ dodala vtedy polícia.
Marian Kočner si momentálne odpykáva trest 19 rokov väzenia za falšovanie miliónových televíznych zmeniek. Neprávoplatne odsúdený, avšak bez uloženia trestu, bol tiež v kauzách známych ako Donovaly a Báč. V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka bol už dvakrát neprávoplatne oslobodený, Najvyšší súd SR však zakaždým verdikt zrušil a koncom januára začal vo veci v poradí tretí proces. V ďalšom prípade takzvaných motákov z väzby bol Kočner právoplatne oslobodený. Súdnemu procesu čelí Kočner aj v kauze sledovania novinárov a na súd bola podaná obžaloba aj v prípade známom ako Technopol Servis.
Zdroj: SITA.sk - Obžalovaná v kauze Five Star Residence chce vypovedať, na pojednávanie prvýkrát prišiel aj Kočner – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Viacnásobne stíhaného Mariana Kočnera v piatok ozbrojená eskorta predviedla z výkonu trestu odňatia slobody pred senát Mestského súdu Bratislava I po prvýkrát v kauze známej ako Five Star Residence. Predošlých pojednávaní v tejto veci sa obžalovaný podnikateľ doteraz nezúčastňoval.
Záujem vypovedať
Zároveň ďalšia obžalovaná Jana Š. prejavila záujem vypovedať, hoci pôvodne to urobiť odmietla. Obžalovaná na začiatku procesu priznala svoju vinu, v piatok ju v tejto súvislosti predseda senátu poučil, že toto vyhlásenie nie je možné odvolať.
Jana Š. v rámci svojej výpovede nepoprela podpis takzvanej záložnej zmluvy, chcela však objasniť dôvody. Ako uviedla, prišla o vlastníctvo štyroch firiem, zadržala ju Národná kriminálna agentúra a u Marina Kočnera v roku 2010 hľadala pomoc.
Obeť podvodu
„Pochádzame z rovnakého mesta, s jeho bratom som chodila do rovnakého ročníka,“ uviedla s tým, že obžalovaný Kočner poznal aj jej strýka, ktorého si vážil, a preto súhlasil, že jej pomôže.
Problematickú situáciu, v ktorej sa nachádzala, pripísala svojmu bývalému spoločníkovi. Kočner jej podľa nej odporučil právnikov, ktorí jej pomohli spísať trestné oznámenie, čo vyústilo aj do stíhania dotyčného. Ona mu následne podľa vlastných slov chcela pomôcť tým, že akceptovala prevod záložného práva na budovu na svoju osobu, ktoré malo platiť niekoľko mesiacov.
„Viacej som sa o to ani nestarala,“ vyhlásila s tým, že len chcela Kočnerovi pomôcť ochrániť jeho majetok. Následný predaj bytov za jedno euro podľa vlastných slov považuje za podvod. „Tu sa považujem za kvázi obeť týchto podvodov,“ skonštatovala Jana Š. Ďalších obžalovaných v tejto veci podľa vlastných slov nepozná.
Výpoveď Kočnera
Pokiaľ ide o vyhlásenie o vine, Jana Š. v tejto súvislosti hovorí o tom, že ju „podrazil“ jej predošlý právny zástupca. Spomenula pritom aj konanie v kauzách Donovaly a Báč na Špecializovanom trestnom súde, kde tiež urobila vyhlásenie o vine a neskôr ho chcela odvolať. Obhajca ju totiž podľa nej presviedčal, že priznanie bude pre ňu výhodnejšie.
„Takto to na Slovensku chodí,“ skonštatoval Kočner na margo výpovede svedkyne. Ako ďalej uviedol, Jane Š., ktorú označil za svoju kamarátku, sa snažil všemožne pomôcť a ona za to pre neho urobila priateľskú službu. Následný predaj bytov podľa neho nemá so spomínaným záložným právom nič spoločné. Prokurátora preto vyzval, aby zvážil stihnutie obžaloby voči Jane Š. Kočner tiež informoval predsedu senátu, že vo veci chce rozsiahlo vypovedať, avšak až na ďalšom pojednávaní. To je vo veci vytýčené na 15. januára.
Vo veci v piatok súd vypočul aj dvoch svedkov, konkrétne účtovníčku, ktorá mala na starosti účtovníctvo niektorých firiem, ktoré v prípade vystupujú, a tiež staviteľa komplexu Five Star Residence. Obžalovaný Kočner na margo výpovedí povedal, že z nich vyplýva, že celé trestné konanie je podvod od začiatku do konca. „Ja som nič neurobil, ani Peter Z.“ vyhlásil Kočner, pričom tohoto spoluobžalovaného označil za bieleho koňa podnikateľa Ladislava Bašternáka, ktorý je v tomto trestnom konaní v pozícii svedka. Toho v piatok na súde Kočner spomenul viackrát, pričom naznačil jeho spojitosť so skutkom. Podľa Kočnera boli uplatnené odpočty DPH využité na stavby nehnuteľností, „nikto nevie pre koho“. Doplnil, že viac povie vo svojej výpovedi, ktorá bude mať aspoň dve hodiny.
„Výpovede ukázali, že môj klient sa nedopustil žiadnej daňovej trestnej činnosti,“ povedal pre médiá Kočnerov obhajca Michal Mandzák. Ak podľa neho nastal nejaký únik DPH, tak „je úplne inde“. Podľa prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave Vladimíra Priecela sa však dôkazná situácia od podania obžaloby nezmenila.
Výsluch obžalovaných
Po tom, čo prokurátor na začiatku procesu v januári predniesol spojenú obžalobu, priznali svoju vinu z troch prítomných obžalovaných dvaja, konkrétne Viliam G. a Jana Š., pričom súd ich vyhlásenie prijal. Dokazovanie sa tak v ich prípade malo vykonávať len pokiaľ ide o uloženie trestu. Obžalovaný Peter Z., naopak, deklaroval svoju nevinu. Obžalovaný Kočner, ktorý bol vtedy neprítomný, deklaroval svoju nevinu prostredníctvom obhajcov.
Súd tiež v januári pristúpil k výsluchu obžalovaných, pričom Viliam G. a Jana Š. vtedy vypovedať odmietli. Pokiaľ ide o Petra Z., ten vyhlásil, že sa v čase skutku, pol roka pred ním a pol roka po ňom, nenachádzal na Slovensku a jeho podpisy na listinách sú sfalšované.
„Chcel by som uviesť, že žalovaný skutok sa vôbec netýka mojej osoby,“ povedal v januári s tým, že viacej vypovedať nebude.
Správa cudzieho majetku
Ešte v marci 2025 súd k pôvodnej obžalobe pripojil ďalšiu, ktorá sa týka skutkov porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, a tiež krátenia dane a poistného, pričom rozhodnutie potvrdil aj Krajský súd v Bratislave. Obžalobu pre zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, a tiež skrátenia dane a poistného v súvislosti s prevodmi nehnuteľností v objekte Five Star Residence, podala Krajská prokuratúra v Bratislave na Kočnera separátne ešte vo februári 2023.
„Prokurátor obvinenému kladie za vinu, že porušením dôležitej povinnosti pri správe cudzieho majetku spôsobil poškodenej obchodnej spoločnosti škodu viac ako 1,8 milióna eur, a skrátením dane škodu Slovenskej republiky viac ako 370-tisíc eur,“ uviedla vtedy prokuratúra.
Pôvodná obžaloba v kauze Five Star Residence pre skrátenie dane a poistného sa okrem Kočnera týka aj Jany Š., Viliama G. a Petra Z. Polícia ešte v roku 2018 informovala, že kauza sa týka predaja 17 bytov a troch nebytových priestorov za jedno euro s DPH.
„Predávajúca bola spoločnosť, ktorej konateľom bol Peter Z. Kupujúcim v tomto prípade bola firma, kde bol predsedom predstavenstva Marian K.,“ informovala polícia v súvislosti so vznesením obvinenia. K podobnému predaju za euro došlo podľa vyšetrovateľa aj v prípade ďalších 14 bytov a dvoch nebytových priestorov.
„Aj tu bol rovnaký predávajúci, kupujúcim bol ďalší z obvinených Viliam G.,“ vysvetlila polícia. „Štvorlístok“ podľa orgánov činných v trestnom konaní uzatvára Jana Š., ktorá zastupovala britskú spoločnosť, v prospech ktorej boli zapísané záložné práva na spomínané nehnuteľnosti. Záložné právo bolo podľa polície dôvodom uzatvorenia zmlúv o postúpení pohľadávok v hodnote viac ako 36 miliónov eur.
Peter Z. mal podľa orgánov činných v trestnom konaní na základe skladových kariet vedomosť, že celková cena prevádzaných nehnuteľností bola takmer 17 miliónov eur. „Predané boli za dve eurá, teda za značne podhodnotenú cenu. Ako štatutár firmy, ktorá ich predala, mal teda skrátiť daň o viac ako tri milióny eur, čo je 20 percent z takmer 17 miliónov,“ dodala vtedy polícia.
Marian Kočner si momentálne odpykáva trest 19 rokov väzenia za falšovanie miliónových televíznych zmeniek. Neprávoplatne odsúdený, avšak bez uloženia trestu, bol tiež v kauzách známych ako Donovaly a Báč. V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka bol už dvakrát neprávoplatne oslobodený, Najvyšší súd SR však zakaždým verdikt zrušil a koncom januára začal vo veci v poradí tretí proces. V ďalšom prípade takzvaných motákov z väzby bol Kočner právoplatne oslobodený. Súdnemu procesu čelí Kočner aj v kauze sledovania novinárov a na súd bola podaná obžaloba aj v prípade známom ako Technopol Servis.
Zdroj: SITA.sk - Obžalovaná v kauze Five Star Residence chce vypovedať, na pojednávanie prvýkrát prišiel aj Kočner – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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