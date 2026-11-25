OSN varuje pred rastúcou izraelskou brutalitou na palestínskych územiach
Podľa komisára pre ľudské práva pokračujúce izraelské útoky, politika a porušovanie práv Palestínčanov naznačujú „rastúce riziko ďalších krutých násilností“ na Západnom brehu Jordánu aj v Pásme ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Podľa komisára pre ľudské práva pokračujúce izraelské útoky, politika a porušovanie práv Palestínčanov naznačujú „rastúce riziko ďalších krutých násilností“ na Západnom brehu Jordánu aj v Pásme Gazy.
Organizácia Spojených národov (OSN) v stredu varovala pred rastúcim rizikom páchania brutálnych vojnových zločinov proti Palestínčanom a vyzvala štáty na okamžité kroky na ich predchádzanie. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk uviedol, že pokračujúce izraelské útoky, politika a porušovanie práv Palestínčanov naznačujú „rastúce riziko ďalších krutých násilností“ na Západnom brehu Jordánu aj v Pásme Gazy.
„Predstavitelia izraelskej vlády na najvyššej úrovni opakovane presadzujú politiku anexie, etnických čistiek a kolektívneho trestu na Západnom brehu Jordánu,“ uviedol Türk vo vyhlásení.
Šéf úradu OSN pre ľudské práva zároveň upozornil na rozsah porušovania práv na okupovaných palestínskych územiach. „Som mimoriadne znepokojený čoraz rozšírenejšou a systematickejšou povahou porušovania práv na Západnom brehu aj v Gaze. Naše varovania neboli vypočuté a vojnové násilnosti sa naďalej opakujú,“ povedal.
Podľa Türka sú civilisti naďalej zabíjaní a státisíce Palestínčanov boli nútene vysídlené. Väčšina z približne 2,1 milióna obyvateľov Pásma Gazy dnes žije v stanoch alebo provizórnych prístreškoch.
Vysoký komisár OSN vyzval na nezávislé vyšetrovania a vyvodenie zodpovednosti voči páchateľom. Zároveň pripomenul aj hnutiu Hamas a ďalším palestínskym ozbrojeným skupinám ich povinnosti podľa medzinárodného práva vrátane ochrany civilistov a humanitárnych operácií.
Zdroj: SITA.sk - OSN varuje pred rastúcou izraelskou brutalitou na palestínskych územiach © SITA Všetky práva vyhradené.
Organizácia Spojených národov (OSN) v stredu varovala pred rastúcim rizikom páchania brutálnych vojnových zločinov proti Palestínčanom a vyzvala štáty na okamžité kroky na ich predchádzanie. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk uviedol, že pokračujúce izraelské útoky, politika a porušovanie práv Palestínčanov naznačujú „rastúce riziko ďalších krutých násilností“ na Západnom brehu Jordánu aj v Pásme Gazy.
„Predstavitelia izraelskej vlády na najvyššej úrovni opakovane presadzujú politiku anexie, etnických čistiek a kolektívneho trestu na Západnom brehu Jordánu,“ uviedol Türk vo vyhlásení.
Šéf úradu OSN pre ľudské práva zároveň upozornil na rozsah porušovania práv na okupovaných palestínskych územiach. „Som mimoriadne znepokojený čoraz rozšírenejšou a systematickejšou povahou porušovania práv na Západnom brehu aj v Gaze. Naše varovania neboli vypočuté a vojnové násilnosti sa naďalej opakujú,“ povedal.
Podľa Türka sú civilisti naďalej zabíjaní a státisíce Palestínčanov boli nútene vysídlené. Väčšina z približne 2,1 milióna obyvateľov Pásma Gazy dnes žije v stanoch alebo provizórnych prístreškoch.
Vysoký komisár OSN vyzval na nezávislé vyšetrovania a vyvodenie zodpovednosti voči páchateľom. Zároveň pripomenul aj hnutiu Hamas a ďalším palestínskym ozbrojeným skupinám ich povinnosti podľa medzinárodného práva vrátane ochrany civilistov a humanitárnych operácií.
Zdroj: SITA.sk - OSN varuje pred rastúcou izraelskou brutalitou na palestínskych územiach © SITA Všetky práva vyhradené.
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