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 24hod.sk    Kultúra

06. októbra 2026

Parlament schválil zmeny v Audiovizuálnom fonde, streamovacie platformy čakajú nové povinnosti


Tagy: audiovizuálny obsah Ministerka kultúry SR Novela zákona streamovacie platformy

Návrh tiež prináša možnosť priamo investovať do slovenskej audiovizuálnej tvorby, a to vo výške troch percent z príslušných príjmov. Parlament schválil novelu zákona o



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gettyimages 2286495844 676x451 6.10.2026 (SITA.sk) - Návrh tiež prináša možnosť priamo investovať do slovenskej audiovizuálnej tvorby, a to vo výške troch percent z príslušných príjmov.


Parlament schválil novelu zákona o Audiovizuálnom fonde, vládny návrh zákona predstavila poslancom v druhom čítaní ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS).

Podpora domácej tvorby


Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, novela reaguje na rozvoj globálnych streamovacích platforiem pôsobiacich aj na slovenskom trhu. Cieli na to, aby sa aj poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, dosahujúci na Slovensku príjmy zo svojho podnikania, podieľali na podpore domácej audiovizuálnej tvorby.

Audiovizuálny fond má dôležité miesto v podpore slovenskej filmovej a audiovizuálnej tvorby. Naším cieľom je vytvoriť spravodlivejšie podmienky, aby sa na rozvoji slovenskej audiovízie podieľali aj veľké globálne platformy pôsobiace na našom trhu. Zároveň chceme podporiť slovenských tvorcov, producentov a celý domáci audiovizuálny priemysel,“ uviedla ministerka Šimkovičová.

Demková spresnila, že podľa návrhu majú vybraní poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie odvádzať do Audiovizuálneho fondu príspevok z príjmov dosiahnutých z poskytovania služby na území Slovenska, a to vo výške vo výške 0,5 percenta.

Investovanie do slovenskej tvorby


Návrh tiež prináša možnosť priamo investovať do slovenskej audiovizuálnej tvorby, a to vo výške troch percent z príslušných príjmov. Investovať možno napríklad do získania licencií, vývoja alebo výroby slovenských audiovizuálnych diel.

„Navrhovaná úprava zároveň stanovuje pravidlá kontroly plnenia týchto povinností a spolupráce Audiovizuálneho fondu s príslušnými orgánmi. Povinnosť prispievať sa nebude vzťahovať na poskytovateľov, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky nízkeho obratu alebo nízkej sledovanosti,” uviedla Demková.

Šéfka rezortu kultúry zdôraznila potrebu stabilných podmienok pre ďalší rozvoj slovenskej audiovízie. „Chceme, aby verejné aj súkromné zdroje smerovali k podpore kvalitnej domácej tvorby a aby slovenskí tvorcovia mali priestor prinášať nové filmy a audiovizuálne diela,“ doplnila. Prvým čítaním v Národnej rade SR prešiel predmetný návrh v apríli tohto roka. Účinnosť nadobudne novela od 1. januára 2027.


Zdroj: SITA.sk - Parlament schválil zmeny v Audiovizuálnom fonde, streamovacie platformy čakajú nové povinnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: audiovizuálny obsah Ministerka kultúry SR Novela zákona streamovacie platformy
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