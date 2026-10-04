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04. októbra 2026
Slávny balet Labutie jazero v novom šate: Ján Ďurovčík a Fero Mikloško spojili sily v divadle JANART
Slávny balet Labutie jazero prichádza do bratislavského divadla JANART v modernej verzii Slovenského divadla tanca. Pod inscenáciou je podpísaný choreograf a režisér Ján Ďurovčík, kostýmy vytvoril módny návrhár Fero Mikloško.
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Premiéroví diváci ju uvidia 14. a 15. novembra 2026.
Základom predstavenia zostáva hudba P. I. Čajkovského. Nové spracovanie spojí Ďurovčíkov choreografický rukopis s tanečným prejavom Slovenského divadla tanca a kostýmami, ktoré organizátori opisujú ako vzrušujúce a provokatívne.
„Dozrel čas inscenovať balet baletov!“ uvádza Ján Ďurovčík v pozvánke na predstavenie.
Prvá premiéra sa uskutoční v sobotu 14. novembra o 18.30 hodine, druhá v nedeľu 15. novembra o 17.00 hodine. Dejiskom bude divadlo JANART na Junáckej ulici 10 v Bratislave. Na oba premiérové večery organizátori odporúčajú slávnostné oblečenie v štýle Black Tie Optional.
Ďalšie predstavenia sú naplánované na 11. a 12. decembra 2026 a na 22. až 24. januára 2027. Pri januárových termínoch ponúka program aj popoludňajšie uvedenia.
Vstupenky na LABUTIE JAZERO sú dostupné online tu https://www.ticketportal.sk/event/Labutie-jazero?ID_partner=60
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