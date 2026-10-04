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 24hod.sk    Kultúra

04. októbra 2026

Slávny balet Labutie jazero v novom šate: Ján Ďurovčík a Fero Mikloško spojili sily v divadle JANART


Tagy: Ján Ďurovčík

Slávny balet Labutie jazero prichádza do bratislavského divadla JANART v modernej verzii Slovenského divadla tanca. Pod inscenáciou je podpísaný choreograf a režisér Ján Ďurovčík, kostýmy vytvoril módny návrhár Fero Mikloško.



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Slávny balet Labutie jazero v novom šate: Ján Ďurovčík a Fero Mikloško spojili sily v divadle JANART

Premiéroví diváci ju uvidia 14. a 15. novembra 2026.

Základom predstavenia zostáva hudba P. I. Čajkovského. Nové spracovanie spojí Ďurovčíkov choreografický rukopis s tanečným prejavom Slovenského divadla tanca a kostýmami, ktoré organizátori opisujú ako vzrušujúce a provokatívne.

„Dozrel čas inscenovať balet baletov!“ uvádza Ján Ďurovčík v pozvánke na predstavenie.

Prvá premiéra sa uskutoční v sobotu 14. novembra o 18.30 hodine, druhá v nedeľu 15. novembra o 17.00 hodine. Dejiskom bude divadlo JANART na Junáckej ulici 10 v Bratislave. Na oba premiérové večery organizátori odporúčajú slávnostné oblečenie v štýle Black Tie Optional.

Ďalšie predstavenia sú naplánované na 11. a 12. decembra 2026 a na 22. až 24. januára 2027. Pri januárových termínoch ponúka program aj popoludňajšie uvedenia.

Vstupenky na LABUTIE JAZERO sú dostupné online tu https://www.ticketportal.sk/event/Labutie-jazero?ID_partner=60


Tagy: Ján Ďurovčík
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