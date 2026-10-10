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10. októbra 2026

Tragédia pri Jablonici. Na 35-ročného muža spadol pri ťažbe dreva strom


Tagy: Ťažba dreva Usmrtenie

Pri udalosti 35-ročný muž utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Policajtov vyslali v piatok popoludní k priehrade v katastri Jablonice v okrese Senica, kde pri ťažbe dreva spadol na muža strom. Pri ...



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441490809_843878464441128_7088731075755926495_n 10.10.2026 (SITA.sk) - Pri udalosti 35-ročný muž utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.


Policajtov vyslali v piatok popoludní k priehrade v katastri Jablonice v okrese Senica, kde pri ťažbe dreva spadol na muža strom. Pri udalosti 35-ročný muž utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.

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Policajti podľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave prípad preverujú v súvislosti s trestným činom usmrtenia.


Zdroj: SITA.sk - Tragédia pri Jablonici. Na 35-ročného muža spadol pri ťažbe dreva strom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ťažba dreva Usmrtenie
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