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10. októbra 2026
Tragédia pri Jablonici. Na 35-ročného muža spadol pri ťažbe dreva strom
Tagy: Ťažba dreva Usmrtenie
Pri udalosti 35-ročný muž utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Policajtov vyslali v piatok popoludní k priehrade v katastri Jablonice v okrese Senica, kde pri ťažbe dreva spadol na muža strom. Pri ...
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10.10.2026 (SITA.sk) - Pri udalosti 35-ročný muž utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Policajtov vyslali v piatok popoludní k priehrade v katastri Jablonice v okrese Senica, kde pri ťažbe dreva spadol na muža strom. Pri udalosti 35-ročný muž utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Policajti podľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave prípad preverujú v súvislosti s trestným činom usmrtenia.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia pri Jablonici. Na 35-ročného muža spadol pri ťažbe dreva strom © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajtov vyslali v piatok popoludní k priehrade v katastri Jablonice v okrese Senica, kde pri ťažbe dreva spadol na muža strom. Pri udalosti 35-ročný muž utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Policajti podľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave prípad preverujú v súvislosti s trestným činom usmrtenia.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia pri Jablonici. Na 35-ročného muža spadol pri ťažbe dreva strom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ťažba dreva Usmrtenie
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