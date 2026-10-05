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05. októbra 2026
Fico: Rozpočet na rok 2027 neprináša žiadne nové dane ani odvody
Príjmy verejnej správy by mali v budúcom roku dosiahnuť 63,343 miliardy eur a výdavky 70,786 miliardy eur.
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Rozpočet verejnej správy na rok 2027 schválený vládou je dobrou správou a pokiaľ sa ho podarí schváliť aj v Národnej rade SR, bude to ďalší stabilizujúci moment pre koalíciu, ale aj pre Slovensko. Povedal to po pondelkovom rokovaní vlády premiér Robert Fico (Smer-SD). Vyzdvihol, že rozpočet neprináša ďalšie zvyšovanie daní a odvodov.
„Myslím si, že postaviť na tejto báze rozpočet na rok 2027 za podmienok, ktoré vidíme okolo nás, je do určitej miery aj zázrakom,“ skonštatoval premiér. Zdôraznil, že rozpočet je plne v súlade s fiškálnymi pravidlami Európskej komisie. „Cítime, že investori nám dôverujú, pretože nám naďalej štátne dlhopisy fungujú. Rovnako došlo k zlepšeniu výberu daní, čo je pre rozpočet ako taký mimoriadne dôležité,“ dodal.
Príjmy verejnej správy by mali v budúcom roku dosiahnuť 63,343 miliardy eur a výdavky 70,786 miliardy eur. Výsledkom má byť deficit na úrovni 7,443 miliardy eur, čo predstavuje 4,94 % hrubého domáceho produktu (HDP). Podľa premiéra vláda plní sľub, podľa ktorého mala znižovať deficit verejných financií ročne o 0,5 % HDP. Odvoláva sa pritom na plánovaný deficit v rozpočte na rok 2024 pripravený úradníckou vládou Ľudovíta Ódora, ktorý však nebol schválený. V roku 2023, keď v novembri získala dôveru súčasná vláda, bol deficit 4,9 % HDP. Jesenná revízia Štatistického úradu v roku 2024 spresnila deficit za rok 2023 na 5,21 % HDP.
O verejnom dlhu Fico povedal, že nie je taký veľký ako v iných krajinách, oproti niektorým je dokonca polovičný.
Premiér tiež ocenil, že v rozpočte sa našli aj peniaze na kompenzáciu vysokých cien energií a môže preto oznámiť, že v roku 2027 nedôjde k zvyšovaniu cien plynu, tepla a elektriny pre domácnosti. Avizoval, že ak nebude na energopomoc stačiť suma 250 miliónov eur, vyčlenená v rozpočte, vláda bude hľadať ďalšie prostriedky.
Zdôraznil tiež, že „obrovské výdavky navyše“ idú na školstvo a zdravotníctvo. Vyzdvihol aj 100 miliónov eur na sucho, pre ktoré má využitie nájsť Národná komisia pre vodu a sucho. Spomenul aj projekt nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, na ktorý je v rozpočte na rok 2027 vyčlenených 100 miliónov eur. Zopakoval, že urobí všetko pre to, aby sa proces jeho výstavby stal za jeho vlády nezvratným.
Premiér zároveň priznal, že má v parlamente len tesnú väčšinu. „Reálne je to 76 poslancov, plus budeme sa uchádzať o každého jedného poslanca v Národnej rade, ktorý bude mať záujem s nami spolupracovať,“ skonštatoval.
Fico sa v prejave dotkol aj zliav na vlakovú dopravu, ktoré platia od 1. októbra v súvislosti s vysokými cenami palív. „Cítime nástup verejnosti, pokiaľ ide o používanie verejnej dopravy. A to sme presne chceli,“ skonštatoval. Priznal, že v minulosti bol presvedčený, že správna cesta je znižovanie spotrebných daní alebo znižovanie DPH, najmä v súvislosti s potravinami. „Ukázalo sa však, že to nie je pravda. Musíme hľadať efektívnejšie rozhodnutia,“ dodal.
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