Ruské drony udreli na Kyjev aj počas rokovaní Putina s americkými vyslancami
Pri zásahu obytného domu zahynula žena a ďalších sedem ľudí utrpelo zranenia. Útoky pokračovali aj po nočnej vlne explózií.
12.11.2026 (SITA.sk) - Pri zásahu obytného domu zahynula žena a ďalších sedem ľudí utrpelo zranenia. Útoky pokračovali aj po nočnej vlne explózií.
Ruský dron zasiahol deväťposchodový bytový dom v kyjevskej Solomianskej štvrti. Požiar zachvátil tretie až šieste poschodie a čiastočne poškodil konštrukciu budovy. Záchranári vytiahli z trosiek telo 44-ročnej ženy.
„Počet zranených vzrástol na sedem. Všetkým zdravotníci poskytli pomoc na mieste,“ oznámil starosta Kyjeva Vitalij Kličko. O niekoľko hodín metropolou otriasla ďalšia séria výbuchov. Podľa miestnych úradov útok zasiahol aj významnú cestnú komunikáciu.
Rusko od leta zintenzívnilo útoky na Kyjev pomocou rýchlych dronov s prúdovým pohonom, proti ktorým má ukrajinská protivzdušná obrana problémy zasahovať.
Boje pokračujú napriek obnoveniu diplomatických kontaktov. V Abú Zabí sa tento týždeň uskutočnili prvé rusko-ukrajinské rokovania sprostredkované Spojenými štátmi od februára.
Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner sa vo štvrtok stretli v Kremli s Putinom, aby nadviazali na rozhovory v Spojených arabských emirátoch.
Následne majú odcestovať do Dublinu, kde o výsledkoch rokovaní oboznámia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten sa v írskom hlavnom meste zúčastňuje na európskom samite.
Zdroj: SITA.sk - Ruské drony udreli na Kyjev aj počas rokovaní Putina s americkými vyslancami © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko vo štvrtok podniklo sériu dronových útokov na ukrajinskú metropolu Kyjev, pri ktorých zahynula jedna žena a ďalších sedem ľudí utrpelo zranenia. Útoky pokračovali v čase, keď ruský prezident Vladimir Putin v Moskve prijal amerických vyslancov na rokovaniach o ukončení vojny.
Ďalší útok na civilistov
Ruský dron zasiahol deväťposchodový bytový dom v kyjevskej Solomianskej štvrti. Požiar zachvátil tretie až šieste poschodie a čiastočne poškodil konštrukciu budovy. Záchranári vytiahli z trosiek telo 44-ročnej ženy.
„Počet zranených vzrástol na sedem. Všetkým zdravotníci poskytli pomoc na mieste,“ oznámil starosta Kyjeva Vitalij Kličko. O niekoľko hodín metropolou otriasla ďalšia séria výbuchov. Podľa miestnych úradov útok zasiahol aj významnú cestnú komunikáciu.
Útoky pred zimou
Rusko od leta zintenzívnilo útoky na Kyjev pomocou rýchlych dronov s prúdovým pohonom, proti ktorým má ukrajinská protivzdušná obrana problémy zasahovať.
Boje pokračujú napriek obnoveniu diplomatických kontaktov. V Abú Zabí sa tento týždeň uskutočnili prvé rusko-ukrajinské rokovania sprostredkované Spojenými štátmi od februára.
Rokovania v Kremli
Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner sa vo štvrtok stretli v Kremli s Putinom, aby nadviazali na rozhovory v Spojených arabských emirátoch.
Následne majú odcestovať do Dublinu, kde o výsledkoch rokovaní oboznámia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten sa v írskom hlavnom meste zúčastňuje na európskom samite.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Ruské drony udreli na Kyjev aj počas rokovaní Putina s americkými vyslancami © SITA Všetky práva vyhradené.
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