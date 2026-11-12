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Ruské drony udreli na Kyjev aj počas rokovaní Putina s americkými vyslancami

Pri zásahu obytného domu zahynula žena a ďalších sedem ľudí utrpelo zranenia. Útoky pokračovali aj po nočnej vlne explózií.

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12.11.2026 (SITA.sk) - Pri zásahu obytného domu zahynula žena a ďalších sedem ľudí utrpelo zranenia. Útoky pokračovali aj po nočnej vlne explózií.

Rusko vo štvrtok podniklo sériu dronových útokov na ukrajinskú metropolu Kyjev, pri ktorých zahynula jedna žena a ďalších sedem ľudí utrpelo zranenia. Útoky pokračovali v čase, keď ruský prezident Vladimir Putin v Moskve prijal amerických vyslancov na rokovaniach o ukončení vojny.



Ďalší útok na civilistov


Ruský dron zasiahol deväťposchodový bytový dom v kyjevskej Solomianskej štvrti. Požiar zachvátil tretie až šieste poschodie a čiastočne poškodil konštrukciu budovy. Záchranári vytiahli z trosiek telo 44-ročnej ženy.

„Počet zranených vzrástol na sedem. Všetkým zdravotníci poskytli pomoc na mieste,“ oznámil starosta Kyjeva Vitalij Kličko. O niekoľko hodín metropolou otriasla ďalšia séria výbuchov. Podľa miestnych úradov útok zasiahol aj významnú cestnú komunikáciu.

Útoky pred zimou


Rusko od leta zintenzívnilo útoky na Kyjev pomocou rýchlych dronov s prúdovým pohonom, proti ktorým má ukrajinská protivzdušná obrana problémy zasahovať.

Boje pokračujú napriek obnoveniu diplomatických kontaktov. V Abú Zabí sa tento týždeň uskutočnili prvé rusko-ukrajinské rokovania sprostredkované Spojenými štátmi od februára.

Rokovania v Kremli


Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner sa vo štvrtok stretli v Kremli s Putinom, aby nadviazali na rozhovory v Spojených arabských emirátoch.

Následne majú odcestovať do Dublinu, kde o výsledkoch rokovaní oboznámia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten sa v írskom hlavnom meste zúčastňuje na európskom samite.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Ruské drony udreli na Kyjev aj počas rokovaní Putina s americkými vyslancami © SITA Všetky práva vyhradené.

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