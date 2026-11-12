Tesco otvára v centre Bratislavy v Twin City svoju 190. predajňu
Tesco v tomto roku otvára už piatu predajňu v Bratislave. K supermarketu na Hálovej ulici v Petržalke, expresom v obchodnom centre Polus, v Devínskej Novej Vsi a v rezidencii Florian reťazec ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Tesco v tomto roku otvára už piatu predajňu v Bratislave.
K supermarketu na Hálovej ulici v Petržalke, expresom v obchodnom centre Polus, v Devínskej Novej Vsi a v rezidencii Florian reťazec aktuálne otvára nové Tesco Expres v modernej biznisovej štvrti Twin City na Mlynských nivách. Predajňa prináša na ploche 180 m² pracujúcim aj návštevníkom jednej z najrušnejších lokalít Bratislavy rýchly a pohodlný nákup na ceste do práce, z práce či pred odchodom z neďalekej hlavnej autobusovej stanice. Nové Tesco Expres v Twin City je zároveň už 190. predajňou Tesca na Slovensku.
"Je pre nás dôležité byť presne tam, kde nás zákazníci potrebujú. Vďaka novej predajni v centre jednej z najrušnejších lokalít si môžu pohodlne vybaviť rýchle občerstvenie či doplňujúci nákup cestou do práce, domov alebo pred ďalšou cestou," hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.
Nové Tesco Expres v Twin City je špeciálne prispôsobené potrebám zákazníkov, ktorí si potrebujú nakúpiť rýchlo a bez zdržania. Predajňu situovanú na Mlynských nivách budú navštevovať najmä zamestnanci z okolitých kancelárií a ľudia, ktorí čakajú na spoje autobusov a MHD. V predajni sa preto nachádza kávový pult, kde si môžu kúpiť kávu na cestu, ako aj široký výber snackov, ktorý ocenia najmä ľudia pri nákupe rýchlych raňajok či občerstvenia počas dňa.
Okrem drobných nákupov však zákazníci nájdu v novom v Tesco Exprese aj základný sortiment potravín a tovaru každodennej spotreby. Môžu si tak počas dňa vybaviť rýchly nákup do domácnosti bez potreby zdĺhavého cestovania. Plynulé vybavenie nákupov zabezpečujú 4 pokladne – 1 klasická pokladňa a 3 samoobslužné, vďaka čomu si zákazníci vybavia drobný nákup v priebehu pár minút. O ich spokojnosť sa stará tím 11 kolegýň a kolegov.
Tesco Expres v Twin City bude zákazníkom k dispozícii od pondelka do soboty v čase od 6.00 do 22.00 hod. a v nedeľu od 7.00 do 21.00 hod.
Nové Tesco Expres v Twin City je už deviatou novootvorenou predajňou Tesca na Slovensku v tomto roku, z toho piatou v hlavnom meste. Svoju obchodnú sieť tak Tesco rozšírilo už na 190 predajní na celom Slovensku. Reťazec zároveň investuje aj do existujúcich predajní pre ešte lepší nákupný zážitok.
Pre zákazníkov sa zároveň rozširujú aj možnosti nakupovania z Tesca cez internet. Najväčšia služba online nákupov potravín a potrieb do domácnosti Tesco Online Nákupy je aktuálne dostupná už pre 4,64 milióna Slovákov, čo predstavuje viac ako 85 % obyvateľov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Tesco otvára v centre Bratislavy v Twin City svoju 190. predajňu © SITA Všetky práva vyhradené.
K supermarketu na Hálovej ulici v Petržalke, expresom v obchodnom centre Polus, v Devínskej Novej Vsi a v rezidencii Florian reťazec aktuálne otvára nové Tesco Expres v modernej biznisovej štvrti Twin City na Mlynských nivách. Predajňa prináša na ploche 180 m² pracujúcim aj návštevníkom jednej z najrušnejších lokalít Bratislavy rýchly a pohodlný nákup na ceste do práce, z práce či pred odchodom z neďalekej hlavnej autobusovej stanice. Nové Tesco Expres v Twin City je zároveň už 190. predajňou Tesca na Slovensku.
"Je pre nás dôležité byť presne tam, kde nás zákazníci potrebujú. Vďaka novej predajni v centre jednej z najrušnejších lokalít si môžu pohodlne vybaviť rýchle občerstvenie či doplňujúci nákup cestou do práce, domov alebo pred ďalšou cestou," hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.
Rýchle nákupy bez zbytočného čakania
Nové Tesco Expres v Twin City je špeciálne prispôsobené potrebám zákazníkov, ktorí si potrebujú nakúpiť rýchlo a bez zdržania. Predajňu situovanú na Mlynských nivách budú navštevovať najmä zamestnanci z okolitých kancelárií a ľudia, ktorí čakajú na spoje autobusov a MHD. V predajni sa preto nachádza kávový pult, kde si môžu kúpiť kávu na cestu, ako aj široký výber snackov, ktorý ocenia najmä ľudia pri nákupe rýchlych raňajok či občerstvenia počas dňa.
Okrem drobných nákupov však zákazníci nájdu v novom v Tesco Exprese aj základný sortiment potravín a tovaru každodennej spotreby. Môžu si tak počas dňa vybaviť rýchly nákup do domácnosti bez potreby zdĺhavého cestovania. Plynulé vybavenie nákupov zabezpečujú 4 pokladne – 1 klasická pokladňa a 3 samoobslužné, vďaka čomu si zákazníci vybavia drobný nákup v priebehu pár minút. O ich spokojnosť sa stará tím 11 kolegýň a kolegov.
Tesco Expres v Twin City bude zákazníkom k dispozícii od pondelka do soboty v čase od 6.00 do 22.00 hod. a v nedeľu od 7.00 do 21.00 hod.
Sieť obchodov Tesco rastie
Nové Tesco Expres v Twin City je už deviatou novootvorenou predajňou Tesca na Slovensku v tomto roku, z toho piatou v hlavnom meste. Svoju obchodnú sieť tak Tesco rozšírilo už na 190 predajní na celom Slovensku. Reťazec zároveň investuje aj do existujúcich predajní pre ešte lepší nákupný zážitok.
Pre zákazníkov sa zároveň rozširujú aj možnosti nakupovania z Tesca cez internet. Najväčšia služba online nákupov potravín a potrieb do domácnosti Tesco Online Nákupy je aktuálne dostupná už pre 4,64 milióna Slovákov, čo predstavuje viac ako 85 % obyvateľov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Tesco otvára v centre Bratislavy v Twin City svoju 190. predajňu © SITA Všetky práva vyhradené.
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